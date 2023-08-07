TNL+ 2023/08/07,
印太

曾獲星國文學獎小說大獎《緊急狀態》：造就今日的新加坡，卻近乎被遺忘的左翼歷史

曾獲星國文學獎小說大獎《緊急狀態》：造就今日的新加坡，卻近乎被遺忘的左翼歷史
圖為2015年3月29日，在傾盆大雨中，數千名新加坡民眾追悼首任總理李光耀。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

程異（Jeremy Tiang）所著的小說《緊急狀態》，除了讓讀者能透過個體的視角去了解新加坡在獨立前後的政治事件外，作者也企圖處理另一個「State」的含義，即新馬在反殖和左翼的思潮下，如何紛分和合，進一步確認彼此的國度定位。

《State of Emergency》這本英文小說於2017出版，小說結合了兩代家庭故事與新馬1950至2010年代的左翼歷史背景。

故事主軸並不復雜，講述男主角劉傑森與女主角秀麗相愛，然後誕下一對龍鳳胎Henry和Janet。父母兩人來自英文和中文不同的世界，秀麗後來響應馬來亞共產黨（馬共）鬥爭路線，離開新加坡到馬來亞深山繼續抗爭，兩人的下半生鬱鬱而終。

作者程異（Jeremy Tiang）原是一名優秀的譯者和編劇，但憑著對歷史敘述的考究，不同角色換位的敘事方式，還有優美精練的文風，讓他這部作品得了2018年新加坡文學獎英文小說大獎。

亦是狀態，也是國度

英文書名《State of Emergency》可直接理解成英人在1948年至1960年對馬來亞共產黨的對抗，其中作者納入了1954年華校中學生反對國民服役法的學運、1955年福利巴士工潮、1948年馬來亞冬加里（Batang Kali）的大屠殺事件以及1950年代馬來亞新村遷徙和集中的事件。

但是，此書所指的戒嚴年代原來不只是馬來西亞建國前的這一段，還包括馬印對抗（1963-1966）、1963年李光耀政府針對在野的社會主義陣線（社陣）大逮捕（冷藏行動）、1987年針對馬克思主義者陰謀的逮捕（光譜行動），以及馬來西亞1969年涉及種族殘殺的「五一三事件」等等。

編按：曾是英國殖民地的新加坡，在1963年和馬來亞、沙巴、砂拉越組成馬來西亞，接著在1965年8月9日脫離馬來西亞，獨立為主權國家。

筆者在南洋理工大學就讀環境工程時，曾修習「工程師與社會」（Engineer and Society）這一門必修通識課。這是筆者首次認識以上新加坡的部分歷史事件，但詮釋角度完全是從勝利方出發，課堂講師不會剖析社陣為何會獲得民眾支持的原因，更不說提到冷藏行動或是林清祥這一號人物了。

在小說裡，傑森和秀麗的家人被巧妙安排在以上事件的命運裡，讓讀者能透過個體的視角去了解當時的時代背景，大大增加了閱讀歷史的趣味性。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。