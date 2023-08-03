前鎮漁港81億前瞻計畫是不是民進黨大撒幣？陳其邁沒說的事
我們想讓你知道的是
高雄前鎮漁港獲81億前瞻計畫補助的計畫，受到許多的討論，就連前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都發長文回應，支持者認為前鎮漁港過去50年來從未改建、修建，要合乎國際漁港建設工程，反對派則質疑預算分配濫用，批評是大撒幣。不過，高雄值不值得拿這麼多預算其實不該是討論焦點，真正關鍵其實是執行辦理的「海洋局」，以及之後的市府財政疑慮......
文：陳冠安
最近因為審計部公布對各級政府，包括前瞻計畫的審核報告，揭露民進黨胡亂撒幣、舉債的真實情況，引起社會對財政紀律的關注。
其中討論度最高的，就是高雄獲得前瞻大量預算，以及前鎮漁港的81億計畫。
不少聲音質疑為何高雄可以拿這麼多補助，這也讓陳其邁在昨天晚上發長文來駁斥批評者。
老實說，雖然是台北人，但作為在高雄求學過、輔選過的人，對這座城市一直都有很深的情感。
高雄值不值得拿這麼多預算？其實並不應該是討論焦點，因為財政效率以及財政穩健，包括錢有沒有花在刀口上，有沒有貪汙舞弊或是行政疏失，舉債建設會不會導致未來施政受到影響，才是問題關鍵。
前鎮漁港獲得中央政府補助能煥然一新，對我國遠洋漁業、對高雄當然都是好事，但陳其邁沒說的是，審計部在最新的審核報告裡指正高雄市府辦理前鎮漁港再造的規劃設計及監造不夠周延。
而執行辦理的海洋局，更被點名是高市府績效欠佳，倒數第二的單位。
從整體財政面來看，雖然中央政府補助高市府大量經費，但這並不意味高雄一毛錢都不用出。
審計部就特別警告高市府，未來包括698億的前瞻計畫自籌款以及其他已規劃的公共工程預算，倘若皆以舉債支應，高雄市1年以上公共債務未償餘額就可能從2387億增加到3300億，增加近千億債務。
倘若加上陳其邁任內增加184億，總額達580億的自償性債務，那高雄的債務還真可能逼近4000億大關。
前瞻1265億、前鎮漁港81億，如果是由績效好的單位來負責、規劃監造周延，而不會讓高雄財政惡化，各界自然都會樂觀其成。
但很遺憾的是，從審計部的報告裡來看，民進黨目前的做法，不僅規劃監造不周延，讓績效差的單位來負責，更可能進一步讓高雄財政愈加惡化。
這還不用提，陳其邁上任時曾下軍令狀，2年內會如期如質讓前鎮漁港改建完工的承諾跳票了。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。