公視《藝窺究竟》：偏鄉美感育苗計畫，如何成為偏鄉孩子在藝術創造的推手？
我們想讓你知道的是
近幾年教育界開始注意到學習落差的現象，而偏鄉地區學校更因學生數與班級數的限制，缺少藝術領域專長教師，加遽了藝術學習的落差，因此在教育部推動美感教育中長期計畫時，特別關注偏鄉地區美感教育的發展，偏鄉藝術美感育苗計畫也應運而生。
文：賴文堅
1993年的寒假，一群仍顯稚氣的大學生，半夜裡從台北車站搭著往台東火車，凜冽空氣中，每個人卻是熱血賁張，經過一整年的準備，為的就是接下來為期十天的營隊，每年系上教育營隊都會選定一所偏鄉學校，利用寒假陪伴偏鄉學生，規劃實施豐富有趣的課程。
1993年我們來到世外桃源的桃源國中，雖然那時偏鄉學校設備未如今日完善，也還記得當時所有人的例行公事，每天需要於課後到學校旁的山坡上撿拾柴火，才有熱水可以洗澡，生活上雖然略顯辛苦，課堂裡心中卻盡是滿足，至今依舊記得學生在營隊中的歡欣笑容，這段回憶也時時讓自己記起投入教育的初心。
擔任大學教職之後，原以為不能夠像學生時代，糾集有志一同的伙伴，持續著至偏鄉地區服務的情懷，然而，就像是離不開偏鄉學校的宿命，一群台藝大年輕的學生，滿懷著服務偏鄉學校的熱情，找上我指導暑假偏鄉出隊服務，因而開啟了十多年的「史懷哲藝術營隊」時期。一晃眼，與學生在偏遠的山野與海濱流轉之中，度過了十多年的仲夏時節。
近幾年教育界開始注意到學習落差的現象，而偏鄉地區學校更因學生數與班級數的限制，缺少藝術領域專長教師，加遽了藝術學習的落差，因此在教育部推動美感教育中長期計畫時，特別關注偏鄉地區美感教育的發展，偏鄉藝術美感育苗計畫也應運而生。
何其有幸，因緣際會之下，我負責執行「偏鄉藝術美感育苗計畫」，招募全國藝術領域專長之師資生進行培訓，設計符合12年國民教育課程綱要之藝術領域生活美感課程，並以此創新課程為基礎，在暑假期間至全國各縣市偏鄉小學，進行為期一週的藝術課程教學，計畫內容主要包含了三個部分：
（一）設計生活美感與創新課程：邀集藝術領域中央輔導團與新北市、苗栗縣藝術領域輔導團教師，依照12年國民教育課程綱要之精神與內涵，以藝術領域三大內涵（音樂、視覺藝術、表演藝術）進行生活美感課程設計並演練教學，做為暑期藝術營隊的課程內容。
（二）提升藝術師資生美感教學專業素養：招募各大專校院之藝術領域專長師資生，透過專業研習以及服務期間的巡迴輔導，精進偏鄉服務藝術師資生的教學知能，以培育未來從事藝術教育相關專業人員之教學與課程設計能力，厚實藝術專業人才的養成。
（三）推展美感課程學習體驗到偏鄉小學：執行前往全國各縣市偏鄉學校進行美感課程教學，提供缺少藝術教育專業師資之學校，帶給學生美感課程學習，藉此縮小偏鄉學童藝術教育學習落差，並賦予更多美感體驗。
成為偏鄉孩子在藝術創造的推手
總在暑假即將結束，偏鄉服務告一段落時，才會感覺到疲憊，看著偏鄉出隊服務學生的活動回顧與心得，卻又油然而生完成計畫預期成果的喜悅與滿足。
從觀摩組員的視覺藝術課程，經由不斷地對照與檢討自我教學，我練習在混齡教學中找出課程大概念、設計不同程度的評量規準，體悟到適時給予創作空間的重要性，幫助孩子了解自己「做什麼、如何做、為何做」，才能成為孩子在藝術創造的推手。
經歷了與隊員們在不同學校奮鬥及與孩子們相處的時光，這些和自己賽跑的回憶，都將化為即將展翅的羽翼，「教育」是師生彼此學習，「教學相長」是師生彼此回饋。師者，所以傳道、授業、解惑也，願我們秉持初衷在師途相遇！（張嘉睿，國立台南大學）
透過這次營隊，我似乎理解了「換個位置換個腦袋」這句話，也深切的感受到了「團隊」的精神；當隊員、當學生、當隊輔、當老師，什麼時候該表達自己的想法，什麼時候該配合大家，面對不同的人事物，在不同的身分應該要有不同的思考模式；而團隊之於我，是一群人為了共同目標而努力並前進，過程中即使產生自己的想法，但在團隊面前，團體會大於個人，一榮俱榮，一損俱損。尤有甚者團隊的人開心會跟著開心，團隊的人難過也會跟著難過，這樣深刻連結的關係。整個營隊下來我覺得很充實、很滿足，雖然會累，但獲得更多的是快樂。（郭乙岍，國立台灣藝術大學）
隊員所分享的心情與體驗，讓我回想到30年前參與台東桃源國中營隊的點點滴滴，雖然如今在計畫執行過程中，只是位處陪伴的角色，每年陪伴著一群又一群的熱情青年投入計畫，陪伴著學生團隊從陌生到凝聚，陪伴著他們陶醉在師生美好的互動之中。
偏鄉藝術美感育苗計畫不僅在暑期營隊，種下偏鄉學生藝術涵養與美感素養的種子，也培育出越來越多熱情且專業的藝術教育人才，為藝術與美感教育開啟值得期待的未來。
作者介紹
賴文堅，公視《藝窺究竟》系列紀錄片受訪偏鄉藝術美感育苗計畫主持人、國立台灣藝術大學師資培育中心副教授。該系列直擊美感教育現場，以多元的方式傳達生活美學概念、建構生活品味，《公視+》影音串流平台及《公視兒少》youtube隨時看。）
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。