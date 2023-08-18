《穿越黑暗的道路》：高速旅行有什麼用？我得花好幾個月徒步北上
我們想讓你知道的是
繼暢銷書《貝加爾湖隱居札記》後，戴松再次踏上一場獨特的旅程。他在幽暗的小徑徐徐前行，在旅途中與自我對話。這些從未走過的黑暗道路上，沒有必須履行的責任。這是一場為孤獨與封閉、徒步與自然加冕的復原之旅。
文：席爾凡・戴松（Sylvain Tesson）
一、糟糕的開始
MAUVAIS DÉBUT
在火車上
高速列車為什麼要保持這個速度？高速旅行有什麼用？真荒謬，風景以每小時三百公里的速度飛掠，然後我得花好幾個月徒步北上！當速度追著景色跑時，我想著我愛的人，比起表達我的情感，我更善於思念他們。事實上，我寧願思念他們，而不是和他們頻繁往來。明明思念可以讓人們如此接近，這些親朋好友卻老是希望「大家碰個面」，彷彿那是個必須履行的責任。
八月二十四日，義大利邊境
從尼斯搭火車到唐德車站後，今天是我第一天的徒步行程。我踩著虛弱的腳步走向山坳。淡金色的小草隨著晚風擺動，善意展現初見面的姿態，美得無瑕。經過悲慘的幾個月，即使是陽光下的蚊蟲看來也如同好兆頭。在帶著涼意的金黃色光線下，成群飛舞的小蟲彷彿在向孤獨示意；看來宛如字跡。也許它們正在對我們說「停止你們對自然的全面戰爭」？
路邊矗立著森然的雪松，樹根緊緊攀附住坡地——雪松看似確信自己的位置。一名牧羊人踩著比我穩健的腳步出現在轉彎處，他面容乾枯，仿如紀沃諾筆下的人物。他是在地人。而我呢，我一向是異鄉人。
「你好，你要進城嗎？」我問道。
「沒有。」他說。
「上頭有羊群嗎？」我再問。
「沒有。」
「你下來休息？」
「不是。」
看來，我日後得改掉都市人逢人就搭訕的習慣。
唐德的山坳，是梅康圖爾稜線的鞍部，義大利隔著這裡和法國相鄰。我計畫從這裡——法國的東南角——出發，走向科唐坦半島北部。傳統上，俄羅斯人出發旅行前，會我難道沒發過誓，要在佩索亞的《異教徒之詩》指揮下度過幾個月嗎：
見植物，我說「是植物」，見我，我
說「是我」。其他的我不多說。
還有什麼好說的呢？
哦，我懷疑心神不寧的佩索亞可能從未忠誠對待自己的規畫。你要我怎麼相信這個世界成功地讓他心滿意足？他寫下此等宣言，然後花了一輩子背叛自己的理論。在接下來幾星期的徒步旅程，我要嘗試以不帶任何分析面紗、不經記憶過濾的清透目光來觀察事物。到目前為止，我學會了將自然和眾生當作記錄印象的頁面。現在我迫切在椅子、行李箱或最先入眼的石頭上稍坐幾秒。他們會放空，會想想留在身後的人，擔心瓦斯是否關了、屍體有沒有藏好——我還知道什麼？於是我像老俄那樣坐下來，背抵著木製小聖壇——聖壇裡的聖母望著義大利的風光冥思。接著，我倏然起身離開。
在山坡上，受損的視力讓我將母牛看成滾下斜坡的大圓石。松木林立的山脊讓我想起從前看過的山，那是二十年前了，襯著藍天，中國雲南的山峰在地平線上畫出鋸齒般的線條。但我連忙將回憶驅向夕陽。這紊亂的比較會妨礙我的思維。要學習的，是不呼喊斯達爾夫人即能召喚陽光，不提及賀德林就能召喚風，不必望見杯底的福斯塔夫也能飲下冰涼的葡萄酒。總之，活得像狗一樣，牠們啜飲和平，吐著舌頭，給人的印象是牠們要吞下藍天、森林、大海甚或落下的夜幕。
當然了，此舉必將失敗。你不可能改變歐洲人。到了海拔兩千公尺處，我在一處水泥碉堡附近發現整片濃密的草地。我生了一堆火。木柴仍然潮溼，我努力吹起小火，吹得我凹陷的腦袋暈眩起來。高溫驅走了大蜘蛛，牠們不再讓我害怕，我看到不少蜘蛛四處逃竄，離開我周遭。黑夜吐出陣陣溼氣，營帳幾乎保護不了我。我感到害怕，這是我從屋頂跌下後首次在戶外過夜。
土地再一次接納我——這回溫和許多。我回到了自己鍾愛的花園：星空下的森林。空氣清涼，地面凹凸不平，地勢是斜坡，一切看似美好。只要我們珍惜戶外的夜晚並且寄予期望，就能將這些覆蓋掉忙碌白日的夜晚高掛在征服清單上。這樣的夜晚免除了上方的遮蓋，釋放了夢想。我聽不見歐洲城市的喧鬧聲，只有空氣！空氣！一年前，在病床上，我做夢也想著要躺在松林下。如今露營時光又到了。
八月二十五日，魯瓦亞河谷
昨晚很奇怪。約莫在十一點出現。先是兩、三百公尺外的第一聲槍響，接著是第二聲。槍聲並沒有停止，每隔一分鐘就響一次，有時甚至縮短到三十秒。是誰在夜裡開槍？某個氣惱黑暗的瘋狂隱士？
踏出這段行程的第一步時，我心想，倘若我成功穿越法國，那麼我就會得到救贖。要是我辦不到，我會將失敗歸因於另一次摔落。痊癒的願景好遙遠！和科唐坦半島一樣遠！我將救贖寄託在行動上。
早上，我在一處凹地看到一名牧羊女。這個女人身材健壯，雙頰像法蘭德斯地區的人那樣紅潤，裸著胳膊忙活著。她就像是從老布勒哲爾的畫中走出來、剛擠完牛奶的女人。
「昨晚我聽到好幾聲槍響。」我說。
「那是驅狼的機器聲。碰！碰！」她模仿槍聲。
「啊？」
「你要什麼？」她問道。
「有什麼就拿什麼。」
「牛奶乳酪，乾的。」
「我買三百公克。嚇到狼了嗎？」
「天曉得。三塊歐元。」
事情還是出了錯。人類不停繁衍，侵入世界，在土地上鋪水泥，占據山谷，住平原，殺害神祇，屠殺野生動物。他們放任好幾個世代的孩子、一群群經過基因改造的食草牲畜在大片土地上活動。三十年前的某一天，一頭狼穿過義大利的阿布魯佐區回到梅康圖爾國家公園。有些人決心護狼。這讓牧羊人十分氣憤，原因是他們必須因此守夜。他們抱怨：「狼的朋友在城市的被窩裡睡得很溫暖。」而現在呢，他們在高山草地區設置模仿槍聲的機器，來保護羊群免於受到返鄉的狼傷害。假如我是狼，我會告訴自己：「說什麼進步？不過是一場鬧劇。」
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。