得到更多，失去更多——諾蘭《奧本海默》的悖論與告解
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《奧本海默》的爆炸說穿了，就是利用科學家從事軍備競賽的策略，最後成功引爆，電影以正確物理狀態的無聲爆炸聲，對比著，慶祝三位一體核試驗成功的實驗室同仁——眾人的歡慶鼓動聲恍若爆炸，與夢境般被炸彈燒焦的身體，如此心靈恐懼意味著，奧本海默步上不可回返的地獄之路。
文：拉特飯
電影大概分成三種敘事方式結構。第一段落一開始，藉由奧本海默和共產黨的關聯，被FBI懷疑審訊的零碎片段。並開始回憶年輕時期對科學的純粹嚮往，因為不擅長做實驗，擅長對於科學概念與想像，同時也像是哲學的方式，理解世界能量的構成，乃至於用科學的公式，與代數講述宇宙中一個星球從誕生到死亡。
電影中一段對話，也解釋了物理科學利用代數推導公式與科學概念之間的關係，好比樂譜一般人看不懂，但奧本海默直接可以講述的方式，直接成為音樂。
並提到量子力學的悖論（paradox）——粒子與波長的狀態，只能在一種（觀察）狀態中顯示，這樣科學概念也像暗指著奧本海默被喻為原子彈之父的科學意義，並作為時代的一大進步也同時是人類浩劫。
電影第一段交叉剪輯是相當不錯的策略，除了是對線性敘事的抗拒，也是以配樂和某種格言情景與量子力學動畫的感覺串聯，如同《敦克爾克大行動》的音畫共振，在不太了解歷史與諸多科學家的人名背景狀況下，比較是氣氛的營造。
進而在第二段開始專注描述曼哈頓計畫，打造洛斯阿拉莫斯實驗室研發原子彈與實驗過程。同時也描述美國當時二戰政策的軍事變動性——敵國（軸心國）德國研發的進程牽動著曼哈頓計畫研發deadline，以及雖然是同盟國盟友蘇俄，但政治立場相反有所顧忌，藉由情報掌握，必須在第一時間進行核子試爆。
說穿了，就是利用科學家從事軍備競賽的策略，最後成功引爆，電影以正確物理狀態的無聲爆炸聲，對比著，慶祝三位一體核試驗成功的實驗室同仁——眾人的歡慶鼓動聲恍若爆炸，與夢境般被炸彈燒焦的身體，如此心靈恐懼意味著奧本海默步上不可回返的地獄之路。
相較於一般科學家看似有資源進行研究，背後隱含著國家主義政策導向的「不純粹」。奧本海默因為當時經濟大蕭條對共產黨產生興趣，乃至於藉由閱讀馬克思資本論，對於財產的公共性進一步理解，並與受到共產黨友人影響，幫助科學家或研究人員組織工會，這些看似作為反動與「不科學」的跨界傾向，對心理學、印度宗教、艾略特的詩等等的興趣，描述著奧本海默不受規定所限的「純粹」[1]與「非典型」。
電影第三段（末段）將火力集中在FBI的秘密聽證會，公開法庭質詢過程與麥卡錫主義背景，進而揭露了二戰接續著冷戰時代背景的美俄無止盡的軍備競賽，與所謂「科學推銷員」（核武是門好生意），達成了科學進步的悖論。
而審判除了是像是卡夫卡式描述著法治國家的程序與系統、機構強迫個人「認罪」，更像是電影藉由回溯前兩段結構的回憶敘事線的「自白」，在奧本海默研發原子彈之後，充滿罪惡感的贖罪與告解。更明顯的是，藉由鏡頭切換外遇女朋友裸體跨坐在奧本海默被審訊的超現實轉場，並恍若暗示整個審訊過程，是對於研發核武科學家的精神分析式懺悔。
導演諾蘭（Christopher Nolan）對於詮釋與型塑奧本海默，從他對於理解世界的科學理想、到患有憂鬱症，模糊的人格的「純粹的科學家」與「非典型科學家」之間。一度讓我想到台灣當代藝術家劉玗的《珍奇櫃》作品：對於植物學家Georg Rumphius植物分類的「前科學」——如何以感性認知世界，以模糊、未加以定義的詩或文學的方式[2]
或許這就是《奧本海默》在試圖以科學家打造科技在二戰，與冷戰政治社會中的複雜背景，最後「化整為零」，嘗試以「純粹科學家」模糊身影的悲劇性，來拼合過往科學家傳記電影的豐功偉業。
如同波耳（Niels Bohr）自己設計的紋章上的太極圖與格言，「對立即互補」。有得必有失，也像是預告當代社會的科技「悖論」——得到更多，失去更多。
備註
[1]純粹之意 以不同的領域來理解世界的方式，不受限於科學方式。
[2]此作品目前於北師美術館《酷共生》展覽展出，有興趣者可以前往觀賞
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《奧本海默》（Oppenheimer） - 悖論與告解
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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