修改冒犯君主罪無共識，泰國為泰黨與前進黨分道揚鑣

（中央社）泰國5月眾議院大選後，擁有最高票的新興政黨前進黨因為遭到保守勢力反對，把組閣機會讓給盟黨為泰黨。為泰黨今天表示，前進黨將退出他們共組的聯盟，為泰黨會尋找其他政黨加入以利組閣。

為泰黨主席春楠（Chonlnan Srikaew）並宣布提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。他表示明天會宣布哪一些政黨將加入聯盟內。

為泰黨副主席普譚（Phumtham Wechayachai）表示，為泰黨不會提出修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majeste）的刑法112條，而會專注在經濟發展上。

泰媒引述不具名的為泰黨內人士指出，為泰黨今天在和前進黨的會議中提出希望前進黨放棄修改刑法112條，不過前進黨拒絕。

國會預計在4日舉行第三次總理投票。

BREAKING: In a statement released Wednesday afternoon by the Pheu Thai Party, it will continue to push for reform of the military, break de facto alcohol oligarchy & support same-sex marriage.

MFP, according to the statement, will be in the opposition. #Thailand #เพื่อไทย pic.twitter.com/YNQCW0fwGZ — Khaosod English (@KhaosodEnglish) August 2, 2023

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔未能達到所需票數，在7月13日的國會總理選舉中失利；在7月19日的第2次選舉中則因為有眾議員主張根據議事規則41條，議案被否決後，同一個會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，半數的參眾議員投票反對皮塔被二次提名。

皮塔連續兩次總理選舉失利，前進黨7月21日表示願意把組閣機會讓給盟黨為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選。

春楠及黨內高層幹部7月22和23日在總部分別會見有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）、36席的團結建國黨（United Thai Nation）、40席的公民力量黨（Palang Pracharath）、10席的泰國家發展黨（Chartthaipattana）以及2席的勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla）的高層，希望尋求更多政黨支持。

泰自豪黨和泰國家發展黨在2019年的大選後加入由公民力量黨領軍的執政陣營，公民力量黨由親軍方人士和退役軍人組成；團結建國黨則是為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這些政黨親軍方色彩濃厚，且這些黨都表態只要前進黨在聯盟內，就不會加入聯盟。

眼看為泰黨尋求更多支持陷入僵局，連日來前進黨將退出8黨聯盟的消息甚囂塵上。春楠今天下午舉行記者會宣布，在和前進黨討論後，前進黨將退出8黨聯盟，成為在野黨，為泰黨將再尋找政黨加入聯盟。

Photo Credit：中央社 泰國為泰黨主席春楠（Chonlnan Srikaew，中）2日表示，前進黨將退出共組的8黨聯盟，為泰黨將重新尋找政黨加入聯盟。（為泰黨提供）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範