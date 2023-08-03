台積電全球研發中心正式啟用：樓地板面積達42座足球場，魏哲家、劉德音、張忠謀演講充滿「技術魂」
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台積電全球研發中心於7月底正式啟用，致詞中張忠謀強調了技術自主的重要性，台積電R&D研發費用一直以來都是8%的營收，他原本以為當營收很大了，那就不會是8%。「但是R&D從未讓步，如今還是8%，那相當於55億美金。」同時，他也以英國海軍的一段故事告誡並勉勵台積電同仁，切勿走上英國海軍那條老路......
文：Sisley
台積電全球研發中心今（28）正式啟用，包括台積電總裁魏哲家、台積電董事長劉德音、台積電創辦人張忠謀皆出席典禮現場，而三人的演講中，充滿了台積電根深蒂固的「技術魂」。
魏哲家首先在開幕致詞時回應近期對於台積電的各種輿論，表示這座新啟用的全球研發中心，展現出台積電根留台灣決心。
魏哲家指出，近期因應客戶要求而在世界各地蓋了很多生產線，台積電有聽到一些關切的聲音，擔憂台積電已將重心往外移、或者停頓了應在台灣有的發展，「我要說，沒有！全球研發中心的啟用就是要向台灣人民說，我們根留台灣！也要向客戶表示，台積電會繼續努力投資於研發，和客戶一起發展最新的產品。」
有趣的是，魏哲家談到，要不是演講時間有限，「實在很想跟你們分享，我們研發的同仁怎麼把平面電晶體變成FinFET、變成Nano Sheet......不過我們把這個機會交給研發的同仁與各位交流（笑）很有趣的，請不要放棄這種機會！」
台積電指出，全球研發中心將成為台積公司研發組織的新據點，進駐的研究人員將專注於開發2奈米及更先進的製程技術，並探索新材料與電晶體結構等領域的研究。目前台積公司研發組織人員已陸續搬遷入駐全球研發中心，今年9月之前，共計超過7000名研發人員將全數進駐就位。
台積電董事長劉德音說道30多年前因為張忠謀創辦人的努力而誕生，而今日嶄新的全球研發中心啟用後，台積電將積極開發領導世界半導體業界的技術，探索2奈米、1.4奈米以及以下的技術。
劉在致詞時流露出對技術的熱情，並期許台積R&D持續在這裡發揚光大：「2003年台積R&D從台積三廠遷入十二廠，我們開發的是90奈米科技，20年後的今天遷入R&D中心，我們開發的是2奈米的科技，45分之1。」
我們在這個研發中心至少要待20年以上吧？
20年以後，我們將會開發什麼樣的技術呢？
我們半導體元件的大小是多少呢？
它用的新材料是哪些呢？
是用多少晶片堆疊起來的產品？光的運算、電的運算要如何整合？
量子計算、數位計算如何共用呢？
今天，搬進台積R&D中心的同仁們將帶給我們答案，並找出能大量生產的方法。
台積電創辦人張忠謀今日也親臨現場，並表示向研發以及運營團隊表達敬意。
他幽默指出，台積R&D對半導體產業甚至世界經濟貢獻非常大，也因為R&D的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地，「我也不知道，該不該謝謝你們。」
他也強調了技術自主的重要性，台積電R&D研發費用一直以來都是8%的營收，他原本以為當營收很大了，那就不會是8%。「但是R&D從未讓步，如今還是8%，那相當於55億美金。」他也MIT一年預算經費僅有22億元美金來作為比較。
同時，他也以英國海軍的一段故事告誡並勉勵台積電同仁，切勿走上英國海軍那條老路。
張忠謀分享，當他還在自己老東家德州儀器，當公司在最成功時也蓋了一棟大樓，當時德儀董事長要大家了解，英國海軍在19世紀時所向披靡，一直到20世紀才有了自己的海軍大樓，但自此之後，英國海軍就逐漸沒落，他勉勵台積R&D團隊有了自己的家後，不要走向英國海軍那條路。
台積電全球研發中心的樓地板總面積達30萬平方公尺（約等同於42座標準足球場），採綠建築設計，包含植生牆、雨水回收系統、可最大限度利用自然光的窗戶，以及能夠在高峰條件下產生287千瓦的屋頂太陽能板裝置，展現了台積公司致力於永續發展的承諾。
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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html