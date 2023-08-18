《在一起，不是要你假裝幸福》：既然這麼耗費心神，人類為什麼還需要愛情？
我們想讓你知道的是
要獲得一段「合適的愛情」並不是件輕鬆的事，不妨來看看要做些什麼。你得不斷打磨自己、你還得透過不同的管道認識潛在對象......為愛情付出的成本這麼多，那我們能得到什麼回報呢？
文：瑪那熊（陳家維）
人類為什麼需要愛情？——依戀的三種需求
在正式進入營造安全感與親密元素的環節之前，我們得先做一件事，就是了解「愛情」的本質，或白話來說，人類為什麼需要愛情？
要獲得一段「合適的愛情」並不是件輕鬆的事，不妨來看看要做些什麼。
第一，你得先了解自己的期待，設定好擇偶需求。在我的接案經驗中，很多人都忽略這件事，結果花費大量時間精力，交往後才覺得「不適合」而分手。
第二，你得不斷打磨自己，像是外在形象、經濟能力、心態調適、情緒控管、人脈資源、社會歷練，以及最關鍵的生活經驗。有了優勢，還得想辦法展現，例如提升互動技能，與對方聊起來、約出去，並運用曖昧技巧製造激情與心動。
第三，你還得透過不同的管道認識潛在對象，例如職場同事、親友介紹、交友軟體、出門搭訕、參加聯誼或婚友社等。一方面篩選掉不合適的對象或瞎咖，一方面將你所學的知識技巧實際運用，展現你的優點來吸引對方。
也許你天生外表姣好，一開始就神力開局，獲得貴人相助，也可能你屬於大鳥慢啼、得打磨很久的類型，又或者無意間欠了月老什麼，一直遇不到「對的人」。總之，你終於成功與一位喜歡的對象交往了！可是前幾課又告訴你不能擺爛耍廢，仍要持續提升自己。你得經營生活、規劃未來，甚至不能高掛之前約會當作戰袍的牛津襯衫、洋裝長裙，還是要呈現出自己具有魅力的一面。
隨著交往時間拉長，情侶間會開始出現摩擦與爭執，你得在堅持個人原則與照顧對方需求兩者間來回協調，找出最適合的相處模式及步調。而這些衝突，可能會在你忙於工作時出現，或在你想進行自己的娛樂活動時繃出來。你的時間、注意力、精神被瓜分了，似乎無法再像過去那樣，什麼事情都隨心所欲，只顧自己。
看到這裡，你可能忍不住翻了本書的封面：「難道我買錯了，這本書名其實是《分手是個好主意》或《單身一輩子也很好》嗎？」要獲得一段愛情已經夠麻煩了，後續的維繫經營又是另一門學問，這樣值得嗎？
為愛情付出的成本這麼多，那我們能得到什麼回報呢？
首先，你多了一位願意靠近、願意了解你的人，你們有著比一般朋友更大量的互動時間。當你分享過去糗事時，對方會笑著說你真的好傻，彷彿也參與其中；當你聊著今天遇到的趣事時，對方會露出不可置信的表情，追問真的還假的，高喊太誇張了吧。偶爾當你提起未來的夢想與目標時，對方會專心看著你發光的眼睛，相信你一定能辦到。
同時，你也多了一位願意讓你接近並了解的人。你將聽到對方生活中接觸的人事物，以及各種喜怒哀樂。你得到了通往他內心深處一個小房間的鑰匙，裡頭放映著他過往的人生與回憶，有時是快樂喜劇，有時則是傷痛及遺憾。他願意讓你了解「我是怎麼成為此刻的我」，這權利可不是一般朋友、親人能取得，甚至連心理師也得花費好大心力才能略知一二，你卻擁有這把稀有的鑰匙。
不僅如此，你還多了一位願意提供支援、幫你補血或擋子彈的戰友。你可能在職涯發展上遇到瓶頸，久攻不下，或是原本工作還沒解決，主管又丟了新的東西過來，為此感到煩躁不堪；你也可能與好友漸行漸遠，原本熱絡交情在對方有家庭後逐漸冷卻，令人感慨萬分。總而言之，你在「外面世界」遇到的種種破事，以及難以發作的不滿、不爽、不如意、不開心，在回到與伴侶共住的小窩時，你可以選擇與這位隊友分享、抒發。對方未必會提供你解決方法，但可能會幫你倒杯熱茶（或從冰箱拿出啤酒），靜靜聽你述說，給你一個擁抱。
戰友是互相的，你的伴侶也是你最願意照顧、關心、盡力幫忙的隊友。當堅強的他在你面前露出難過表情，你忍不住為他擦拭眼淚；當自信的他遇上難關時，你放下了手邊的工作，陪伴他想辦法克服。你知道他不是個隨便展現脆弱、向別人求助的人，你卻成為那位他願意依靠的神隊友，一起踏上屬於兩人的冒險之旅。
更棒的是，你多了一位認真看待這段關係的伙伴。對方在繁忙之餘仍會想著你的事情，傳個訊息問你案子搞定了嗎？同事剛推薦了新開的西班牙餐館，今天沒加班的話，或許可以一起去吃？上次你在愛店逛了好久，後背包也的確有點舊了，要不當成下個月的生日禮物？最近天氣好轉許多，週末一起去近郊爬山？好像對健康不錯呢！
並且，你也多了一位讓你思念、在意、重視的人。你在通勤時，會提醒伴侶別忙到沒吃早餐；你出差時看到厲害的甜點，隨手買了當成貼心的伴手禮；週年紀念日到來，你訂了氣氛與食材都很棒的無菜單料理；寒流將至，你為對方買了柔軟又保暖的羊毛圍巾；某個日常夜晚，你規劃了一個小小驚喜……
你發現，有一段願意用心的關係，有一位值得你付出的人，是如此美好的事情。而且對方不是將此視為理所當然，也並非總是白白享受，反而能夠看見你對關係的認真，表達感謝與知足。你們既接受對方的「好」，也給予彼此更多的「好」，共同為這段關係持續投入，獲取更多正向的回憶與情感。
當一段愛情擁有安全感，雙方之間充滿著親密元素時，以上的種種就非常有可能發生。你可以在這段關係當中，體驗到快樂、開心、滿足、興奮、被支持、被照顧、被肯定、被欣賞、被好好對待與珍惜。從依戀取向心理學來看，愛情就是如此美好的事物，值得我們努力獲取。
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我們想讓你知道的是
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