2023/08/02,
政治

外交部證實賴清德將過境美國紐約、舊金山，誰散播「過境華府」謠言引發藍綠口水

外交部證實賴清德將過境美國紐約、舊金山，誰散播「過境華府」謠言引發藍綠口水
副總統賴清德資料照。Photo Credit: 中央社

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涉外人士透露，近期在華府散播賴清德正在爭取「過境華府」傳言的，是國民黨駐美副代表的前外交官秦日新，民進黨立委林楚茵今日於臉書痛批秦日新「黑歷史劣跡斑斑」，包括曾用公款買紅酒、涉性騷擾等，國民黨主席朱立倫則反駁賴清德大膽說要進入白宮，現在卻推給國民黨。

南美友邦巴拉圭將於本月15日新任總統潘尼亞（Santiago Peña）就職典禮，總統蔡英文指派副總統賴清德為特使前往慶賀，總統府今（2）日證實賴清德將過境美國紐約與舊金山，而針對日前傳出賴清德爭取過境華府，據傳消息來源是國民黨駐美副代表秦日新，也引發國、民兩黨的口水戰。

外交部次長俞大㵢今日於總統府記者會證實，賴清德率特使團前往巴拉圭的行程，將於8月12日下午啟程，美國當地時間12日抵達紐約過境，13日晚間離美，14日早上抵達巴拉圭訪問，15日出席巴拉圭新任總統就職典禮，16日早晨離開巴拉圭，當日下午至美國舊金山過境，17日凌晨離美，18日清晨返抵台灣，全程7天6夜。

俞大㵢表示，賴清德主要行程包括出席巴拉圭總統就職典禮、分別會晤新舊任總統、出席國宴及慶祝總統就職與亞松森建城486年活動等，過程中將與出席的巴國及外國政要自然互動，也將出席巴拉圭與鄰近僑胞餐會。

特使團成員包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等人及相關單位人員與媒體記者共50人。

日前傳出賴清德此趟要爭取過境美國華府，俞大㵢表示，此行前往巴拉圭與美國協調過境事宜，「從一開始就沒有包括華府、維吉尼亞或阿靈頓過境，外界所提的事情，可以證實是不確實的。」

美國對台灣官員有「五黑名單」限制，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等5官銜的政治高層訪問華盛頓；而美國在台協會（AIT）總部位於維吉尼亞州的阿靈頓，屬於「大華府地區」，雖然不在限制範圍，但地理位置相當鄰近。

媒體詢問，賴清德日前稱要讓台灣總統有一天能「走入白宮」，傳出造成美方困擾，總統府副秘書長黃重諺今日被問及此事時表示，台美近年往來緊密，關係的深化有目共睹，這起發言雙方也都了解清楚，沒有外界說造成誤會的問題。

美國國會6位共和黨議員日前聯署致函美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），希望能在台灣副總統賴清德過境時安排見面，為此俞大㵢表示，有關過境美國的行程還在規畫，將於適當時間向外界說明。

台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）台北時間28日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，中）交談。
Photo Credit: 中央社
賴清德（右）2022年赴宏都拉斯參加總統卡蕬楚的就職典禮，當時與美國副總統賀錦麗（左）互動密切。

中國駐美大使謝鋒日前表示，應制止台獨人士的冒進行為，現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國，為此俞大㵢表示，台灣高層到友邦出訪過境美國的行程，依照舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理，過境規劃行之有年，這是第11次台灣副總統過境美國，賴副總統也於去年1月過境美國，俞大㵢說，不應造成其他方的不舒服，或加深彼此衝突的藉口。

賴清德爭取「過境華府」謠言引發國內政治口水

部分媒體昨（1）日報導，涉外人士透露，近期在華府散播賴清德正在爭取「過境華府」傳言的，是國民黨駐美副代表的前外交官秦日新，引發國民兩黨政治口水。

民進黨立委林楚茵今日於臉書痛批秦日新「黑歷史劣跡斑斑」，2005年駐紐西蘭代表期間曾以公款採購紅酒，並指示部屬偽造不實單據、捏造餐敘名義核銷，2013年遭依偽造文書罪判刑；2011年任駐斐濟代表期間，又傳出妻女並未隨行赴任，卻仍申請眷屬補助費；因與日本駐斐濟女外交官疑涉不倫戀，以公費宴請、買珍珠項鍊示愛，遭外交部停職，並遭監察院彈劾

林楚茵指出，外交不是個人或單一政黨的事，而是關乎國家整體的國際形象，痛批國民黨放任秦日新在美國造謠不實消息，「侯友宜沒有外交能力也不要用奧步搞破壞」。

國民黨黨主席朱立倫今日下午則於國民黨中常會表示，賴清德大膽說要進入白宮，引起國際媒體關注，但竟然要將賴清德在造勢場合提出來的事情推給國民黨駐美代表處，掩蓋賴清德的信口開河以及民進黨的內亂。民進黨的信賴危機不管在黨內、國內或國際都引起很大爭議。

對於引發國內討論，國民黨駐美副代表秦日新則表示，「我怎麼會知道政府與美方交涉的內容？我從來沒有在美方人士前反對我政府推動加強台美關係，或破壞駐美代表處的國會工作，甚至阻擋高層過境美國。」

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核稿編輯：羅元祺


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