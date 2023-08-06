【專訪】音樂人鄭宜農：喜歡音樂的人談論音樂，會展現一種「宅」的狀態，這是很迷人的

文：許容榕

身為創作歌手，鄭宜農最近一直在思考一個問題：「創作者跟世界的關係，應該是怎樣的？」若創意完全是出於自發而無關世界，那每一個想法都可以稱作創意；但若世界對創意有所期待，某一種創意會被獎勵、被喜愛，那人或多或少就會被影響。

「所以，我覺得真正的創意，應該是存在於每個人的心中，但如果想要變成一個被認定的有創意的人，那必定跟社會息息相關，沒辦法忽略這個世界的聲音」，她這樣說到。

符合世界期待的「任性而為」

鄭宜農對創意的思辨，來自她的生命經驗，感受到所謂「世界」如何影響她。採訪前一天，她在女巫店表演，從2011年《海王星》唱到2022年《水逆》，讓在現場聆聽的GreenEyes主唱老王（王昱辰）有感而發，「他完全可以理解，為什麼鄭宜農說她再也寫不出〈還是會害怕失去你〉這樣的歌」。

經過音樂產業的洗禮，鄭宜農如今的創作已經無法脫離「精緻化」，也難以忽視這個世界的期待及各種聲音，單純地、純粹地述說情感。

精緻化的痕跡，在鄭宜農近年的創作中，隨處可見。例如，她今（2023）年4月推出的「金黃色三部曲」，貌似充滿她的任性而為，但從根本上來說，三部曲是鄭宜農這些年的總和。

「創作的過程之中，我融合過往累積的一切、這個世界的聲音、以及我在製作方面的想法，我知道什麼樣叫做一首精美的大歌，這些元素都已經存在於我的身體裡」。

以三部曲的第一首歌〈金黃色的〉為例，她以吉他寫歌，心中有「金黃色的」概念，「我想寫漂亮的詞曲，創作的時候就開始想，這裡以結構來說很酷，我沒有用過！以製作面而言，本來應該高昂起來的，我卻讓它往下走⋯⋯諸如此類。可是，這些思考其實都不是我的直覺，如果依循直覺，我不會這樣寫」。

從服務自己出發，她一步一步往實務靠攏，「這首歌如果交給老王製作，感覺會需要弦樂吧！那又需要多少預算呢」？不知不覺，一首精緻的大歌，於焉成形。

Photo Credit: 邊走邊聽有限公司提供 鄭宜農在女巫店和GreenEyse老王同台

雖然語言有其極限，但無法停止創作

〈金黃色的〉概念來自「沈默是金」，在這樣的文化之下，每個人活得壓抑，而鄭宜農想把這股壓抑轉為正面的力量，「這個壓抑，讓我們釀成了一個金黃色的自己，或許包含了無數句說不出口的話，說不出口的傷痕，或是說不出口的鬱悶，最後讓我們成為一個更有同理心、更堅強，或是更漂亮的人」。

而〈金黃色的〉正是一首私密的傷痕之歌，也許是潛意識裡，鄭宜農並不想觸碰自己的傷痕，導致她覺得社群上的宣傳文字怎麼寫都差一點點。

雖然很歡迎聽眾把歌當作自己的房間住進去，產生自己的詮釋，但在面對像〈金黃色的〉這樣的作品時，感激之餘，也難得體會複雜的情緒：「當別人的解讀跟你想的不一樣，其實很可能是一件寂寞的事。」不過，她笑說自己很快就適應了，「語言有它的極限」。

語言的極限是指什麼？她曾和朋友討論：「我覺得，我說出口的每一句話，即使我再怎麼真誠、再怎麼努力，我寫的每一個字，它到最後都會變成讓我更迷惘的東西。我講這句話時，究竟是因為聽者有所期待而我給了，還是我真的想說？我永遠不會知道，因為它是一個其實不斷在變動的過程。」

至於創作，她也常常困惑於自己的意圖與完成品之間的關聯，「該不會在我寫完的那一刻，它其實跟我沒有關係了吧？我最初到底為什麼而寫呢？一個轉眼，作品已經長成一個陌生的樣子，而我永遠不會知道，這裡面有多少的影響是來自世界」。

不過，朋友曾跟她分享，對小說家來說，有一種名為「小說智慧」的東西，意思是作品有它自己的意志去長出連創作者都想像不到的，高於創作者智慧的東西，某種程度上，是作品帶領創作者去接近連自己都不認識的自己。

因此，儘管創作令人困惑又寂寞，但鄭宜農認為，這終究是好的，「我們還是沒辦法停止創作，我們還是會繼續寫歌、寫文章，那就表示，它其實是很重要的事情」。

Photo Credit: 邊走邊聽有限公司提供 吉他是鄭宜農最自在的創作方式

Photo Credit: 邊走邊聽有限公司提供 鄭宜農也是作家，她認為寫文章能展現自己不同面相

寫歌是必須，共鳴是救贖

一首歌是由「音樂」及「歌詞」組成，鄭宜農很喜歡音樂，「對我來說，這是最舒服的表達方式」。他形容喜歡音樂的人談論音樂時，會展現出一種「宅」的狀態，例如當製作人Chunho跟她聊合成器，合成器的這條線、接到那個孔，頻率會怎樣改變，他講得津津有味，鄭宜農聽得也很開心，這就是音樂的迷人之處。

「彈吉他也是如此，它其實很物理，最後卻出現直達心靈的情感。你用三、四分鐘的時間，就可以用一個物理的行為，跟人家產生心靈的接觸，其實是滿美妙的一件事情」。

「音樂」對鄭宜農來說，是純粹的喜悅，但「歌詞」則不然。她表示，寫歌詞不一定快樂，有時候甚至是痛苦的，但鄭宜農「必須」寫歌，這是她與世界對話的最重要管道。

「若今天我不是一個寫歌的人，我應該真的會炸掉！那些感受、金黃色的，沒辦法說的東西，就沒有地方抒發」，而眾人的投射，也能是一種救贖，因為歌可以「變形」，將各種情感和訊息藏在裡頭，「同一個故事，我把它變形成一首情歌，即便大家有自己的感受，卻能在表演中一起哭泣，那是很療癒的，可以讓你原本想講的話，最後變成一個美麗、正面的東西」。

鄭宜農出道時，沒有前例可循，她從16年前所謂的地下音樂人，逐漸進入大眾目光，走向主流舞台，也讓她思索自己的路，「主流公司有一套包裝和流程，它跟創作關係不大，跟你的覺悟比較有關」。