《八尺門的辯護人》故事原型「湯英伸事件」發生時，那時我是個剛跑新聞的菜鳥
我們想讓你知道的是
為了搶救這位年輕人，我們第一次以記者身分參與連署，呼籲「槍下留人」，仍未能挽回湯英伸的生命。據悉，湯英伸執行槍決時，堅決不願打麻藥，並說：「我罪有應得，必須承受這個痛。」此案引起社會嘩然，餘波盪漾不止。
文：古碧玲
湯英伸事件發生在1986年，他被執行死刑時年方19歲，刷新了死刑受刑人最年輕的紀錄。
那時，我是剛跑新聞的菜鳥。隔年於湯英伸被處決後，我們上特富野採訪湯英伸的族人，正逢教召，分布在外的鄒族（彼時還叫「曹族」）青壯年都回來了。夜晚爐光灼灼中，他們邊喝酒邊談點湯英伸的事，第一晚就被他們灌到武功盡廢。
永誌難忘的一幕是他那九頭身比例、容貌秀麗、表情肅斂的妹妹捧著他的骨灰走出來，男記者們都騷動著驚為天人，是那樁悲劇的小小插曲。
為了搶救這位年輕人，我們第一次以記者身分參與連署，呼籲「槍下留人」，仍未能挽回湯英伸的生命。這位年輕人從嘉義北上工作，本想到餐廳打工，卻誤入求職陷阱，被介紹到案發洗衣店工作，每天上班超過17小時，身分證也遭扣留，甚至莫名其妙揹上債務，就連辭職也不被允許，讓他終於忍無可忍。為了拿回身分證，湯英伸在喝酒壯膽後前往僱主家，一言不合殺了僱主夫妻，又誤殺了幼兒。
據悉，湯英伸執行槍決時，堅決不願打麻藥，並說：「我罪有應得，必須承受這個痛。」此案引起社會嘩然，餘波盪漾不止。
看《八尺門的辯護人》回憶如潮湧般浮現。本片拍的品質遠超過自己預期。原想找一位新加坡演員來演阿美族人，有點懷疑；但李銘順十分稱職，把一個表面玩世不恭，實則試圖透過司法彰顯正義的公設辯護人，想逃離親族又難斷義的阿美族人，演得淋漓盡致。飾演印尼籍看護莉娜的雷嘉汭也相當亮眼，相信應該很多人被圈粉。幾位原住民演員包括飾警察的蘇達（鄒族）、演ㄧ位有點寥落掙扎於現實與良心間的幫凶船大副的范逸臣都頗為稱職。
舉足輕重角色的佟守中—佟寶駒寶哥的爸爸為懷劭．法努司所飾，曾任原舞者舞團團長，演過公視《風中緋櫻》的莫那魯道角色，舉手投足散發出戲精戲骨的老練。擔綱替代役一角的初孟軒演繹懷抱正義的初生之犢，青澀感剛剛好。優質演員是影劇的靈魂，二度執導筒的唐福睿之舖陳佈局應可謂可圈可點。
位於基隆正濱漁港附近的八尺門曾是阿美族人遷居都市的落腳處；人口蔨集，漸被漢人地方政府視為「都市之瘤」；20世紀80年代在強制拆遷政策下，又產生諸多原漢衝突問題，當年曾是多位報導攝影師以快門關注的議題。
違建改建成國宅，都市阿美族人不再憂懼風吹日晒。唯靠捕漁維生，弱弱相殘的悲歌仍未止息；阿美族船長、大副配合船公司無良老闆的唯利是圖、不顧人權，大量採用人蛇仲介公司的便宜勞力，包括謊報年齡與經歷的未成年漁工。而其釀造的悲劇恰如湯英伸事件的翻版。
本劇探討廢死、台灣在遠洋漁業的艱鉅困窘、非法外籍移工人權、意圖性侵移工的惡質僱主（有MeToo即視感）、落跑移工的處境、失去理想忘卻初衷的高階司法人員之裙帶資本主義、官商勾結、政黨政治的算計等議題。本擔心會沉重晦澀到不忍看下去，但原著、編劇兼導演的唐福睿並未過分躭溺浸漬於悲劇氣氛，觀眾反倒能從中獲得觀賞的自在，更能深思原作想討論傳遞的種種問題。
原住民無論徙往何處，都以族群為重，是漢人無法想像的。本劇確實有把阿美族彼此相幫的「米巴流」精神傳遞出來。此外，語言的轉換運用可說是本劇亮點之一。
台劇再度拾階向上，走到這裡，看到影劇產業的未來性。我最喜歡的是人設不至於太公式化，說故事的能力愈來愈可期。而公眾議題如廢死透過大眾戲劇的討論，能給予觀者深思的機會，是一條有益於公民社會更成熟發展的路徑。
唯一可惜的是八尺門光景未能被拍出來；演員部分常讓我出戲的是潘儀君所飾的司法部長，這角色很重要，或許是她的演法有八點檔fu；還有替代役女友李怡蓉的稍嫌膚淺，不過，可能這就是秉性功利的人會幹的事吧。
看完順手寫寫觀後感。整體而言，這齣喚起自己年輕時跑新聞回憶的《八尺門的辯護人》，沒起尷尬癌，是齣滿值得花八小時看的戲劇，讓人相信台劇終可闢出一番天地，不讓韓劇專美於前。
PS. 湯英伸事件給自己的啟示：就算當不了可以力挽狂瀾的記者，也不要走樣，成為自己討厭的大人。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL