安麗推廣大健康永續理念 致力成為地球永續推手

安麗台灣日前舉辦2023年誓師大會，北中南三場共逾8,500位安麗直銷商參加，展現安麗事業在台灣的穩健規模及共創新高的團隊氣勢，會中除宣誓新年度成長目標，更立下安麗台灣在公司經營與產品導入的多項發展策略。安麗台灣暨香港總裁林彥秀表示，安麗的目標是持續發展頂尖科技和品牌優勢，協助強化直銷商推廣健康事業專業，同時擴展事業機會，讓安麗公司成為大健康的領航者。此外，安麗台灣亦將強化ESG永續行動，不僅推廣多樣的健康永續產品，更要從內到外擴大永續實踐方案，成為地球永續的推手。

大健康領航員 幫助人們擁有美好生活

安麗公司的企業願景是幫助人們過更美好、更健康的生活，透過旗下多元的健康品牌提供健康營養、健康美妍和健康居家的全方位產品，讓消費者享有更健康美麗的生活。安麗在科研領域深度投入，以卓越的實力促進產品創新，研發出一系列高品質產品。其中在健康營養方面，紐崔萊(Nutrilite)透過永續農耕工法和高科技技術萃取天然精華，是全球維生素及營養補充品品牌銷售之冠註1；而在健康居家方面，益之源(eSpring)淨水器以及逸新(Atmosphere)空氣清淨機，也是全球銷售第一的家用淨水器和空氣清淨機。

為了更有效的幫助直銷商在健康產業上的的專業技能，安麗台灣長期與台北醫學大學合作開設「保健營養學分班」，協助並支持直銷商增進營養專業知識，23年來，累計超過15,000人獲得學分認證，完成挑戰。2021年安麗台灣也加開「北醫曲線管理專班」，藉由營養、運動及放鬆三大主題課程，提升直銷商在曲線管理推廣上的知識及能力，去年更推出北醫「健康管理師」證照班，讓直銷商成為不斷自我成長、精進，且被專業認證的健康領域專家。

地球永續推手 從源頭守護地球力推減碳

在幫助人們擁有更美好、健康生活的同時，安麗從未忽略對地球永續的堅持，期盼能從源頭開始守護地球，安麗紐崔萊擁有4座有機認證農場，超過2,400公頃的農地種植產品原料，相當於94座大安森林公園面積，皆以環境保育及永續發展的方式管理，讓植物自然成長。

不僅如此，益之源淨水器以優異的淨水科技所產出的優質飲水量，每支紫外線濾心匣可以濾淨5,000公升的極淨水，若以500毫升寶特瓶計算，相當於減少10,000支寶特瓶的產生；雅芝植萃能量系列使用環保包材，每年減塑量逾130噸，等同11輛公車重量；G&H系列生產包裝100%由風力發電提供，讓環保永續概念無所不在。接下來，安麗台灣也將透過改善企業經營模式為地球永續盡力，從最簡單的第一步開始，安麗台灣將企業刊物《愛生活》由紙本轉向數位化，每年可減少160萬紙本雜誌，一年約可保留17,000顆樹，大幅提高固碳量。

產品推陳出新 融合東西方智慧科技力

另一方面，挾卓越科研實力，下半年安麗台灣將在產品端持續推陳出新。草本養生風潮吹向全球，紐崔萊於無錫打造全球第一個專研本草的植物研發中心，以漢方經典數據搭配經絡作用分析並結合西方科技，加上反覆驗證成效，推出智慧本草系列，在台上市僅半年，即有超過23,000名使用者青睞，擁有獨家專利的全新產品「靈芝破壁孢子粉」將於8月上市，希望持續用最優質的植物營養，照顧消費者健康。

為持續提升在品牌體驗，原本位於敦化北路168號地下一樓的台北安麗空間，也將遷移至一樓門店，緊鄰台北文華東方酒店，未來將是多功能精緻化體驗據點，可望成為台北熱門卡打新地標；高雄體驗中心也將轉型成為安麗空間，陸續在明年精彩呈現，給所有安麗人五感全新體驗，帶動品牌持續升級，共創更多永續可能。