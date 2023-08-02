芭達雅成外國犯罪集團的「犯罪天堂」，泰國警方呼籲修改過時《移民法》
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泰國警方於芭達雅逮捕了外國犯罪集團「亡命之徒（Outlaws）」領導人與成員，該集團在當地涉及販毒以及其他犯罪行動。國家警察副總長Surachate Hakparn表示缺乏嚴格的執法和官員的腐敗造成了外國犯罪集團的興盛，而制定更加嚴格的簽證標準可能可以杜絕幫派勢力進入泰國。
綜合《Thaiger》、《泰國觀察家報》報導，泰國皇家警察（Royal Thai Police，RTP)於7月21日在芭達雅發動了搜查行動，並逮捕外國犯罪集團「亡命之徒（Outlaws）」領導人與成員，該集團被確定為當地犯罪活動的主要參與者。
「亡命之徒」成員Olaf Brinkmann先前因涉嫌德國籍商人Hans Peter Walter Mack的綁架謀殺案遭逮捕，而警方也因此獲得該集團相關訊息。
「亡命之徒」集團因成員組成國際化和犯罪活動而在芭達雅惡名昭彰，該集團成員的外貌大多具有刺青以及騎乘哈雷（Harley-Davidson）重型機車，並參與販毒以及其他犯罪活動，包括襲擊、勒索、盜竊、高利貸、詐欺、洗錢及謀殺。
現年39歲、奧地利籍的Thomas Ginner被認為是該集團的領導者，也是泰國警察此次行動的主要目標。
Ginner被逮後，警方從他的住處沒收了一輛哈雷重型機車以及其他與「亡命之徒」有關的個人物品。Ginner承認自己在集團中的領導職位，但否認參與了德國商人謀殺案，但警方搜查他的住處後發現他正計畫逃離泰國，因此將加強對他涉案的嫌疑。
此外，三名「亡命之徒」成員也因非法居留以及違反簽證條約遭逮捕，包含德國籍的Danny Rohde、美國籍的Daniel Thomas Toth 以及瑞士籍的Theodor Matis。在搜查行動中，警方也查獲了Danny Rohde所持有的四輛重型機車與非法物品。
國家警察副總長Surachate Hakparn表示：「官員們正在吊銷所有被捕嫌疑人的簽證，並準備將他們逐出泰國。」此外，被捕嫌疑人將被列入黑名單，永久禁止他們今後進入泰國。
Surachate也表示，警方將持續在芭達雅、春武里等地區展開針對外國犯罪集團的行動，目前正在蒐集更多的情報，他也呼籲公眾舉報與外國人有關的任何可疑活動，特別是涉及重型機車的活動。
據《曼谷郵報》報導，「亡命之徒」是一個國際但非法的機車俱樂部，俱樂部成員來到泰國並居住在吸引外國遊客的地方，例如芭達雅、普吉島與蘇美島，並鎖定外國人為目標。集團成員向那些想要在當地做生意的外國人索要保護費，甚至綁架他們以換取金錢。
「他們不會傷害泰國人，因為他們知道跟很快就要飛回母國的外國人相比，傷害泰國人會讓他們更容易陷入麻煩。」Surachate表示，並指出缺乏嚴格的執法和官員的腐敗是犯罪集團選擇在泰國扎根的主要原因。
他以1979年的《移民法》為例，Surachate認為該法已經過時，需要重新修改。例如任何年滿50歲的外國人，只要銀行帳戶裡有80萬泰銖（約新台幣73.82萬元）或是月薪不低於6萬5千泰銖（約新台幣5萬9977元）的收入證明，就可以獲得退休簽證。
移民局（Immigration Bureau）官員缺乏對銀行帳單的仔細檢查，也給外國人對銀行帳戶造假的機會，有些人甚至得到簽證機構或是移民局官員的幫助，例如2023年2月，107名移民官員協助3000多名從事「灰色地帶」工作的中國人獲得泰國簽證。
Surachate表示，更嚴格的簽證標準可能有助於杜絕幫派成員或國際犯罪上的黑名單進入泰國。此外，他也舉出多起中國遊客在泰國遭中國人勒索或殺害的案件，並指出這類案件使中國遊客對前往泰國旅遊的安全性感到疑慮和擔憂。
「如果我們不能制止針對外國人的犯罪行為，不僅中國遊客不來，來自歐洲其他國家的旅客也會避開這裡。」Surachate說，並補充一旦新政府就位，他將通過警察局長提議新內閣修改《移民法》，特別是簽證延期的法律。
他說：「我們將使得法律變得更加嚴厲，以篩除壞人，但法律也將變成幫助外國人的工具，尤其是那些可以獲得五年簽證而無須每年接受檢查的投資者。」
新聞來源
- Pattaya police crack down on motorbike gang linked to murder case（Thaiger）
- ‘Outlaws’ crushed in Pattaya as police crackdown rolls on with new intelligence coming into play（泰國觀察家報）
- Driving out the gangs（曼谷郵報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
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除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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