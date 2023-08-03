前鎮漁港81億前瞻計畫是不是民進黨大撒幣？陳其邁沒說的事

文：陳冠安

最近因為審計部公布對各級政府，包括前瞻計畫的審核報告，揭露民進黨胡亂撒幣、舉債的真實情況，引起社會對財政紀律的關注。

其中討論度最高的，就是高雄獲得前瞻大量預算，以及前鎮漁港的81億計畫。

不少聲音質疑為何高雄可以拿這麼多補助，這也讓陳其邁在昨天晚上發長文來駁斥批評者。

老實說，雖然是台北人，但作為在高雄求學過、輔選過的人，對這座城市一直都有很深的情感。

高雄值不值得拿這麼多預算？其實並不應該是討論焦點，因為財政效率以及財政穩健，包括錢有沒有花在刀口上，有沒有貪汙舞弊或是行政疏失，舉債建設會不會導致未來施政受到影響，才是問題關鍵。

前鎮漁港獲得中央政府補助能煥然一新，對我國遠洋漁業、對高雄當然都是好事，但陳其邁沒說的是，審計部在最新的審核報告裡指正高雄市府辦理前鎮漁港再造的規劃設計及監造不夠周延。

而執行辦理的海洋局，更被點名是高市府績效欠佳，倒數第二的單位。

從整體財政面來看，雖然中央政府補助高市府大量經費，但這並不意味高雄一毛錢都不用出。

審計部就特別警告高市府，未來包括698億的前瞻計畫自籌款以及其他已規劃的公共工程預算，倘若皆以舉債支應，高雄市1年以上公共債務未償餘額就可能從2387億增加到3300億，增加近千億債務。

倘若加上陳其邁任內增加184億，總額達580億的自償性債務，那高雄的債務還真可能逼近4000億大關。

前瞻1265億、前鎮漁港81億，如果是由績效好的單位來負責、規劃監造周延，而不會讓高雄財政惡化，各界自然都會樂觀其成。

但很遺憾的是，從審計部的報告裡來看，民進黨目前的做法，不僅規劃監造不周延，讓績效差的單位來負責，更可能進一步讓高雄財政愈加惡化。

這還不用提，陳其邁上任時曾下軍令狀，2年內會如期如質讓前鎮漁港改建完工的承諾跳票了。

本文經陳冠安授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航