【國際大人物】EP4｜普亭曾把自己跟沙皇相比，入侵烏克蘭是為了「恢復帝國榮光」？

文：陳韻安

如果用一個詞來形容俄羅斯總統普亭，大家的答案裡面，可能不會有「好人」這個詞。這次的俄烏戰爭中，各國民眾對普亭的入侵行為，也幾乎都是一面倒的譴責。但奇怪的是，從俄羅斯國內的民調看起來，俄烏戰爭剛開打的時候，普亭的支持度反而逆勢升高、突破八成，讓人有一種活在平行時空的違和感。面對幾乎全世界的反對，為什麼普亭還是決定做一個「壞人」？在他入侵行為的背後，竟然是一個長達20年的「沙皇夢」嗎？讓我們先從他的過去，來找出蛛絲馬跡。

普亭的「國家觀」，其實源自18世紀的俄羅斯帝國

1952年，普亭出生在蘇聯時期的聖彼得堡。在一篇BBC的報導中，普亭被朋友形容是一個暴躁、好鬥的孩子，一點都不害怕跟人硬碰硬。而普亭在青年時期，就一路把自己練到柔道的黑帶等級，這或許是因為當時的聖彼得堡，被不同幫派勢力控制的原因，人必須有實力才能在險惡的環境中生存，於是，在街頭靠著防身術保護自己的經驗，讓普亭培養出一個重要的人生信念，那就是「當一場戰鬥不可避免時，你必須先出手，而且要打得讓對手站不起來」。

像這樣隨時準備好戰鬥的普亭，面對任何挑戰感覺都是天不怕地不怕的，然而在1991年的時候，卻發生了一件讓普亭非常受到打擊、甚至影響他一生的大事，那就是蘇聯解體，這個變化幾乎是摧毀了普亭原有的「國家」概念。

《時代雜誌》的一篇報導就曾經提到，其實對普亭還有不少俄羅斯人來說，因為歷史的關係，他們眼中「國家」的概念，指的不只是蘇聯，而是18世紀時的俄羅斯帝國，這才是普亭認知的國家範圍。

我們可以用俄羅斯娃娃的概念，來想像俄羅斯帝國、蘇聯、現代俄羅斯之間的關係。如果用領土範圍來看，俄羅斯帝國是最外層的娃娃，蘇聯和俄羅斯是第二和第三個娃娃。而普亭成長的蘇聯時代，在領土上繼承了大部分俄羅斯帝國的範圍，並且在勢力最強盛的時候，不管是從軍事實力、人口數量，或是控制的土地、資源等面向來看，蘇聯都是其他國家難以挑戰的超級霸權，某種程度也讓包含普亭在內的人民，感受到帝國時代國家強大的榮光。

普亭在這樣的世界觀中，生活了將近40年，因此，當蘇聯勢力突然在1991年崩解的時候，他所認識的世界也跟著破碎了，加盟國一個一個脫離蘇聯的控制，讓後來的俄羅斯就像俄羅斯娃娃一樣，勢力範圍越變越小。這樣的改變讓普亭很難接受，他認為蘇聯統治下的都是俄羅斯人，因此不管是立陶宛人、烏克蘭人還是喬治亞人，全都是因為蘇聯解體，而被困在「祖國」外的2500萬名「俄羅斯人」。對此，普亭也不只一次講過，蘇聯解體對他來說是「20世紀最大的災難」。

可能就是因為過去的世界觀，讓普亭心裡產生一個想法：必須透過侵略其他國家、擴張領土範圍，幫助前蘇聯國家回到「祖國」，來恢復當年帝國的榮光。普亭這樣的念頭，在2000年終於迎來實現的契機，已經踏進俄羅斯政壇好一段時間的普亭，在當時的總統葉爾欽的大力提拔之下，得到了改變國家的機會和權力，最後甚至當選新一任俄羅斯總統。

普亭利用哪些方法，讓俄國人民支持「恢復帝國榮光」的計畫？

2000年普亭正式上任，成為新一任民選總統，雖然抱著「恢復帝國榮光」的野心，但他並沒有馬上行動。背後的原因很簡單，當時俄羅斯，正努力從共產世界轉型到資本主義，然而從1991到2000的這10年之間，人民卻不一定感受得到西方世界的美好，轉型帶來了貨幣貶值、通貨膨脹，所以貨架上雖然有很多來自西方的商品，但商品大都看得到買不起，使他們反而懷念起日用品買得起的計劃經濟時代。

普亭雖然想要恢復帝國榮光，但是他也很清楚，當人民連生活都很困難的時候，根本不可能在意生存以外的事情。可是要讓俄羅斯回到帝國時代的強大，這件事靠他一個人辦不到，他需要讓數量夠多的「俄羅斯人」，都因為相信這個信念而支持他。所以他決定先處理民生問題，再一步步用不同方法，讓人民接受他「恢復帝國榮光」的想法。

於是，普亭優先處理經濟問題，這個時期從數據上來看可以說是表現非常好，在普亭2000年到2008年的總統任期內，俄羅斯的GDP，每年的平均成長率是7%；俄羅斯人的平均工資，也在8年間上漲了8倍，如果換算成台幣的話，等於是從每個月2640元，漲到21120元。雖然這些亮眼的經濟數據，其實跟普亭的政策沒有那麼大的關係，主要是因為2000年到2008年之間，國際原油的價格大幅上漲，如果用台幣來計算的話，大概是從每桶990元左右，漲到將近4224元，讓俄羅斯靠著石油出口賺了很多錢。因此對經濟改善很有感的人民，對普亭的好感度還是上升不少。

當然，光靠改善民生問題，還不夠讓人民對普亭死心塌地的支持。對於人設的建立，普亭還有一個顧問團隊，專門負責普亭的對外形象，讓他看起來雖然親民，但又好像超級英雄可以解決所有問題，增加人民對他的好感。普亭和他的團隊很清楚，在2000年左右的俄羅斯人，深深感受到國家在世界上的地位大不如前，因此很希望國家的領袖可以表現出強勢、勇敢的形象，使他們重新得到「戰鬥民族」該有的自信。普亭精準地掌握了民眾心理，不管是去其他國家參訪，還是參加國際會議，又或是他自己私下的休假行程，他都利用機會展示自己的強悍，把自己打造成「鐵漢」的形象。