美國文化「有吵有糖吃」的深層意義：沉默可能帶來哪些負面後果？
我們想讓你知道的是
本文介紹了美國文化中重要的一面：在辯論中尋找最佳解決方案和用聲音爭取權益的重要性。通過真實案例，我們探討了沉默可能帶來的負面後果，並提供了一個五步驟的指南，幫助你有效地爭取自己的權益。不要害怕表達自己的感受和需求，因為每次你選擇發聲，你都是在為自己打開一扇新的門，創建一段新的可能。
美國，一個多元、自由與機會充裕的國家，有著一種鮮為人知，卻又不可或缺的文化特色：「有吵有糖吃」。這句話乍聽之下，可能使人們誤解為美國是一個充滿衝突和不和諧的地方，但其真正的意義卻遠比表面上的文字更為深沉。
「有吵有糖吃」在美國文化中反映了一種鼓勵公開表達自己的觀點、捍衛自己權益的思維模式。它與美國的歷史背景、價值觀、甚至是國家建立的基石有著緊密的連結。自從美國獨立戰爭時期，人民就學會了為自己的權利和自由而奮鬥。因此，這句話更多的是提醒人們：只有當你挺身而出、用聲音為自己辯護時，你才能獲得你所期望的待遇和權益。
但「吵」在這裡，並不是指單純的吵架或無理取鬧。它是一種更為積極的、針對自己的權益和立場，以邏輯和情感共同為基礎的溝通。當你選擇沉默，選擇讓步，那麼在他人眼中，你可能就是默認了那種情況或結果。而真正的溝通，能確保我們不被誤解，也能保護我們不受委屈。
隨著這篇文章的深入，我們將會探討這種溝通模式的重要性，並且通過真實的案例以及具體的方法，教大家如何更有效地進行溝通，確保自己的權益不受侵犯。
「吵」的正面解釋
當我們提到「吵」，大多數人的第一印象可能是負面的，聯想到衝突、不和諧或甚至是爭吵。這對於我們身處的亞洲文化中，是我們經常不願意去碰觸的。但在美國的文化背景中，「吵」其實具有一種正面、建設性的意義。這不僅是因為美國強調自由表達，更因為它認識到正面的衝突和辯論可以帶來更好的結果和解決方案。
主張自己的權益
在美國，人們從小就被教導要為自己的權益站出來。不論是在學校、工作場所還是日常生活中，當人們認為自己的權益被侵犯時，他們會選擇說出來而不是沉默。這種主張不僅是一種個人行為，更是一種社會責任，因為透過這種方式，社會可以不斷進步和完善。
建立真實的溝通
「吵」不僅僅是聲音的提高或情感的升溫，它更多的是一種真誠的溝通方式。當人們選擇說出自己的想法和感受，他們實際上是在建立真實的人際關係，這將有助於雙方更深入地了解彼此。
激發創意和改變
歷史上，許多重大的改變和創新都是從不同的觀點和意見中產生的。在美國，辯論被視為一種尋找最佳解決方案的途徑。透過開放和建設性的「吵」，人們可以從中找到新的思路和解決方法。
真實案例：國際留學生與課程評分的爭議
Julia坐在圖書館的角落，面露困惑，眼前是她的研究報告成績，評為B-。她打開手機，向我傳送了一條訊息。
Julia：Jason，我真的很難過，我那篇花了很多心血的研究報告只拿到B-！
Jason：真的嗎？你不是還找了學術寫作中心幫忙校對嗎？
Julia：對啊！我也覺得我的內容和分析都很棒啊，但教授在評語中說我語言和格式有問題。
Jason：那你怎麼打算？
Julia：我不知道…我覺得這樣很不公平。我在想是否因為我是國際學生，所以教授給我較低的評分。
Jason：Julia，你不可以這樣想。但如果你真的覺得有問題，你應該去和教授談談，向他表達你的想法。
幾天後，Julia鼓起勇氣去找教授。Julia深吸了一口氣，踏入教授的辦公室，心中反覆默念著自己要說的話。
Julia：教授，關於我的研究報告成績，我希望能和您進一步討論。我認為我在此報告上投入了很多努力，且其品質應該得到更好的成績。
教授：Julia，我了解你的付出。但從我的觀點，你的報告在某些部分，特別是語言和格式上，還有進步的空間。
Julia：我明白您的意見，教授。但我確實找了學術寫作中心進行多次的校對，希望能夠確保品質與格式。
Julia：我之所以選擇今天來和您討論，是因為我想趁著您還記得我的報告，直接和您面對面地溝通。
Julia：我感受到在這次報告上的評分和我的期待有落差。我希望能夠了解您的評價標準，看看我能在哪些地方做得更好。
教授：我很樂意和你一同查看這份報告，詳細指出可以改善的地方。
Julia：謝謝您，教授。我的目標是成為一名出色的研究者，所以您的指導對我非常重要。如果我能夠針對您提到的部分進行修正，您認為這份報告的評分還有調整的可能性嗎？
教授：如果你能夠根據我的建議修正，我當然願意重新評估這份報告的成績。
最後Julia根據教授的建議去修正了他的報告，並趕在最終送出成績的日子之前重新交出報告，最後Julia拿到了A-的成績。
沉默的後果
在許多文化中，沉默常被認為是尊重或謹慎的表現，但在美國的文化中，尤其是在學術或職場環境，沉默可能帶來意想不到的後果。
當你選擇沉默，他人可能誤解為你的同意
首先，當你選擇不發聲或不表達自己的觀點，他人可能會誤解你的沉默為默認或同意。例如，當一項新的團隊方案在會議中提出，如果你有疑慮但選擇不發言，那麼該方案很可能就會被實施。之後，當該方案帶來問題，你可能會感到後悔，因為在一開始就有機會阻止這一切。
權益的損失與被動
沉默不僅僅是一個選擇，它也可能導致你失去主動權，成為局勢中的被動者。回想之前李婉儒的案例，如果她選擇沉默，她可能永遠不會知道自己可以更主動地爭取更好的評分。而在更多的場合，比如職場晉升、工資談判或學術研究的方向選擇，沉默可能使你失去了爭取更好機會的權利。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。