得到更多，失去更多——諾蘭《奧本海默》的悖論與告解

文：拉特飯

電影大概分成三種敘事方式結構。第一段落一開始，藉由奧本海默和共產黨的關聯，被FBI懷疑審訊的零碎片段。並開始回憶年輕時期對科學的純粹嚮往，因為不擅長做實驗，擅長對於科學概念與想像，同時也像是哲學的方式，理解世界能量的構成，乃至於用科學的公式，與代數講述宇宙中一個星球從誕生到死亡。

電影中一段對話，也解釋了物理科學利用代數推導公式與科學概念之間的關係，好比樂譜一般人看不懂，但奧本海默直接可以講述的方式，直接成為音樂。

並提到量子力學的悖論（paradox）——粒子與波長的狀態，只能在一種（觀察）狀態中顯示，這樣科學概念也像暗指著奧本海默被喻為原子彈之父的科學意義，並作為時代的一大進步也同時是人類浩劫。

電影第一段交叉剪輯是相當不錯的策略，除了是對線性敘事的抗拒，也是以配樂和某種格言情景與量子力學動畫的感覺串聯，如同《敦克爾克大行動》的音畫共振，在不太了解歷史與諸多科學家的人名背景狀況下，比較是氣氛的營造。

進而在第二段開始專注描述曼哈頓計畫，打造洛斯阿拉莫斯實驗室研發原子彈與實驗過程。同時也描述美國當時二戰政策的軍事變動性——敵國（軸心國）德國研發的進程牽動著曼哈頓計畫研發deadline，以及雖然是同盟國盟友蘇俄，但政治立場相反有所顧忌，藉由情報掌握，必須在第一時間進行核子試爆。

說穿了，就是利用科學家從事軍備競賽的策略，最後成功引爆，電影以正確物理狀態的無聲爆炸聲，對比著，慶祝三位一體核試驗成功的實驗室同仁——眾人的歡慶鼓動聲恍若爆炸，與夢境般被炸彈燒焦的身體，如此心靈恐懼意味著奧本海默步上不可回返的地獄之路。

電影《奧本海默》劇照。｜Photo Credit: UIP提供 via 中央社

相較於一般科學家看似有資源進行研究，背後隱含著國家主義政策導向的「不純粹」。奧本海默因為當時經濟大蕭條對共產黨產生興趣，乃至於藉由閱讀馬克思資本論，對於財產的公共性進一步理解，並與受到共產黨友人影響，幫助科學家或研究人員組織工會，這些看似作為反動與「不科學」的跨界傾向，對心理學、印度宗教、艾略特的詩等等的興趣，描述著奧本海默不受規定所限的「純粹」[1]與「非典型」。

電影第三段（末段）將火力集中在FBI的秘密聽證會，公開法庭質詢過程與麥卡錫主義背景，進而揭露了二戰接續著冷戰時代背景的美俄無止盡的軍備競賽，與所謂「科學推銷員」（核武是門好生意），達成了科學進步的悖論。

而審判除了是像是卡夫卡式描述著法治國家的程序與系統、機構強迫個人「認罪」，更像是電影藉由回溯前兩段結構的回憶敘事線的「自白」，在奧本海默研發原子彈之後，充滿罪惡感的贖罪與告解。更明顯的是，藉由鏡頭切換外遇女朋友裸體跨坐在奧本海默被審訊的超現實轉場，並恍若暗示整個審訊過程，是對於研發核武科學家的精神分析式懺悔。

導演諾蘭（Christopher Nolan）對於詮釋與型塑奧本海默，從他對於理解世界的科學理想、到患有憂鬱症，模糊的人格的「純粹的科學家」與「非典型科學家」之間。一度讓我想到台灣當代藝術家劉玗的《珍奇櫃》作品：對於植物學家Georg Rumphius植物分類的「前科學」——如何以感性認知世界，以模糊、未加以定義的詩或文學的方式[2]

或許這就是《奧本海默》在試圖以科學家打造科技在二戰，與冷戰政治社會中的複雜背景，最後「化整為零」，嘗試以「純粹科學家」模糊身影的悲劇性，來拼合過往科學家傳記電影的豐功偉業。

如同波耳（Niels Bohr）自己設計的紋章上的太極圖與格言，「對立即互補」。有得必有失，也像是預告當代社會的科技「悖論」——得到更多，失去更多。

備註

[1]純粹之意 以不同的領域來理解世界的方式，不受限於科學方式。

[2]此作品目前於北師美術館《酷共生》展覽展出，有興趣者可以前往觀賞

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《奧本海默》（Oppenheimer） - 悖論與告解

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航