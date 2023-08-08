如果你正經歷生育焦慮，我想和你分享決定成爲媽媽的心路歷程
我們想讓你知道的是
由於生理上的限制，隨著年齡逐漸增長，許多女性面臨是否要生小孩等焦慮感逐日增加的情況。透過分享一路走來的心路歷程，希望可以讓你更了解自己是不是想要這個選項。
前幾天到銀行辦理業務，在等待的過程中和28歲的理專妹妹聊了起來。
她提到自己和男友在一起七、八年，目前同居且感情穩定，開始進入了身邊會有人關切「現在年紀也差不多了，怎麽還不打算結婚」的狀態，對生養小孩這件事情也保持著避之唯恐不及的心情。
原因是因爲身邊有小孩的同事們，大多是因爲意外懷上、或者覺得「應該有小孩」而走入媽媽的角色，而且似乎都不是太開心，不是在抱怨豬隊友和婆媳關係，就是因爲養育和教養的過程而疲憊不已。
從她所聽到的分享，實在看不出生小孩有什麽吸引力。
於是我和她分享了我成爲媽媽的心路歷程。
最初想生小孩，只是我想逃避職場倦怠的途徑
我並不是在走入婚姻之後，就很快確定自己一定要孩子的。
我和先生在2016年登記結婚，關於生小孩這個話題大概是在2018年開始進入我們的討論。當年我30歲，也是身邊大部分女性朋友開始面臨強烈年齡和生育焦慮的年紀。
可能是華人社會中「什麽時間該做什麽事」的觀念如此强烈，以至於一旦靠近30歲這個時間綫，身旁開始出現各種「關心」的聲音。
此外，當時我正在北京的一家外資顧問公司工作。
那時候我和我的老闆相處並不融洽（台灣人身份歧視、工作方式等），以至於有一段時間每天去上班都覺得異常痛苦，失眠和少食，幾乎到了有輕度抑鬱的症狀。加上正好跨過30歲的年紀，於是我想，如果我能在這個時間點懷孕，那麽我就可以因爲懷孕生產暫離職場一段時間。
想當然，在這樣不健康的想法和身心狀態中，寶寶自然不會到來。
對母職的想象，讓我一度焦慮到考慮不要小孩
2019年春天，因爲實在不想繼續待在那家公司和北京（居住環境和氣候確實很不友好），我在很短的時間内通過六輪面試，拿到了一個條件很優越、base上海的工作機會，本先生也因此通過公司内部調崗，跟隨我到上海展開新生活。
新的工作是有趣的也充滿挑戰的，但在上海快節奏的職業環境中，每天回到家都已經是八點以後。當時不禁會想，這樣的狀態要怎麽養育小孩呢。
想著想著就開始越來越焦慮，甚至一度到了可能自己會不想要生小孩的程度。焦慮的點包括：
- 自己產後的職涯發展機會。產後多久應該回到職場？是應該繼續留在原公司還是調整方向進行轉職？哪裡才有自己專業領域内，既可以彈性工時、又能給得起符合自己能力水平的市場薪資的工作？
- 養育小孩在經濟成本。我算過一家人在上海如果養育一個孩子，家庭支出在人民幣3W左右（房租、日常購物、保姆、嬰兒用品四大項），如果只有一個人工作，其實根本存不了錢。
- 照顧和教養小孩的家庭責任。本先生的工作非常忙碌，處在一個月會異地出差兩、三次的頻率。如果我們有了孩子，我會不會落入僞單親的育兒困境？如果是，我該怎麽應對？
- 對未來災難化的想象。全球暖化的新聞提到如果再升溫2度，地球就要進入不可逆的損傷後，會想著如果地球可能會在接下來的幾十年毀滅，我又何苦要帶著一條新生命一起赴死呢？（聽起來有點誇張但這是當時真實的想法）
第一次懷孕以八周胎停，並在母親節流產畫上句點
帶著上面這些疑問，以及在兩個人都極其忙碌的狀態下，我們還是在2019年年底啓動了備孕的計劃，並且在2020年的4月我懷上了。
