秦剛上任半年中國外交政策並未轉變，「非正常去職」影響會大嗎？
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時評人鄧聿文指出，在對秦剛消失的討論中，人們更多關注的是他消失和被免外長的原因，內部是否出現了權力鬥爭，此事對習近平的影響等。對秦剛事件給中國外交可能帶來的衝擊，則探討的不多，然而，這個問題不能忽視。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
秦剛被免外長，是習近平在其開啟三連任後出現的首次人事危機。由於他被認為是習的親信，深得習信任，正當被外界看好，在外長任上幹得風生水起，大展拳腳的時候，突然在公眾視野中消失近一月，並被免外長一職。鑑於大國外交的重要性，秦剛這種非正常去職，按理會對中國外交帶來一定影響。
不過，到底造成什麼樣的影響，這種影響是否可控，需要細細分析。
外交作為一門職業，說難也難，說易也易，它不像一些職業，有很高的門檻，外交看似誰都能做。可要做好外交，則很不容易，涉及對時局的判斷、外交理念以及具體的人際交往的技巧。因此，外交的好壞，相當程度取決具體負責外交事務的那個人，即外長的表現。
一般來說，外交分為決策和執行兩個層面。在任何國家，外交戰略和政策都由不同的利益集團共同塑造，外長則在其中起著獨特的重要作用。這從在多數國家，外長都是內閣的主要成員可見一斑。他們深度參與一國外交的制定，而非只是外交政策的具體執行者。
但中國的情況有些特殊，由於黨是領導者，凡國家大事，包括外交，皆由黨來決策，而在這個核心的決策層裡，外長並不是最有權力的人物之一，中國的外長除了某些特殊時期和特定人物，最多是政治局的一個成員，這些年也就做到國務委員，因此，在國家外交戰略和政策的制定中所起作用，沒有西方國家那麼大。
這種情形在習近平時代更顯突出。習大權獨攬，國家的大政方針皆由己出，他會參考乃至在一定程度上接受智囊和屬下官員的意見或建議，但不會受他們左右。
外交因涉處理國與國的關係，對比其他部門有著獨特性，習可能會更多聽從外交部門的專業意見，外長還是能夠發揮較大作用，然而習不會因此將外交決策大權與外長分享。這是獨屬於他的權力。
從中共建政後的外交歷史看，改革前的近30年，外交大權掌握在毛澤東和周恩來手上。毛是主要的外交決策者，周則是毛的外交助手，輔助毛設計中國的外交路線，中國外交的大的原則，如不結盟是由周制定的。外長只是具體負責外事活動，是外交路線和政策的執行者。
改革開放後，鄧小平確立了中國外交的總方針，即韜光養晦。在前30年，雖然領導人換了幾個，但鄧的韜光養晦外交政策和路線都能得到較好執行，在這個方針的指引下，每個領導人根據不同的任務和約束條件，外交的側重點會有不同，可基本思路不會有大的變動。就此而言，中國外交有很大的傳承性。
到了習近平，他拋棄鄧的韜光養晦，憑借著中國經濟的崛起，在外交上變之前的守勢為攻勢，主動出擊，要塑造有利中國發展的外部戰略環境。
習對前30年這個一以貫之的外交路線的改變，究竟受誰的蠱惑，或者完全是自己的構思，外界無處知曉，然按理他會諮商時任外長也即王毅的看法。當然我們現在知道，在中國的政治文化下，外長不可能反對領導人的外交政策，更多是贊同和附和，假如習的外交思路的轉向不是外長向他獻策的話。
前已指出，黨是國家外交政策的制定者，在黨中央層面，設立了中央外辦主任一職，代表黨負責外交工作。這是中國真正的外交決策機構，是中央領導人外交事務上的參謀。
外辦主任和外長，一個是黨的系統，一個是政府系統，組成了中國外交的雙領導體制。但外辦主任的政治地位比外長高，外長實際是他的副手。有鑑於此，外辦主任一般由老資格外交官擔任，多數是由外長轉任而來。比如王毅在卸任外長後被任命為中央外辦主任，而在王毅之前，楊潔篪也是先做外長再被任命為外辦主任。
秦剛在接任外長前，雖然做過副外長和駐美大使，但理論上即使在外交部，也沒有太大話語權，因為在他之上，還有外長和黨委書記。
不過，由於中美關係的特殊重要性，駐美大使在外交系統是一個重要職位，某種程度上比副外長還重要，中國歷任駐美大使，都由副外長出任或者卸任後轉做副外長，秦剛和現在的駐美大使謝鋒之前皆是副外長。
就此而言，駐美大使一職一般都由領導人看中的人出任。秦剛不僅做駐美大使，而且在駐美大使任上又被習選中做外長，並出任國務委員，這說明在他做外長前，其份量在外交部實際已經有了，因而他的外交理念和做法，可能對習會構成一定影響，等到接任外長，這種影響會更大一點。從這個角度說，現在他被免外長，中國的外交，尤其是按他想法而推進的一些外交活動和佈局，會受波及。
然而，話也說回來，秦剛對習的外交影響是執行層面的，做法上可能比前任圓潤一點、靈活一點，而非表現在外交理念、戰略和政策上；換言之，秦剛不可能向習提出不同的、新的外交思路和主張。
因為在這些方面，外界沒有看到在他半年的外長任上有明顯改變，他實際更多還是一個執行者的角色，在忠實執行習的外交路線和戰略，只是在具體事務的處理上，其手段和做法可能跟王毅不同。
假使秦剛有自己的一套外交想法和思路，試圖去改變習，也是沒來得及被習接受就夭折。坊間傳言，他這次出事，是被王毅構陷打壓，若這是真的，那他在同王毅競爭對習的外交影響力上，輸給了王。
王毅有沒有動機打壓秦剛？假如秦剛確實仗著習的信任不把王放在眼裡，直接越過王向習匯報，王有可能會妒忌和打擊他的。不論真實情況如何，在他被免後，接手的是王毅。而過去10年，雖說習是主要的外交決策人，可王毅還有楊潔篪是兩個重要的操盤手，為習的外交路線作了最大「貢獻」。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL