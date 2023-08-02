2023/08/02,
教育

「火冒4.05丈」事件：台大成立族群平等工作小組，規劃原住民歧視處理機制

「火冒4.05丈」事件：台大成立族群平等工作小組，規劃原住民歧視處理機制
Photo Credit: 台大原住民學生反歧視行動小組提供 via 中央社

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台大校內目前約有400位具有原住民族身分的學生及教職員，陳文章希望台大能成為一個重視多元文化及族群平等的友善校園，因此學校在6月28日成立工作小組，著手規劃原住民族相關學生課程，涵養師生族群平等的觀念。

國立台灣大學學生會日前舉辦「言論自由月」活動，卻引發歧視原住民的爭議。對此，台大回應學生要求，成立族群平等工作小組，未來還將積極規劃原住民族教職員生遭受歧視的處理機制，並增聘具有原住民族文化敏感度的輔導人力。

台大學生會5月舉辦「言論自由月」活動，開放學生在校園內張貼布條、說出心聲。其中一個布條將成語火冒三丈改寫成「火冒4.05丈」引發爭議，被質疑是要嘲笑原住民族的升學加分制度。日前台大師生組成「台大原住民學生反歧視行動小組」，訴求成立「族群平等委員會」等等，其中也要求校方向師生解釋原住民族升學制度的理念和用意。

當時，台大學務長朱士維就出面接受陳情，表示校方未來會成立委員會，關注族群平等與原住民權利，針對學生希望釐清升學加分制度的理念和用意，校方會邀請學生一起撰寫脈絡，並由校方來說明，發佈於全校平台。

反歧視行動小組在臉書上發文說明，他們參與了台大111學年度最後一次校務會議，並於會議上提出2案，分別是族群平等委員會專案小組設置案，以及加分制度澄清聲明案，現場都無異議通過。於是，台大決議成立族群平等工作小組，校長陳文章為召集人，由學生與教師職員代表組成，8月1日前需召開會議，在當日對外公告小組進度工作報告。

工作小組於7月18日召開第一次會議，就全民原教、心理輔導資源、懲戒申訴機制、向原住民族致意宣言等提案進行討論，並決議在8月1日由校長發布影片，說明原住民族日的重要性，以及日後台大族群友善的規劃。

台大將研擬原住民師生受歧視處理機制

8月1日是台灣的原住民族日，對此，台大在官方臉書粉絲專頁發布影片，校長陳文章分享台大推動族群平等的現況。

陳文章說明，過去台灣社會並不了解原住民族，用帶有歧視性的「山胞」一詞來指稱族人，在原住民族多年倡議下，我國於1994年8月1日修憲，將「山胞」正名為「原住民」，並在2005年訂定每年的8月1日為原住民族日，彰顯原住民是台灣這座島嶼的原始住民，台灣許多土地也是原住民族的傳統領域。

然而，陳文章認為，台灣社會對原住民族的認識仍有不足，有時歧視性的言論傷害了原住民族，身為教育單位，台大相信教育是改變社會、促進族群平等的重要途徑。

台大校內目前約有400位具有原住民族身分的學生及教職員，陳文章希望台大能成為一個重視多元文化及族群平等的友善校園，因此學校在6月28日成立工作小組，著手規劃原住民族相關學生課程，涵養師生族群平等的觀念，培養教職員生的跨文化知能，強化現有的族群課程，策展原住民族相關文物及辦理工作坊。

台大也預計增聘具有原住民族文化敏感度的輔導人力，搭配現有原住民族學生資源中心，共同促進族群友善校園。陳文章表示，學校會積極思考及規劃原住民族教職員生遭受歧視的處理機制，以確保教職員生的權益。

此外，台大除協助原住民學生的實習及就業外，實驗林管理處也進行培育原住民的各項技能，如林下經濟、木工技藝研習，以及小米復育等工作。

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核稿編輯：羅元祺


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