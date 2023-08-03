2023/08/03,
商業

台積電全球研發中心正式啟用：樓地板面積達42座足球場，魏哲家、劉德音、張忠謀演講充滿「技術魂」

台積電全球研發中心正式啟用：樓地板面積達42座足球場，魏哲家、劉德音、張忠謀演講充滿「技術魂」
Photo Credit: INSIDE / Sisley攝

我們想讓你知道的是

台積電全球研發中心於7月底正式啟用，致詞中張忠謀強調了技術自主的重要性，台積電R&D研發費用一直以來都是8%的營收，他原本以為當營收很大了，那就不會是8%。「但是R&D從未讓步，如今還是8%，那相當於55億美金。」同時，他也以英國海軍的一段故事告誡並勉勵台積電同仁，切勿走上英國海軍那條老路......

文：Sisley

台積電全球研發中心今（28）正式啟用，包括台積電總裁魏哲家、台積電董事長劉德音、台積電創辦人張忠謀皆出席典禮現場，而三人的演講中，充滿了台積電根深蒂固的「技術魂」。

魏哲家首先在開幕致詞時回應近期對於台積電的各種輿論，表示這座新啟用的全球研發中心，展現出台積電根留台灣決心。

魏哲家指出，近期因應客戶要求而在世界各地蓋了很多生產線，台積電有聽到一些關切的聲音，擔憂台積電已將重心往外移、或者停頓了應在台灣有的發展，「我要說，沒有！全球研發中心的啟用就是要向台灣人民說，我們根留台灣！也要向客戶表示，台積電會繼續努力投資於研發，和客戶一起發展最新的產品。」

有趣的是，魏哲家談到，要不是演講時間有限，「實在很想跟你們分享，我們研發的同仁怎麼把平面電晶體變成FinFET、變成Nano Sheet......不過我們把這個機會交給研發的同仁與各位交流（笑）很有趣的，請不要放棄這種機會！」

台積電指出，全球研發中心將成為台積公司研發組織的新據點，進駐的研究人員將專注於開發2奈米及更先進的製程技術，並探索新材料與電晶體結構等領域的研究。目前台積公司研發組織人員已陸續搬遷入駐全球研發中心，今年9月之前，共計超過7000名研發人員將全數進駐就位。

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Photo Credit: INSIDE / Sisley攝
台積全球研發中心內部照
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Photo Credit: 商益
台積全球研發中心內部照

台積電董事長劉德音說道30多年前因為張忠謀創辦人的努力而誕生，而今日嶄新的全球研發中心啟用後，台積電將積極開發領導世界半導體業界的技術，探索2奈米、1.4奈米以及以下的技術。

劉在致詞時流露出對技術的熱情，並期許台積R&D持續在這裡發揚光大：「2003年台積R&D從台積三廠遷入十二廠，我們開發的是90奈米科技，20年後的今天遷入R&D中心，我們開發的是2奈米的科技，45分之1。」

我們在這個研發中心至少要待20年以上吧？

20年以後，我們將會開發什麼樣的技術呢？
我們半導體元件的大小是多少呢？
它用的新材料是哪些呢？
是用多少晶片堆疊起來的產品？光的運算、電的運算要如何整合？
量子計算、數位計算如何共用呢？

今天，搬進台積R&D中心的同仁們將帶給我們答案，並找出能大量生產的方法。

台積電創辦人張忠謀今日也親臨現場，並表示向研發以及運營團隊表達敬意。

他幽默指出，台積R&D對半導體產業甚至世界經濟貢獻非常大，也因為R&D的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地，「我也不知道，該不該謝謝你們。」

他也強調了技術自主的重要性，台積電R&D研發費用一直以來都是8%的營收，他原本以為當營收很大了，那就不會是8%。「但是R&D從未讓步，如今還是8%，那相當於55億美金。」他也MIT一年預算經費僅有22億元美金來作為比較。

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Photo Credit: INSIDE / Sisley攝
台積全球研發中心入口

同時，他也以英國海軍的一段故事告誡並勉勵台積電同仁，切勿走上英國海軍那條老路。

張忠謀分享，當他還在自己老東家德州儀器，當公司在最成功時也蓋了一棟大樓，當時德儀董事長要大家了解，英國海軍在19世紀時所向披靡，一直到20世紀才有了自己的海軍大樓，但自此之後，英國海軍就逐漸沒落，他勉勵台積R&D團隊有了自己的家後，不要走向英國海軍那條路。

台積電全球研發中心的樓地板總面積達30萬平方公尺（約等同於42座標準足球場），採綠建築設計，包含植生牆、雨水回收系統、可最大限度利用自然光的窗戶，以及能夠在高峰條件下產生287千瓦的屋頂太陽能板裝置，展現了台積公司致力於永續發展的承諾。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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