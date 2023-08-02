印尼同志人權組織成立36週年，致力教導年輕世代爭取同志平權

（中央社）印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA成立36週年，創辦人温忠孝（Dédé Oetomo）表示，過去組織曾收到多次恐嚇及威脅，但如今有許多LGBTQ的倡議工作擴大舉行，未來將致力於教導年輕人如何爭取同志平權。

成立於1987年8月1日的印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA，昨天慶祝成立36週年，其官方社群發文表示，「這段漫長旅程，因為有忠誠朋友的支持，幸福與感動持續圍繞在身邊，謝謝同事、朋友及所有人，對我們為印尼少數族群獲得友善對待而持續奮鬥的支持」。

GAYa NUSANTARA指出，現在有許多空間被創造出來，社群蓬勃發展，相關倡議工作也持續進行，並說「我們會繼續參與，這36年是值得的，讓我們繼續做得更多」。

GAYa NUSANTARA創辦人温忠孝向中央社表示，GAYa NUSANTARA是印尼同志人權組織的先驅，組織對外開放，且致力於使同志為同志身分感到自豪，是經過政府批准成立，爭取男女同性戀、雙性戀、跨性別者人權的組織。

温忠孝坦承，在全球最多穆斯林人口的國家創立及經營同志組織並不容易，GAYa NUSANTARA一路走來也遇到許多挑戰。他印象深刻的是2010年泗水舉辦亞洲國際同志會議時，遭到當地伊斯蘭組織的強烈反對。

他回憶，當時伊斯蘭組織動員抗議人士包圍舉辦會議的飯店，甚至要求飯店人員給予與會人士的房間號碼，試圖騷擾參與者，最後導致會議被迫取消，而參與活動的各國人士則得緊急搭機離開印尼。

另外，温忠孝也曾收過死亡威脅，他向中央社說：「雖然還沒遇過當面恐嚇我的情形，但已經解散的印尼強硬派穆斯林組織『伊斯蘭防衛者陣線』（FPI）就曾明確說過要把我燒死。」

温忠孝說，總部位於泗水的辦公室，過去也曾被伊斯蘭組織成員包圍，對方以油漆在門口噴上「同性戀是恐怖分子」等字眼。不過，對於這些恐嚇和威脅，温忠孝從來都不懼怕，他仍堅持要繼續為印尼同志人權奮鬥。

印尼約87%的人信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）等性別認同跳脫傳統二分法的族群。

温忠孝認為，比起過去，現在印尼的同志社群已經有更多空間能討論LGBTQ等相關議題，像是有更多的線上及線下研討會或會議正擴大舉行，對此他感到相當欣慰，不過同時也指出，印尼同志仍在各個方面受到打壓。

最近一次案例是原定於7月中旬在雅加達舉行的東南亞LGBT會議，因為民眾及宗教組織的反對而取消。會議為由東南亞同志人權組織（ASEAN SOGIE Caucus）主辦的「東協同志倡議週」（ASEAN Queer Advocacy Week），後來改至其他國家舉行。

今年69歲的温忠孝透露，目前GAYa NUSANTARA組織約30人，但有9成的年紀都在40歲以上，因此現在會把重心放在教導參與社會運動的年輕人及倡議人士，「像是指導他們如何組織活動、面對媒體和遊說政治人物等」。

雖然印尼同志平權運動仍是漫漫長路，但温忠孝積極與包括台灣在內的各國同志組織交流，期盼能一步步在印尼實現同志平權。

Photo Credit: 中央社 印尼學者温忠孝在1980年代創立印尼第一個同志組織 GAYa NUSANTARA，並發行雜誌。他說，即使面對極端 組織威脅，印尼同志運動持續茁壯，且不會停止。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