《芭比》是女權主義還是父權主義？建立「自評系統」或許更值得我們重視
我們想讓你知道的是
當大家圍繞著《芭比》爭吵著女權與父權的同時，除了這兩大概念之外，我想藉此機會談談「自我評價系統」。自我評價系統是一種心理學概念，它涉及個人對自己的能力、價值、特點和表現進行評價和判斷的過程。剛好可以呼應電影《芭比》。
文：Jamie.K
《芭比》劇情介紹
故事講述在芭比樂園過著夢幻生活，由瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的「經典芭比」，某天開始發現自己不再完美，竟然連腳跟都會碰到地板，於是她必須前往人類世界探索真相，才有辦法讓自己變回完美的芭比。然而偷偷跟著她，由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演的「肯尼」，卻將因為來到人類世界，而導致一連串意外的產生。
芭比是女權主義還是父權主義？
父權主義和女權主義是兩種社會和文化觀點，關注男性和女性在社會、政治、經濟等領域中的權利和地位。它們在性別角色和性別平等的議題上有不同的立場。
- 父權主義（Patriarchy）
父權主義是一種社會體系或文化觀念，認為男性在社會中擁有更多的權力和優勢，並且在家庭和社會中擁有主宰地位。這種制度常常使得男性在政治、經濟、教育等領域中處於主導地位，並且在家庭中擁有較大的決策權。父權主義經常被批評為壓迫女性、限制她們的發展和自由，並導致性別不平等的現象。
- 女權主義（Feminism）
女權主義是一種運動和思想，追求性別平等和女性的權利。女權主義者主張消除性別刻板印象、性別歧視和父權主義結構，以使得女性能夠在社會中獲得與男性平等的機會和地位。女權主義涵蓋各種流派和立場，並且在不同的歷史和文化背景下有著不同的發展。
女權主義的目標包括：
- 提倡女性在政治、經濟、教育等領域的平等權利和機會
- 反對對女性的性別歧視和暴力行為
- 打破性別刻板印象和社會角色期待
- 促進男女在家庭和社會中的平等分工
- 強調女性的自主權和選擇權等
值得指出的是，女權主義的定義和目標，可能因不同的女權主義流派和時代而有所不同。此外，父權主義和女權主義這兩種觀點不僅僅影響女性，也影響男性和整個社會的發展和平等進程。
你只需要做你自己
當這個社會以特定性別或是種族為評價標準，那麼另一方就很可能成為被排擠的弱勢，在不被看作是主流的族群中一定會產生很多的自我懷疑，甚至是在自尊低下的過程中，也很難擁有反抗另一方的勇氣。
不論是在社會整體的氛圍中，或是身旁會碰到的親朋好友們，其實都會帶著自己的評價標準來給我們建議，而當我們不是對自己的選擇或是不對自己那麼有自信時，就很容易受到他人意見的影響，產生焦慮或是想要討好特定的人。
自評系統是什麼？
自我評價系統是一種心理學概念，它涉及個人對自己的能力、價值、特點和表現進行評價和判斷的過程。這種評價通常會影響個人的自尊、自信和自我認知。
自我評價系統由個人內部建立，並且會受到個人的價值觀、過去經驗、教育和社會環境的影響。它不僅涉及個人對自己的正面特質和能力的評價，也包括對自己的負面特質和不足之處的評價。
自我評價系統在心理學中是一個重要的研究領域，它關注以下方面：
- 自尊
自尊是個人對自己價值和能力的整體評價。高自尊的人通常對自己有積極的評價，認為自己是有價值的，並有信心應對生活中的挑戰。低自尊的人則可能對自己缺乏信心，產生自我否定和自卑感。
- 自我效能感
自我效能感，是個人對於完成特定任務或達成目標的信心和能力感。高自我效能感的人相信自己能夠成功完成任務，而低自我效能感的人可能懷疑自己的能力，對於達成目標感到無助。
- 自我知覺
自我知覺是指個人對自己的認知和理解。它包括對自己特點、價值觀、興趣等方面的了解。
- 自我理想
自我理想是個人對於期望成為的理想自己的形象和特質的評價。這種理想常常是根據社會、文化和個人價值觀所建立的。
由上述可理解，自我評價系統可以對個人的情緒、行為和心理健康產生影響。良好的自我評價系統有助於提高自尊和自信，並鼓勵個人追求目標和挑戰。
然而，過度自戀或自我評價過高也可能導致自負和缺乏對他人的關心。過度自我評價過低則可能導致焦慮、抑鬱和自我限制。因此，理解並建立積極健康的自我評價系統對於個人的心理健康和幸福感至關重要。
建立起自評系統
- 聲音隔離
不用著急把這個聲音趕走，而是要做到每次都能夠馬上意識到這個聲音的真正來源，然後進行隔離。也就是告訴自己，這不是自己的聲音，是外界的。
第一步所花的時間，每個人肯定是不同的，所以慢慢來，每次可以記錄一下自己能夠意識到聲音隔離的時間，是不是越來越短，能夠意識到的次數，是不是越來越多。還可以記錄一下自己每次意識到之後產生的心理狀態，這些都能起到很好地鞏固效果。
- 自我聲音建立或強化
當我們把外界聲音作為自己的標準太久太久之後，會有兩種可能，一種是，你完全喪失了自我評價的功能，只依賴外界來進行對自己的肯定或否定；還有一種可能就是，即使你被別人的評價影響，但你仍舊同時頑強地發展出了自己的評價，只是程度較弱，不足以蓋過外界的評價。
對於第一種情況，那麼我們就需要開始重建自我聲音了；對於第二種情況，我們只要有意識地開始強化就可以了。
- 過濾乾擾源
在意別人評價的思維模式，是你的敏感點，所以當它發生的時候，也許並非單純是本身的問題，而是預示著你的生活中出現了其它令你焦慮困擾的事件，但你沒有發現，以為是自己在意別人評價的老毛病又犯了。
You enough！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：電影《芭比》做自己就夠好了 如何建立自評系統？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL