ChatGPT最大競爭對手Claude 2全面升級！功能強大且完全免費，值得一試的三個理由

文:Pseric(免費資源網路社群)

當前全世界最知名的AI聊天機器人程式就屬OpenAI的ChatGPT,近期推出Code Interpreter外掛功能讓 ChatGPT Plus使用者可直接執行Python程式碼,用於分析檔案、建立圖表、處理數據或修改程式碼,支援高達500 MB檔案!堪稱是GPT-4發布後另一項跨時代的發明。如果你用不到這麼多強大的功能,或是單純想尋找有沒有ChatGPT服務免費替代方案,接下來要介紹的Claude被稱為是ChatGPT最大競爭對手。

本文要推薦「Claude」AI 模型來自Anthropic,這家公司最主要的核心人物Dario Amodei是OpenAI前員工,2021年和OpenAI理念不合後就離開團隊創辦Anthropic ,我曾經在「Poe整合多種不同AI人工智慧模型,ChatGPT無法使用的替代方案」提過Claude,近期Claude發佈第二代,不僅程式碼、數學能力各方面相較於一代有顯著提升,更重要的是它完全免費使用。

Claude 2數據已經更新到2023年初,相較於ChatGPT只更新到2021年9月來說資料更為新鮮即時,最大的特色是支援輸入100K token資料內容長度(GPT-4僅限32K token、GPT-3.5 Turbo則為16K token),也就表示這麼龐大的資料長度將能夠處理更多更長的內容,例如數百頁的文件甚至是一整本書。

另一方面,Claude 2還能讓使用者上傳多個檔案,從PDF取出文字或產生摘要,和ChatPDF、ChatDOC或是類似文件助手做到的差不多,而且API調用的價格上也是便宜不少,不過如果只想在Claude網站上使用AI對話機器人只要免費註冊即可自由使用、沒有限制。

Claude採用Anthropic自主研發的「合憲AI」(Constitutional AI)訓練技術,在兩個階段中分別使用監督式學習(Supervised Learning)和強化學習(Reinforcement Learning),經過大量溝通資料訓練,讓AI學習如何產生安全、有用、無害的回覆,降低人為介入AI決策過程的機會。

如果去搜尋、閱讀過相關資訊會發現 Claude 更著重於使用無害、合乎論理的回應,盡可能避免具有爭議性的回應或誤觸一些問題,而這部用於訓練程式的「AI憲法」則以多個經典法做為基礎,包括《聯合國人權宣言》、Apple公司的資料隱私規則等等。

Claude模擬人類交流的各種面向,在和人類對話時流暢自然、富有溝通技巧等特質。

STEP 1

在寫這篇文章時Claude.ai只能在美國和英國使用,點選以Email或Google帳戶註冊會跳出錯誤訊息:

Unfortunately, Claude.ai isOnly available in the US and UK. We’re working hard to expand toOther regions soon.