曾獲星國文學獎小說大獎《緊急狀態》：造就今日的新加坡，卻近乎被遺忘的左翼歷史

AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。

目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。

透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？

探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力

很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。

但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。

如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。

30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問

如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。

AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!

座椅兩側扶手搭載生物傳感器，只要把雙手靠上去、人保持靜止正常呼吸，APP就會計算出壓力指數、呼吸頻率與心臟年齡，整個檢測過程大約30秒，讓使用者輕鬆掌握身體狀況，彷彿一位專屬養生顧問在側。

▲系統會顯示所測得的壓力指數，若是超過60分屬於高度壓力，表示大部分時間都感到很有壓力，需要非常積極地管理，此時APP也會為使用者提供客製化按摩行程。

在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感

OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。

OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。

全新「One Touch養身秘境」功能，內建日落海灘、星夜極光、悠然森林（照片中以日落海灘示範）3種專屬紓壓秘境，平板螢幕也會顯示相對應的畫面。

訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆

說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。

OSIM uDream Pro 5感養身椅導入OSIM專利按摩科技，採用獨家2人4手按摩技術與V手按摩科技，讓身心達到最極致的紓壓。

除了3種紓壓秘境，還預載董事長、漂亮媽媽、優雅美體…等豐富的按摩模式，還能不定期免費下載最新按摩程式與紓壓音樂，透過APP就能免費下載與更新，也是市面上唯一能不斷更新升級按摩程式與擴充監測指標，符合當今追求永續發展的概念。

研究顯示，色彩能夠影響一個人的心情，OSIM uDream Pro 5感養身椅的色彩療法，利用情境光達到穩定心情，為身體注入活力，達到深層紓壓效果

所有的用心，都為了你放鬆後的笑容

OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。

OSIM uDream Pro 5感養身椅提供多種使用模式，除了專業的按摩椅，也可當成一般沙發椅，若稍微再調整角度，就搖身變成休閒躺椅，搭配平板架、杯架，加上內建劇院式藍牙音響，很適合坐著放鬆享受影音娛樂。

座椅內側內建劇院式藍牙音響，採向內傾斜45度角的設計，能營造出3D環繞沉浸式效果，提供「聲」歷其境的聆聽體驗。

OSIM uDream Pro 5感養身椅5感官同步釋壓，除了剛才提到的視覺（情境光）、味覺（可搭配茶飲小點）、聽覺（劇院式藍牙音響），座椅內側還可裝上專屬香氛膠囊，具緩和平穩的效果，能達到心情平靜、穩定幫助睡眠。

OSIM uDream Pro 5感養身椅專利貼心的「隱藏式滾輪」與「可翻轉、收起的腳蹬」，讓長輩上下更安全，也可作為沙發或躺椅使用，舒適也更具實用性。

OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。