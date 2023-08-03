秦剛上任半年中國外交政策並未轉變，「非正常去職」影響會大嗎？

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

秦剛被免外長，是習近平在其開啟三連任後出現的首次人事危機。由於他被認為是習的親信，深得習信任，正當被外界看好，在外長任上幹得風生水起，大展拳腳的時候，突然在公眾視野中消失近一月，並被免外長一職。鑑於大國外交的重要性，秦剛這種非正常去職，按理會對中國外交帶來一定影響。

不過，到底造成什麼樣的影響，這種影響是否可控，需要細細分析。

外交作為一門職業，說難也難，說易也易，它不像一些職業，有很高的門檻，外交看似誰都能做。可要做好外交，則很不容易，涉及對時局的判斷、外交理念以及具體的人際交往的技巧。因此，外交的好壞，相當程度取決具體負責外交事務的那個人，即外長的表現。

一般來說，外交分為決策和執行兩個層面。在任何國家，外交戰略和政策都由不同的利益集團共同塑造，外長則在其中起著獨特的重要作用。這從在多數國家，外長都是內閣的主要成員可見一斑。他們深度參與一國外交的制定，而非只是外交政策的具體執行者。

但中國的情況有些特殊，由於黨是領導者，凡國家大事，包括外交，皆由黨來決策，而在這個核心的決策層裡，外長並不是最有權力的人物之一，中國的外長除了某些特殊時期和特定人物，最多是政治局的一個成員，這些年也就做到國務委員，因此，在國家外交戰略和政策的制定中所起作用，沒有西方國家那麼大。

這種情形在習近平時代更顯突出。習大權獨攬，國家的大政方針皆由己出，他會參考乃至在一定程度上接受智囊和屬下官員的意見或建議，但不會受他們左右。

外交因涉處理國與國的關係，對比其他部門有著獨特性，習可能會更多聽從外交部門的專業意見，外長還是能夠發揮較大作用，然而習不會因此將外交決策大權與外長分享。這是獨屬於他的權力。

從中共建政後的外交歷史看，改革前的近30年，外交大權掌握在毛澤東和周恩來手上。毛是主要的外交決策者，周則是毛的外交助手，輔助毛設計中國的外交路線，中國外交的大的原則，如不結盟是由周制定的。外長只是具體負責外事活動，是外交路線和政策的執行者。

改革開放後，鄧小平確立了中國外交的總方針，即韜光養晦。在前30年，雖然領導人換了幾個，但鄧的韜光養晦外交政策和路線都能得到較好執行，在這個方針的指引下，每個領導人根據不同的任務和約束條件，外交的側重點會有不同，可基本思路不會有大的變動。就此而言，中國外交有很大的傳承性。

到了習近平，他拋棄鄧的韜光養晦，憑借著中國經濟的崛起，在外交上變之前的守勢為攻勢，主動出擊，要塑造有利中國發展的外部戰略環境。

習對前30年這個一以貫之的外交路線的改變，究竟受誰的蠱惑，或者完全是自己的構思，外界無處知曉，然按理他會諮商時任外長也即王毅的看法。當然我們現在知道，在中國的政治文化下，外長不可能反對領導人的外交政策，更多是贊同和附和，假如習的外交思路的轉向不是外長向他獻策的話。

前已指出，黨是國家外交政策的制定者，在黨中央層面，設立了中央外辦主任一職，代表黨負責外交工作。這是中國真正的外交決策機構，是中央領導人外交事務上的參謀。

外辦主任和外長，一個是黨的系統，一個是政府系統，組成了中國外交的雙領導體制。但外辦主任的政治地位比外長高，外長實際是他的副手。有鑑於此，外辦主任一般由老資格外交官擔任，多數是由外長轉任而來。比如王毅在卸任外長後被任命為中央外辦主任，而在王毅之前，楊潔篪也是先做外長再被任命為外辦主任。

秦剛在接任外長前，雖然做過副外長和駐美大使，但理論上即使在外交部，也沒有太大話語權，因為在他之上，還有外長和黨委書記。

不過，由於中美關係的特殊重要性，駐美大使在外交系統是一個重要職位，某種程度上比副外長還重要，中國歷任駐美大使，都由副外長出任或者卸任後轉做副外長，秦剛和現在的駐美大使謝鋒之前皆是副外長。

就此而言，駐美大使一職一般都由領導人看中的人出任。秦剛不僅做駐美大使，而且在駐美大使任上又被習選中做外長，並出任國務委員，這說明在他做外長前，其份量在外交部實際已經有了，因而他的外交理念和做法，可能對習會構成一定影響，等到接任外長，這種影響會更大一點。從這個角度說，現在他被免外長，中國的外交，尤其是按他想法而推進的一些外交活動和佈局，會受波及。

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然而，話也說回來，秦剛對習的外交影響是執行層面的，做法上可能比前任圓潤一點、靈活一點，而非表現在外交理念、戰略和政策上；換言之，秦剛不可能向習提出不同的、新的外交思路和主張。

因為在這些方面，外界沒有看到在他半年的外長任上有明顯改變，他實際更多還是一個執行者的角色，在忠實執行習的外交路線和戰略，只是在具體事務的處理上，其手段和做法可能跟王毅不同。

假使秦剛有自己的一套外交想法和思路，試圖去改變習，也是沒來得及被習接受就夭折。坊間傳言，他這次出事，是被王毅構陷打壓，若這是真的，那他在同王毅競爭對習的外交影響力上，輸給了王。

王毅有沒有動機打壓秦剛？假如秦剛確實仗著習的信任不把王放在眼裡，直接越過王向習匯報，王有可能會妒忌和打擊他的。不論真實情況如何，在他被免後，接手的是王毅。而過去10年，雖說習是主要的外交決策人，可王毅還有楊潔篪是兩個重要的操盤手，為習的外交路線作了最大「貢獻」。