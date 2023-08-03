《八尺門的辯護人》故事原型「湯英伸事件」發生時，那時我是個剛跑新聞的菜鳥

文：古碧玲

湯英伸事件發生在1986年，他被執行死刑時年方19歲，刷新了死刑受刑人最年輕的紀錄。

那時，我是剛跑新聞的菜鳥。隔年於湯英伸被處決後，我們上特富野採訪湯英伸的族人，正逢教召，分布在外的鄒族（彼時還叫「曹族」）青壯年都回來了。夜晚爐光灼灼中，他們邊喝酒邊談點湯英伸的事，第一晚就被他們灌到武功盡廢。

永誌難忘的一幕是他那九頭身比例、容貌秀麗、表情肅斂的妹妹捧著他的骨灰走出來，男記者們都騷動著驚為天人，是那樁悲劇的小小插曲。

為了搶救這位年輕人，我們第一次以記者身分參與連署，呼籲「槍下留人」，仍未能挽回湯英伸的生命。這位年輕人從嘉義北上工作，本想到餐廳打工，卻誤入求職陷阱，被介紹到案發洗衣店工作，每天上班超過17小時，身分證也遭扣留，甚至莫名其妙揹上債務，就連辭職也不被允許，讓他終於忍無可忍。為了拿回身分證，湯英伸在喝酒壯膽後前往僱主家，一言不合殺了僱主夫妻，又誤殺了幼兒。

據悉，湯英伸執行槍決時，堅決不願打麻藥，並說：「我罪有應得，必須承受這個痛。」此案引起社會嘩然，餘波盪漾不止。

圖片來源：《八尺門的辯護人》

看《八尺門的辯護人》回憶如潮湧般浮現。本片拍的品質遠超過自己預期。原想找一位新加坡演員來演阿美族人，有點懷疑；但李銘順十分稱職，把一個表面玩世不恭，實則試圖透過司法彰顯正義的公設辯護人，想逃離親族又難斷義的阿美族人，演得淋漓盡致。飾演印尼籍看護莉娜的雷嘉汭也相當亮眼，相信應該很多人被圈粉。幾位原住民演員包括飾警察的蘇達（鄒族）、演ㄧ位有點寥落掙扎於現實與良心間的幫凶船大副的范逸臣都頗為稱職。

舉足輕重角色的佟守中—佟寶駒寶哥的爸爸為懷劭．法努司所飾，曾任原舞者舞團團長，演過公視《風中緋櫻》的莫那魯道角色，舉手投足散發出戲精戲骨的老練。擔綱替代役一角的初孟軒演繹懷抱正義的初生之犢，青澀感剛剛好。優質演員是影劇的靈魂，二度執導筒的唐福睿之舖陳佈局應可謂可圈可點。

位於基隆正濱漁港附近的八尺門曾是阿美族人遷居都市的落腳處；人口蔨集，漸被漢人地方政府視為「都市之瘤」；20世紀80年代在強制拆遷政策下，又產生諸多原漢衝突問題，當年曾是多位報導攝影師以快門關注的議題。

違建改建成國宅，都市阿美族人不再憂懼風吹日晒。唯靠捕漁維生，弱弱相殘的悲歌仍未止息；阿美族船長、大副配合船公司無良老闆的唯利是圖、不顧人權，大量採用人蛇仲介公司的便宜勞力，包括謊報年齡與經歷的未成年漁工。而其釀造的悲劇恰如湯英伸事件的翻版。

本劇探討廢死、台灣在遠洋漁業的艱鉅困窘、非法外籍移工人權、意圖性侵移工的惡質僱主（有MeToo即視感）、落跑移工的處境、失去理想忘卻初衷的高階司法人員之裙帶資本主義、官商勾結、政黨政治的算計等議題。本擔心會沉重晦澀到不忍看下去，但原著、編劇兼導演的唐福睿並未過分躭溺浸漬於悲劇氣氛，觀眾反倒能從中獲得觀賞的自在，更能深思原作想討論傳遞的種種問題。

原住民無論徙往何處，都以族群為重，是漢人無法想像的。本劇確實有把阿美族彼此相幫的「米巴流」精神傳遞出來。此外，語言的轉換運用可說是本劇亮點之一。

台劇再度拾階向上，走到這裡，看到影劇產業的未來性。我最喜歡的是人設不至於太公式化，說故事的能力愈來愈可期。而公眾議題如廢死透過大眾戲劇的討論，能給予觀者深思的機會，是一條有益於公民社會更成熟發展的路徑。

Photo Credit: 中央社

唯一可惜的是八尺門光景未能被拍出來；演員部分常讓我出戲的是潘儀君所飾的司法部長，這角色很重要，或許是她的演法有八點檔fu；還有替代役女友李怡蓉的稍嫌膚淺，不過，可能這就是秉性功利的人會幹的事吧。

看完順手寫寫觀後感。整體而言，這齣喚起自己年輕時跑新聞回憶的《八尺門的辯護人》，沒起尷尬癌，是齣滿值得花八小時看的戲劇，讓人相信台劇終可闢出一番天地，不讓韓劇專美於前。

PS. 湯英伸事件給自己的啟示：就算當不了可以力挽狂瀾的記者，也不要走樣，成為自己討厭的大人。

本文經古碧玲授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航