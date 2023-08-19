2023/08/19,
勞工

還盼著週休三日？比起縮短工時，台灣人更該爭取的是「薪資合理化」

還盼著週休三日？比起縮短工時，台灣人更該爭取的是「薪資合理化」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

週休三日是否可行？陳明郎表示：「台灣現在勞動政策的重點，不在休假不夠，而是薪資太低。如果週休三日真的通過，資方可能會調降薪水以因應提高的人力成本，這絕對不是民眾想要的後果！」

採訪撰文：王舜薇
責任編輯：田偲妤
美術設計：蔡宛潔

放大鏡般的週休三日提案，一起檢視台灣的勞動狀況

2023年有網友在公民政策網路參與平台提案：「讓台灣成為亞洲第一個『週休三日』的國家」，獲得5000多人高票附議通過，雖然最終遭到政府否決，卻引發人們對現行勞動政策的檢討。中央研究院「研之有物」專訪院內經濟研究所陳明郎研究員，分享過去的「週休二日」實施前後研究，比較分析縮短工時對勞動生產力的影響。此外，陳明郎認為，比起縮短工時，勞工更該爭取的是「薪資合理化」，這也是改善勞動問題的關鍵。

2023年3月7日，有網友在公民政策網路參與平台提案「週休三日」，最終獲得5736人附議支持、通過提案。提案人認為，增加休假日可減少員工離職率、提升工作效率，並增加陪伴家人的時間、提升生活品質，擺脫上班族的「Blue Monday」夢魘。

網友的提案訴求以「增進生活幸福感」為出發點，但這項公民提案在行政院召集相關部會、民間團體討論後，在同年6月26日遭到否決。

行政院表示，目前尚未有其他國家的公、私部門全面實施週休三日，缺乏相關經驗或統計分析數據可參考、判斷對政府運作效能的實際影響。此外，週休三日攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面廣泛，配套措施未臻完備前，不宜貿然實施。

對此，中央研究院經濟研究所陳明郎研究員直言不意外，因為從過往經驗來看，台灣的勞動政策不可能走太前面，他認為：比起縮短工時，勞工更該爭取的是「薪資合理化」，這也是改善勞動問題的關鍵。

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圖片來源：研之有物
中研院經濟研究所陳明郎研究員

台灣的「工時」困境，回顧週休二日實施歷程

為何台灣的勞動政策不可能走太前面？陳明郎舉台灣實施週休二日的歷程為例，當初是受到外部因素與國際趨勢影響才逐步落實。

1998年，公務機關與學校先行實施隔週休二日，而部分在台外商則率先比照母國實施週休二日，再慢慢擴散到本地同業，最後其他私營企業也漸進式跟進，帶動民間單位共同縮減工時。

2001年起，政府單位全面實施週休二日，勞動基準法也修改工時上限為雙週84小時。2016年起，勞動基準法再修法為「一例一休」，每週工時上限縮減為40小時。

雖然台灣的勞動法規呈現工時逐步縮短的趨勢，但陳明郎認為，在週休三日的倡議上，除非具指標性或競爭性的國家開始實施，台灣才有可能跟進。綜觀全球，除了英國、冰島、日本等國曾實驗性試辦，尚未有任何國家正式將週休三日入法，代表勞工朋友想多休假的夢想還要再等等。

另一個現實因素是，台灣在全球產業鍊中的位置讓我們成為「勞動政策後進國」。台灣自1960年代經濟起飛以來便以製造業立國，接單代工是主要生產方式，因產品本身的附加價值不高，需要維持大量產能才能增加利潤，這也意味著勞動力的需求相當大。

因此，即便近年受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，台灣勞工的工作時數仍居高不下。根據勞動部的受僱員工年總工時統計，自2016年實施一例一休以來，台灣的年總工時持續微幅下降，但與他國相比仍偏高。

勞動部2021年參考經濟合作暨發展組織（OECD）的統計資料顯示，台灣2021年總工時排名全球第4，僅次於新加坡、墨西哥、哥斯大黎加。與鄰近國家相比，韓國的年總工時為1915小時，排名全球第7；日本則為1607小時，名次遠在20名外。

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圖片來源：研之有物，資料來源｜勞動部
自2016年實施一例一休以來，台灣的年總工時持續微幅下降，但與他國相比仍偏高。

比起縮短工時，更該爭取的是「薪資合理化」

台灣的長工時又扣連到另外一個週休三日在短期內難以實現的原因：全球缺工。近年來，製造業、服務業等勞力密集產業，都面臨人力短缺的問題，遑論配合週休三日調度人力。

造成缺工的原因，除了人口高齡化、少子化、非典型就業盛行等因素之外，「薪資太低」也是關鍵之一。

全球性的發展暨人力資源顧問機構ECA International於2022年底公布的「薪資趨勢調查報告」顯示，台灣的名目薪資調薪幅度僅3.7％，低於亞太地區的平均漲幅5％。

整體調薪幅度少之外，若從個別產業來看（2021年統計），近年缺工嚴重的住宿及餐飲業，年薪中位數只有36.8萬元；營建工程業則為46.6萬元，皆低於全體勞工年薪平均中位數50.6萬元，而就業人數較多的製造業也僅有51.9萬元。

薪水偏低、加上新興平台經濟與創業趨勢興起，年輕基層勞動力傾向進入多元與彈性的就業模式，不願屈就薪資較低的勞力密集產業，逐漸形成缺工現象。

陳明郎表示：「台灣現在勞動政策的重點，不在休假不夠，而是薪資太低。如果週休三日真的通過，資方可能會調降薪水以因應提高的人力成本，這絕對不是民眾想要的後果！」

疫情解封後，一般民眾明顯感受到通貨膨脹導致物價接連調漲，但每月的薪水卻沒有跟著漲。陳明郎認為，與其談週休三日，勞動政策的倡議重點應該訴求「薪資合理化」：政府與主計單位應該提供企業指引，根據通貨膨脹與經濟成長率計算相應指數，透過調整薪資抵銷通貨膨脹、反應經濟成長，讓員工共享經濟成長果實。

如何解決缺工問題？適度引入移工可發揮互補作用

至於缺工問題，適度引進外籍移工是值得持續研擬的解方。陳明郎曾探討1992年台灣開放引進移工後，對於本國勞工的影響。研究顯示，引進移工會產生「互補」作用，補上台灣所缺乏的基層勞動力，基本上未發生本國人所擔憂的因競爭所產生的「替代」問題。


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