那個月，我的月經推遲了，且突然變得嗜睡、食量驟增。用驗孕試紙一測，是讓人摸不着頭腦的一深一淺，是到了醫院看超音波看見了孕囊的心跳才確認自己確實懷孕了。
但是當時公司正在經歷史無前例的組織調整和優化，每個人都處在高壓之下，擔心自己會不會出現在下一輪裁員名單當中。
就在工作日的某一天，我發現自己有些微出血，並在幾天後的半夜大出血，到了急診室再看超音波，已經看不見心跳了。
在母親節的那一天，跟從醫囑安排了藥物流產，在醫院待了一整天，然後新的生命就只在我的身體裡停留了八周就離開了我。
年齡焦慮下的備孕計劃，損壞了夫妻關係
流產後做了半個月的小月子，便又開始馬不停蹄的備孕（從西醫角度來説，下次月經正常來了之後就可以再次備孕）。
當時我們的工作都處於忙碌但不順利的狀態，缺乏休息的情況下，想要在每個月的關鍵日子做運動無異於雪上加霜，搞得兩個人都壓力很大。
但備孕這種事情每個月就那麽幾天，不努力就沒有。算著日子的親密時光不再親密，反而是機械式的、充滿算計的。在算好日子但本先生不能配合的夜晚，我對他也充滿了埋怨。
從計算排卵期、到每天晨起測量基礎體溫、再到使用排卵試紙，能用的方法都用了，每個月都報以期待，每個月卻也都以期待落空結束。甚至不免會去猜測我們兩個是不是有問題，如果有，在上海應該怎麽解決好。
那真的是非常難受的一段時期。
那是我第一次知道，不是想懷孕就能懷得上。
有些東西，越是渴望，越是不可得。
暫時放下備孕，重新思考母職的意義
嘗試了大概六個月以後，緊繃的夫妻關係，加上公司持續處在混亂的狀況，讓我身心俱疲。
於是某一天我決定放棄所有備孕手段，先專心回到工作上看看有什麽我能尋求的機會，避免自己在新一輪的經濟下行中被淘汰，同時也暫時從備孕的緊綳情緒中抽離。
此外，也開始重新思考到底自己爲什麽想要成爲母親。
我經常和朋友説，我覺得我是爲了非常自私的理由所以想要成爲母親。
第一，我想體驗什麽是懷孕生子。
子宮和卵巢是女性專屬的器官，有著孕育生命這個神奇的功能，無論如何我想體驗一次。
我想知道什麽是孕吐、胎動感覺肚皮在動是什麽情景、生產到底有多痛、和懷胎十月的孩子相見並肌膚相親會是什麽樣的感覺。
這過程的一切我都想要經歷一次。
我是這樣的，哪怕我知道做某一件事情可能會很辛苦，甚至受傷或者挫敗，但沒有嘗試過我覺得會後悔，所以爲了無悔，我就想要做一次，哪怕一次也好。
第二，我很好奇成爲了母親的我會成爲一個什麽樣的人？
大家都説爲母則強，那麽愛哭情緒化的我也會變得堅强嗎？
哪怕知道因爲懷孕生子職涯會受到影響，那麽我又會怎麽去應對或者因此開創出一條新的路呢？
會因爲育兒這件事情變得更自信嗎？想要保護一個人的心情會讓我成爲一個生命的勇士嗎？
愷愷來了，使我成爲一個更完整的人
最終，愷愷來到了我的身邊。
這一年半以來：
- 突破職涯框架開始一人創業。我在4個月内從0到1搭建了線上職涯教練事業的基礎，並開始獲得學員，成爲一個「有工作的全職媽媽」
- 在教養路上從不自信到從容。愷愷6個月前，大部分時間我覺得自己很笨拙，也沒有所謂媽媽的直覺來自信照顧好愷愷。現在愷愷一歲半了，已經進入terrible two階段的他，我已經很知道該怎麽應對隨時爆發的情緒和眼淚，也能成爲愷愷穩定心緒的定海神針。
這些變化，都是如果我不曾踏入母職就不會體驗到的。
此外，我也感受到他無條件愛我，讓我某些童年就被深植的創傷和陰影得以被深深地被療癒。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
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