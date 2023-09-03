美國文化「有吵有糖吃」的深層意義：沉默可能帶來哪些負面後果？

文：學無界留學遊學 Jason

美國，一個多元、自由與機會充裕的國家，有著一種鮮為人知，卻又不可或缺的文化特色：「有吵有糖吃」。這句話乍聽之下，可能使人們誤解為美國是一個充滿衝突和不和諧的地方，但其真正的意義卻遠比表面上的文字更為深沉。

「有吵有糖吃」在美國文化中反映了一種鼓勵公開表達自己的觀點、捍衛自己權益的思維模式。它與美國的歷史背景、價值觀、甚至是國家建立的基石有著緊密的連結。自從美國獨立戰爭時期，人民就學會了為自己的權利和自由而奮鬥。因此，這句話更多的是提醒人們：只有當你挺身而出、用聲音為自己辯護時，你才能獲得你所期望的待遇和權益。

但「吵」在這裡，並不是指單純的吵架或無理取鬧。它是一種更為積極的、針對自己的權益和立場，以邏輯和情感共同為基礎的溝通。當你選擇沉默，選擇讓步，那麼在他人眼中，你可能就是默認了那種情況或結果。而真正的溝通，能確保我們不被誤解，也能保護我們不受委屈。

隨著這篇文章的深入，我們將會探討這種溝通模式的重要性，並且通過真實的案例以及具體的方法，教大家如何更有效地進行溝通，確保自己的權益不受侵犯。

「吵」的正面解釋

當我們提到「吵」，大多數人的第一印象可能是負面的，聯想到衝突、不和諧或甚至是爭吵。這對於我們身處的亞洲文化中，是我們經常不願意去碰觸的。但在美國的文化背景中，「吵」其實具有一種正面、建設性的意義。這不僅是因為美國強調自由表達，更因為它認識到正面的衝突和辯論可以帶來更好的結果和解決方案。

主張自己的權益

在美國，人們從小就被教導要為自己的權益站出來。不論是在學校、工作場所還是日常生活中，當人們認為自己的權益被侵犯時，他們會選擇說出來而不是沉默。這種主張不僅是一種個人行為，更是一種社會責任，因為透過這種方式，社會可以不斷進步和完善。

建立真實的溝通

「吵」不僅僅是聲音的提高或情感的升溫，它更多的是一種真誠的溝通方式。當人們選擇說出自己的想法和感受，他們實際上是在建立真實的人際關係，這將有助於雙方更深入地了解彼此。

激發創意和改變

歷史上，許多重大的改變和創新都是從不同的觀點和意見中產生的。在美國，辯論被視為一種尋找最佳解決方案的途徑。透過開放和建設性的「吵」，人們可以從中找到新的思路和解決方法。

真實案例：國際留學生與課程評分的爭議

Julia坐在圖書館的角落，面露困惑，眼前是她的研究報告成績，評為B-。她打開手機，向我傳送了一條訊息。

Julia：Jason，我真的很難過，我那篇花了很多心血的研究報告只拿到B-！

Jason：真的嗎？你不是還找了學術寫作中心幫忙校對嗎？

Julia：對啊！我也覺得我的內容和分析都很棒啊，但教授在評語中說我語言和格式有問題。

Jason：那你怎麼打算？

Julia：我不知道…我覺得這樣很不公平。我在想是否因為我是國際學生，所以教授給我較低的評分。

Jason：Julia，你不可以這樣想。但如果你真的覺得有問題，你應該去和教授談談，向他表達你的想法。

幾天後，Julia鼓起勇氣去找教授。Julia深吸了一口氣，踏入教授的辦公室，心中反覆默念著自己要說的話。

Julia：教授，關於我的研究報告成績，我希望能和您進一步討論。我認為我在此報告上投入了很多努力，且其品質應該得到更好的成績。

教授：Julia，我了解你的付出。但從我的觀點，你的報告在某些部分，特別是語言和格式上，還有進步的空間。

Julia：我明白您的意見，教授。但我確實找了學術寫作中心進行多次的校對，希望能夠確保品質與格式。

Julia：我之所以選擇今天來和您討論，是因為我想趁著您還記得我的報告，直接和您面對面地溝通。

Julia：我感受到在這次報告上的評分和我的期待有落差。我希望能夠了解您的評價標準，看看我能在哪些地方做得更好。

教授：我很樂意和你一同查看這份報告，詳細指出可以改善的地方。

Julia：謝謝您，教授。我的目標是成為一名出色的研究者，所以您的指導對我非常重要。如果我能夠針對您提到的部分進行修正，您認為這份報告的評分還有調整的可能性嗎？

教授：如果你能夠根據我的建議修正，我當然願意重新評估這份報告的成績。

最後Julia根據教授的建議去修正了他的報告，並趕在最終送出成績的日子之前重新交出報告，最後Julia拿到了A-的成績。

沉默的後果

在許多文化中，沉默常被認為是尊重或謹慎的表現，但在美國的文化中，尤其是在學術或職場環境，沉默可能帶來意想不到的後果。

當你選擇沉默，他人可能誤解為你的同意

首先，當你選擇不發聲或不表達自己的觀點，他人可能會誤解你的沉默為默認或同意。例如，當一項新的團隊方案在會議中提出，如果你有疑慮但選擇不發言，那麼該方案很可能就會被實施。之後，當該方案帶來問題，你可能會感到後悔，因為在一開始就有機會阻止這一切。

權益的損失與被動

沉默不僅僅是一個選擇，它也可能導致你失去主動權，成為局勢中的被動者。回想之前李婉儒的案例，如果她選擇沉默，她可能永遠不會知道自己可以更主動地爭取更好的評分。而在更多的場合，比如職場晉升、工資談判或學術研究的方向選擇，沉默可能使你失去了爭取更好機會的權利。