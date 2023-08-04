TNL+ 2023/08/04,
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韓國「另類校園霸凌」：恐龍家長逼死過勞教師，24歲教育新生代為何走上絕路？

韓國「另類校園霸凌」：恐龍家長逼死過勞教師，24歲教育新生代為何走上絕路？
約百名教職員在韓國國會前抗議，呼籲立法保障教師｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

韓國一名年僅24歲，大學畢業沒多久就執教鞭的年輕教師，於去年3月入校服務，原本懷抱著教育熱忱入職的她，進入校園內雖勉強能忍受教學、行政兩頭燒的工作職場，但壓倒她最後的一根稻草，竟是「惡學生」、「恐龍家長」的另類校園暴力。

韓國人喜好人稱他們為「師」。任教高等教育的我，曾教授學生韓文「老師」（선생님）一詞，可以用在尊稱各行各業職業有所成的人士，並非像臺灣僅限於「教育行業」，如我們在韓國，若不知「計程車司機」、「美容師」，或「保全人員」等韓文稱呼情況下，皆可以用「老師」一詞籠統尊稱，而韓國人也不覺得奇怪，反倒得體。

但是在這麼好聽他人稱「師」的韓國社會內，近期卻發生師道大損、校園罷凌「老師」的新聞，引來社會大眾關注。

事出在首爾富人江南區的瑞二國小（서이초등학교；音譯），生前擔任國小一年級班導的24歲女老師，於7月18日上午，被同事發現在教室輕生，儘管校方緊急送醫，但仍不治，釀成一場校園悲劇。

綜觀這位女老師履歷，輕生年紀實在年輕，僅是24歲，約大學畢業沒多久就執教鞭的年輕教師，而她於去（2022）年3月入校服務，原本懷抱著教育熱忱入職的她，進入校園內雖勉強能忍受教學、行政兩頭燒的工作職場，但壓倒她最後的一根稻草，竟是「惡學生」、「恐龍家長」的另類校園暴力。

據韓國警方調查，女老師以選擇極端手段離世的前幾天（7月12日），班上學生曾發生互玩嬉鬧「鉛筆事件」（연필사건）。

班上一位女學生不小心用鉛筆刺傷男同學的額頭，而在少子化、家長慣養小孩年代，再加上此所學校位於首爾富人區，可想而知，得知自己子女受傷的家長，怒氣沖沖地跑去學校興師問罪外，事後這位輕生女老師，還多次接獲學生家長投訴「管理不當」、「沒有注意好動小孩的行徑」等電話「騷擾」，不勝其擾，外人實在難以想像這位女老師生前受到多大的責難與衝擊。

根據最新警方調查教師與家長雙方對話，赫然發現裡頭學生家長（目前已被韓國警方列為案件關係人，進行調查中）多次調侃女老師「沒有資格當老師」、「不適任」等言語羞辱，進而導致女老師心靈創傷，甚者女老師輕生前夕，校園同事還反應輕生者多次出現「妳沒有資格當老師」等幻聽現象，可見家長電話內容實在不堪。

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