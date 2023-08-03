ChatGPT最大競爭對手Claude 2全面升級！功能強大且完全免費，值得一試的三個理由
我們想讓你知道的是
近期Claude發佈第二代，不僅程式碼、數學能力各方面相較於一代有顯著提升。相較於ChatGPT來說我認為Claude介面操作上更簡單、清楚易懂，或許目前功能還不多，使用起來也很流暢，更重要的是完全免費啦！
當前全世界最知名的AI聊天機器人程式就屬OpenAI的ChatGPT，近期推出Code Interpreter外掛功能讓 ChatGPT Plus使用者可直接執行Python程式碼，用於分析檔案、建立圖表、處理數據或修改程式碼，支援高達500 MB檔案！堪稱是GPT-4發布後另一項跨時代的發明。如果你用不到這麼多強大的功能，或是單純想尋找有沒有ChatGPT服務免費替代方案，接下來要介紹的Claude被稱為是ChatGPT最大競爭對手。
本文要推薦「Claude」AI 模型來自Anthropic，這家公司最主要的核心人物Dario Amodei是OpenAI前員工，2021年和OpenAI理念不合後就離開團隊創辦Anthropic ，我曾經在「Poe整合多種不同AI人工智慧模型，ChatGPT無法使用的替代方案」提過Claude，近期Claude發佈第二代，不僅程式碼、數學能力各方面相較於一代有顯著提升，更重要的是它完全免費使用。
Claude 2數據已經更新到2023年初，相較於ChatGPT只更新到2021年9月來說資料更為新鮮即時，最大的特色是支援輸入100K token資料內容長度（GPT-4僅限32K token、GPT-3.5 Turbo則為16K token），也就表示這麼龐大的資料長度將能夠處理更多更長的內容，例如數百頁的文件甚至是一整本書。
另一方面，Claude 2還能讓使用者上傳多個檔案，從PDF取出文字或產生摘要，和ChatPDF、ChatDOC或是類似文件助手做到的差不多，而且API調用的價格上也是便宜不少，不過如果只想在Claude網站上使用AI對話機器人只要免費註冊即可自由使用、沒有限制。
什麼是Claude？
Claude採用Anthropic自主研發的「合憲AI」（Constitutional AI）訓練技術，在兩個階段中分別使用監督式學習（Supervised Learning）和強化學習（Reinforcement Learning），經過大量溝通資料訓練，讓AI學習如何產生安全、有用、無害的回覆，降低人為介入AI決策過程的機會。
如果去搜尋、閱讀過相關資訊會發現 Claude 更著重於使用無害、合乎論理的回應，盡可能避免具有爭議性的回應或誤觸一些問題，而這部用於訓練程式的「AI憲法」則以多個經典法做為基礎，包括《聯合國人權宣言》、Apple公司的資料隱私規則等等。
Claude模擬人類交流的各種面向，在和人類對話時流暢自然、富有溝通技巧等特質。
如何免費註冊Claude帳號？
STEP 1
在寫這篇文章時Claude.ai只能在美國和英國使用，點選以Email或Google帳戶註冊會跳出錯誤訊息：
Unfortunately, Claude.ai isOnly available in the US and UK. We’re working hard to expand toOther regions soon.
STEP 2
這時候就必須以VPN連線到美國或英國才能正常註冊帳號（推薦ProtonVPN或Opera內建VPN），還好只有在第一次註冊時需要透過VPN跳板，未來在使用時即使沒有連線到海外依然可以正常使用。
以Google帳戶註冊後要求輸入全名和暱稱，勾選已經成年、同意 Anthropic 使用條款後完成註冊。
註冊後登入Claude.ai就會看到歡迎畫面。
STEP 3
第一次使用時會有一些說明需要先閱讀一下，包括Claude目前仍在測試階段、Anthropic致力於保障使用者的使用安全、Claude可能會進行異動，包括使用限制、功能和規範等等，當遇到沒有幫助的回覆時點選「倒讚」按鈕或是Email回報站方。
Claude操作方式介紹
STEP 1
Claude介面和ChatGPT不太一樣，不過一樣都有輸入訊息的欄位、右側則有上傳檔案按鈕，底下則是一些使用範例，開始使用後返回到首頁也會有對話紀錄，不同的是ChatGPT顯示於左側，Claude會顯示於頁面下方。
STEP 2
Claude訊息欄位除了傳送訊息給AI聊天機器人，也兼具搜尋過往對話的功能，此外，右側還有一個上傳按鈕可上傳最多五個檔案，讓Claude進行分析或是彙整相關資訊，支援格式有PDF、TXT、CSV等等。
STEP 3
實際使用Claude和AI聊天機器人對話，全程可使用中文或是任何支援的語言，也能直接複製內容、重新產生回覆或是進行評分，而且在回應的速度上相當快速。
上傳PDF文件進行翻譯、摘要或說明
STEP 1
Claude最好用的功能之一就是可以將文件上傳，讓AI幫你彙整、摘要內容或回答文件內的相關問題，點選對話欄位右側上傳檔案、選擇文件後輸入要求Claude進行的相關操作。
STEP 2
隨後就會在對話視窗獲取相關結果，非常簡單。
STEP 3
Claude也會在對話內容最上方自動產生一個標題，當使用者點選左上角Logo開啟選單時就會在下方顯示過往的對話紀錄，相較於ChatGPT來說我認為Claude介面操作上更簡單、清楚易懂，或許目前功能還不多，使用起來也很流暢，更重要的是完全免費啦！
Claude常見問題Q&A
1. Claude 2是什麼？
Claude是Anthropic公司發展的AI聊天機器人。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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