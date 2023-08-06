【專訪】音樂人鄭宜農：喜歡音樂的人談論音樂，會展現一種「宅」的狀態，這是很迷人的
我們想讓你知道的是
鄭宜農出道時沒有前例可循，她從16年前所謂的地下音樂人，逐漸進入大眾目光，走向主流舞台，也讓她思索自己的路。她認為走主流的路非常困難，有時要面對主流媒體，做主流的選擇。用這篇專訪，一起探尋2023年的鄭宜農。
文：許容榕
身為創作歌手，鄭宜農最近一直在思考一個問題：「創作者跟世界的關係，應該是怎樣的？」若創意完全是出於自發而無關世界，那每一個想法都可以稱作創意；但若世界對創意有所期待，某一種創意會被獎勵、被喜愛，那人或多或少就會被影響。
「所以，我覺得真正的創意，應該是存在於每個人的心中，但如果想要變成一個被認定的有創意的人，那必定跟社會息息相關，沒辦法忽略這個世界的聲音」，她這樣說到。
符合世界期待的「任性而為」
鄭宜農對創意的思辨，來自她的生命經驗，感受到所謂「世界」如何影響她。採訪前一天，她在女巫店表演，從2011年《海王星》唱到2022年《水逆》，讓在現場聆聽的GreenEyes主唱老王（王昱辰）有感而發，「他完全可以理解，為什麼鄭宜農說她再也寫不出〈還是會害怕失去你〉這樣的歌」。
經過音樂產業的洗禮，鄭宜農如今的創作已經無法脫離「精緻化」，也難以忽視這個世界的期待及各種聲音，單純地、純粹地述說情感。
精緻化的痕跡，在鄭宜農近年的創作中，隨處可見。例如，她今（2023）年4月推出的「金黃色三部曲」，貌似充滿她的任性而為，但從根本上來說，三部曲是鄭宜農這些年的總和。
「創作的過程之中，我融合過往累積的一切、這個世界的聲音、以及我在製作方面的想法，我知道什麼樣叫做一首精美的大歌，這些元素都已經存在於我的身體裡」。
以三部曲的第一首歌〈金黃色的〉為例，她以吉他寫歌，心中有「金黃色的」概念，「我想寫漂亮的詞曲，創作的時候就開始想，這裡以結構來說很酷，我沒有用過！以製作面而言，本來應該高昂起來的，我卻讓它往下走⋯⋯諸如此類。可是，這些思考其實都不是我的直覺，如果依循直覺，我不會這樣寫」。
從服務自己出發，她一步一步往實務靠攏，「這首歌如果交給老王製作，感覺會需要弦樂吧！那又需要多少預算呢」？不知不覺，一首精緻的大歌，於焉成形。
雖然語言有其極限，但無法停止創作
〈金黃色的〉概念來自「沈默是金」，在這樣的文化之下，每個人活得壓抑，而鄭宜農想把這股壓抑轉為正面的力量，「這個壓抑，讓我們釀成了一個金黃色的自己，或許包含了無數句說不出口的話，說不出口的傷痕，或是說不出口的鬱悶，最後讓我們成為一個更有同理心、更堅強，或是更漂亮的人」。
而〈金黃色的〉正是一首私密的傷痕之歌，也許是潛意識裡，鄭宜農並不想觸碰自己的傷痕，導致她覺得社群上的宣傳文字怎麼寫都差一點點。
雖然很歡迎聽眾把歌當作自己的房間住進去，產生自己的詮釋，但在面對像〈金黃色的〉這樣的作品時，感激之餘，也難得體會複雜的情緒：「當別人的解讀跟你想的不一樣，其實很可能是一件寂寞的事。」不過，她笑說自己很快就適應了，「語言有它的極限」。
語言的極限是指什麼？她曾和朋友討論：「我覺得，我說出口的每一句話，即使我再怎麼真誠、再怎麼努力，我寫的每一個字，它到最後都會變成讓我更迷惘的東西。我講這句話時，究竟是因為聽者有所期待而我給了，還是我真的想說？我永遠不會知道，因為它是一個其實不斷在變動的過程。」
至於創作，她也常常困惑於自己的意圖與完成品之間的關聯，「該不會在我寫完的那一刻，它其實跟我沒有關係了吧？我最初到底為什麼而寫呢？一個轉眼，作品已經長成一個陌生的樣子，而我永遠不會知道，這裡面有多少的影響是來自世界」。
不過，朋友曾跟她分享，對小說家來說，有一種名為「小說智慧」的東西，意思是作品有它自己的意志去長出連創作者都想像不到的，高於創作者智慧的東西，某種程度上，是作品帶領創作者去接近連自己都不認識的自己。
因此，儘管創作令人困惑又寂寞，但鄭宜農認為，這終究是好的，「我們還是沒辦法停止創作，我們還是會繼續寫歌、寫文章，那就表示，它其實是很重要的事情」。
寫歌是必須，共鳴是救贖
一首歌是由「音樂」及「歌詞」組成，鄭宜農很喜歡音樂，「對我來說，這是最舒服的表達方式」。他形容喜歡音樂的人談論音樂時，會展現出一種「宅」的狀態，例如當製作人Chunho跟她聊合成器，合成器的這條線、接到那個孔，頻率會怎樣改變，他講得津津有味，鄭宜農聽得也很開心，這就是音樂的迷人之處。
「彈吉他也是如此，它其實很物理，最後卻出現直達心靈的情感。你用三、四分鐘的時間，就可以用一個物理的行為，跟人家產生心靈的接觸，其實是滿美妙的一件事情」。
「音樂」對鄭宜農來說，是純粹的喜悅，但「歌詞」則不然。她表示，寫歌詞不一定快樂，有時候甚至是痛苦的，但鄭宜農「必須」寫歌，這是她與世界對話的最重要管道。
「若今天我不是一個寫歌的人，我應該真的會炸掉！那些感受、金黃色的，沒辦法說的東西，就沒有地方抒發」，而眾人的投射，也能是一種救贖，因為歌可以「變形」，將各種情感和訊息藏在裡頭，「同一個故事，我把它變形成一首情歌，即便大家有自己的感受，卻能在表演中一起哭泣，那是很療癒的，可以讓你原本想講的話，最後變成一個美麗、正面的東西」。
鄭宜農出道時，沒有前例可循，她從16年前所謂的地下音樂人，逐漸進入大眾目光，走向主流舞台，也讓她思索自己的路，「主流公司有一套包裝和流程，它跟創作關係不大，跟你的覺悟比較有關」。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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