《芭比》是女權主義還是父權主義？建立「自評系統」或許更值得我們重視

文：Jamie.K

《芭比》劇情介紹

故事講述在芭比樂園過著夢幻生活，由瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的「經典芭比」，某天開始發現自己不再完美，竟然連腳跟都會碰到地板，於是她必須前往人類世界探索真相，才有辦法讓自己變回完美的芭比。然而偷偷跟著她，由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演的「肯尼」，卻將因為來到人類世界，而導致一連串意外的產生。

芭比是女權主義還是父權主義？

父權主義和女權主義是兩種社會和文化觀點，關注男性和女性在社會、政治、經濟等領域中的權利和地位。它們在性別角色和性別平等的議題上有不同的立場。

父權主義（Patriarchy）

父權主義是一種社會體系或文化觀念，認為男性在社會中擁有更多的權力和優勢，並且在家庭和社會中擁有主宰地位。這種制度常常使得男性在政治、經濟、教育等領域中處於主導地位，並且在家庭中擁有較大的決策權。父權主義經常被批評為壓迫女性、限制她們的發展和自由，並導致性別不平等的現象。

女權主義（Feminism）

女權主義是一種運動和思想，追求性別平等和女性的權利。女權主義者主張消除性別刻板印象、性別歧視和父權主義結構，以使得女性能夠在社會中獲得與男性平等的機會和地位。女權主義涵蓋各種流派和立場，並且在不同的歷史和文化背景下有著不同的發展。

女權主義的目標包括：

提倡女性在政治、經濟、教育等領域的平等權利和機會

反對對女性的性別歧視和暴力行為

打破性別刻板印象和社會角色期待

促進男女在家庭和社會中的平等分工

強調女性的自主權和選擇權等

值得指出的是，女權主義的定義和目標，可能因不同的女權主義流派和時代而有所不同。此外，父權主義和女權主義這兩種觀點不僅僅影響女性，也影響男性和整個社會的發展和平等進程。

你只需要做你自己

當這個社會以特定性別或是種族為評價標準，那麼另一方就很可能成為被排擠的弱勢，在不被看作是主流的族群中一定會產生很多的自我懷疑，甚至是在自尊低下的過程中，也很難擁有反抗另一方的勇氣。

不論是在社會整體的氛圍中，或是身旁會碰到的親朋好友們，其實都會帶著自己的評價標準來給我們建議，而當我們不是對自己的選擇或是不對自己那麼有自信時，就很容易受到他人意見的影響，產生焦慮或是想要討好特定的人。

自評系統是什麼？

自我評價系統是一種心理學概念，它涉及個人對自己的能力、價值、特點和表現進行評價和判斷的過程。這種評價通常會影響個人的自尊、自信和自我認知。

自我評價系統由個人內部建立，並且會受到個人的價值觀、過去經驗、教育和社會環境的影響。它不僅涉及個人對自己的正面特質和能力的評價，也包括對自己的負面特質和不足之處的評價。

自我評價系統在心理學中是一個重要的研究領域，它關注以下方面：

自尊

自尊是個人對自己價值和能力的整體評價。高自尊的人通常對自己有積極的評價，認為自己是有價值的，並有信心應對生活中的挑戰。低自尊的人則可能對自己缺乏信心，產生自我否定和自卑感。

自我效能感

自我效能感，是個人對於完成特定任務或達成目標的信心和能力感。高自我效能感的人相信自己能夠成功完成任務，而低自我效能感的人可能懷疑自己的能力，對於達成目標感到無助。

自我知覺

自我知覺是指個人對自己的認知和理解。它包括對自己特點、價值觀、興趣等方面的了解。

自我理想

自我理想是個人對於期望成為的理想自己的形象和特質的評價。這種理想常常是根據社會、文化和個人價值觀所建立的。

由上述可理解，自我評價系統可以對個人的情緒、行為和心理健康產生影響。良好的自我評價系統有助於提高自尊和自信，並鼓勵個人追求目標和挑戰。

然而，過度自戀或自我評價過高也可能導致自負和缺乏對他人的關心。過度自我評價過低則可能導致焦慮、抑鬱和自我限制。因此，理解並建立積極健康的自我評價系統對於個人的心理健康和幸福感至關重要。

建立起自評系統

聲音隔離

不用著急把這個聲音趕走，而是要做到每次都能夠馬上意識到這個聲音的真正來源，然後進行隔離。也就是告訴自己，這不是自己的聲音，是外界的。

第一步所花的時間，每個人肯定是不同的，所以慢慢來，每次可以記錄一下自己能夠意識到聲音隔離的時間，是不是越來越短，能夠意識到的次數，是不是越來越多。還可以記錄一下自己每次意識到之後產生的心理狀態，這些都能起到很好地鞏固效果。

自我聲音建立或強化

當我們把外界聲音作為自己的標準太久太久之後，會有兩種可能，一種是，你完全喪失了自我評價的功能，只依賴外界來進行對自己的肯定或否定；還有一種可能就是，即使你被別人的評價影響，但你仍舊同時頑強地發展出了自己的評價，只是程度較弱，不足以蓋過外界的評價。

對於第一種情況，那麼我們就需要開始重建自我聲音了；對於第二種情況，我們只要有意識地開始強化就可以了。

過濾乾擾源

在意別人評價的思維模式，是你的敏感點，所以當它發生的時候，也許並非單純是本身的問題，而是預示著你的生活中出現了其它令你焦慮困擾的事件，但你沒有發現，以為是自己在意別人評價的老毛病又犯了。

You enough！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：電影《芭比》做自己就夠好了 如何建立自評系統？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航