ChatGPT最大競爭對手Claude 2全面升級！功能強大且完全免費，值得一試的三個理由

文：Pseric（免費資源網路社群）

當前全世界最知名的AI聊天機器人程式就屬OpenAI的ChatGPT，近期推出Code Interpreter外掛功能讓 ChatGPT Plus使用者可直接執行Python程式碼，用於分析檔案、建立圖表、處理數據或修改程式碼，支援高達500 MB檔案！堪稱是GPT-4發布後另一項跨時代的發明。如果你用不到這麼多強大的功能，或是單純想尋找有沒有ChatGPT服務免費替代方案，接下來要介紹的Claude被稱為是ChatGPT最大競爭對手。

本文要推薦「Claude」AI 模型來自Anthropic，這家公司最主要的核心人物Dario Amodei是OpenAI前員工，2021年和OpenAI理念不合後就離開團隊創辦Anthropic ，我曾經在「Poe整合多種不同AI人工智慧模型，ChatGPT無法使用的替代方案」提過Claude，近期Claude發佈第二代，不僅程式碼、數學能力各方面相較於一代有顯著提升，更重要的是它完全免費使用。

Claude 2數據已經更新到2023年初，相較於ChatGPT只更新到2021年9月來說資料更為新鮮即時，最大的特色是支援輸入100K token資料內容長度（GPT-4僅限32K token、GPT-3.5 Turbo則為16K token），也就表示這麼龐大的資料長度將能夠處理更多更長的內容，例如數百頁的文件甚至是一整本書。

另一方面，Claude 2還能讓使用者上傳多個檔案，從PDF取出文字或產生摘要，和ChatPDF、ChatDOC或是類似文件助手做到的差不多，而且API調用的價格上也是便宜不少，不過如果只想在Claude網站上使用AI對話機器人只要免費註冊即可自由使用、沒有限制。

什麼是Claude？

Claude採用Anthropic自主研發的「合憲AI」（Constitutional AI）訓練技術，在兩個階段中分別使用監督式學習（Supervised Learning）和強化學習（Reinforcement Learning），經過大量溝通資料訓練，讓AI學習如何產生安全、有用、無害的回覆，降低人為介入AI決策過程的機會。

如果去搜尋、閱讀過相關資訊會發現 Claude 更著重於使用無害、合乎論理的回應，盡可能避免具有爭議性的回應或誤觸一些問題，而這部用於訓練程式的「AI憲法」則以多個經典法做為基礎，包括《聯合國人權宣言》、Apple公司的資料隱私規則等等。

Claude模擬人類交流的各種面向，在和人類對話時流暢自然、富有溝通技巧等特質。

如何免費註冊Claude帳號？

STEP 1

在寫這篇文章時Claude.ai只能在美國和英國使用，點選以Email或Google帳戶註冊會跳出錯誤訊息：

Unfortunately, Claude.ai isOnly available in the US and UK. We’re working hard to expand toOther regions soon.

圖片來源：作者提供

STEP 2

這時候就必須以VPN連線到美國或英國才能正常註冊帳號（推薦ProtonVPN或Opera內建VPN），還好只有在第一次註冊時需要透過VPN跳板，未來在使用時即使沒有連線到海外依然可以正常使用。

以Google帳戶註冊後要求輸入全名和暱稱，勾選已經成年、同意 Anthropic 使用條款後完成註冊。

圖片來源：作者提供

註冊後登入Claude.ai就會看到歡迎畫面。

圖片來源：作者提供

STEP 3

第一次使用時會有一些說明需要先閱讀一下，包括Claude目前仍在測試階段、Anthropic致力於保障使用者的使用安全、Claude可能會進行異動，包括使用限制、功能和規範等等，當遇到沒有幫助的回覆時點選「倒讚」按鈕或是Email回報站方。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

Claude操作方式介紹

STEP 1

Claude介面和ChatGPT不太一樣，不過一樣都有輸入訊息的欄位、右側則有上傳檔案按鈕，底下則是一些使用範例，開始使用後返回到首頁也會有對話紀錄，不同的是ChatGPT顯示於左側，Claude會顯示於頁面下方。

圖片來源：作者提供

STEP 2

Claude訊息欄位除了傳送訊息給AI聊天機器人，也兼具搜尋過往對話的功能，此外，右側還有一個上傳按鈕可上傳最多五個檔案，讓Claude進行分析或是彙整相關資訊，支援格式有PDF、TXT、CSV等等。

圖片來源：作者提供

STEP 3

實際使用Claude和AI聊天機器人對話，全程可使用中文或是任何支援的語言，也能直接複製內容、重新產生回覆或是進行評分，而且在回應的速度上相當快速。

圖片來源：作者提供

上傳PDF文件進行翻譯、摘要或說明

STEP 1

Claude最好用的功能之一就是可以將文件上傳，讓AI幫你彙整、摘要內容或回答文件內的相關問題，點選對話欄位右側上傳檔案、選擇文件後輸入要求Claude進行的相關操作。

圖片來源：作者提供

STEP 2

隨後就會在對話視窗獲取相關結果，非常簡單。

圖片來源：作者提供

STEP 3

Claude也會在對話內容最上方自動產生一個標題，當使用者點選左上角Logo開啟選單時就會在下方顯示過往的對話紀錄，相較於ChatGPT來說我認為Claude介面操作上更簡單、清楚易懂，或許目前功能還不多，使用起來也很流暢，更重要的是完全免費啦！

圖片來源：作者提供

Claude常見問題Q&A

1. Claude 2是什麼？

Claude是Anthropic公司發展的AI聊天機器人。