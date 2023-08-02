美資安公司發現神祕公司「Cloudzy」助中俄駭客團體，中國佈局惡意程式恐解碼美軍行動
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自今年初以來，中國的間諜行動頻頻，先是在2月以間諜氣球飛越台灣、日本、美國等地進行情報蒐集；又在5月，被微軟爆出惡意軟體「伏特颱風」，入侵美國網路。今（2）日，美國德州的資安公司Halcyony發表一份報告，再度揭露中國的駭客行動。
綜合《路透社》和《TechCrunch》的報導，美國德州資安公司Halcyon發布一份報告，透過追蹤並繪製數位足跡地圖，發現一間在美國註冊的神秘雲端服務公司Cloudzy，「有意無意地」服務20個來國家資助的駭客組織或間諜軟體Halcyon的研究員發現，Cloudzy擔任駭客組織的控制暨命令供應商（Command-and-Control Provider，C2P）。作為供應商，Cloudzy允許駭客代管虛擬私有伺服器（VPS），以及其他匿名的勒索軟體來執行網路攻擊或勒索。
客戶名單：中國、北韓、俄羅斯、伊朗皆上榜
Cloudzy的「客戶」包含中國的間諜組織APT10、北韓駭客集團Kimsuky、以及俄羅斯克里姆林宮資助的Turla、Nobelium和FIN12駭客組織。
俄羅斯的FIN12曾針對美國的醫療保健體系發起一系列勒索軟體攻擊後，於2020年10月成為美國聯邦調查局（FBI）與網路安全及基礎設施安全局（CISA）列為諮詢對象。報告中指出，Cloudzy當時以RouterHoisting的名義，為FIN12提供至少40個命令與控制服務（Command and Control Servers ，C&C）。
在Halcyon公布的名單中，還提到伊朗、巴基斯坦和越南的惡意組織，以及總部設於特拉耶夫（Tel Aviv）的惡意軟體製造商Candiru（販賣手機監聽軟體給政府的公司）。2021年，Candiru因違反美國國家安全，遭到美國政府制裁。
美國註冊、伊朗營運，Cloudzy執行長：我也討厭罪犯
Halcyon進一步分析Cloudzy的公司資料和員工的社群媒體，發現公司雖是在美國註冊，但他們高度確信該公司實際上是AbrNOC的分支；AbrNOC是一間以伊朗首都德黑蘭（Tehran）作為據點的雲端服務公司。
經由比對AbrNOC與Cloudzy的商標，Halcyon發現兩公司商標幾乎一模一樣，只是顏色不同。此外，研究員也發現，兩公司使用相同的「虛構員工」——漢南・諾札里（Hannan Nozari）。諾札里在他的LinkdIn和推特簡介中，提到他是AbrNOC和Cloudzy創辦人，更自稱是「網路菜鳥」。
《路透社》調閱紀錄，並得到諾札里的證實，指出Cloudzy過去曾以RouterHosting的名字，在賽普勒斯和美國懷俄明州（Wyoming）註冊。諾札里表示，公司必須先在美國註冊才能夠擁有美國的IP位置。
Halcyon指稱，Cloudzy的業務有一半都是惡意的。Cloudzy執行長諾札里反駁此說法，他向《路透社》說道：「如果你是刀工廠，你能阻止別人亂用刀具嗎？相信我，我也討厭那些罪犯，我們已盡可能擺脫他們。」
一些數位擁護者認為，Cloudzy的案例顯示，駭客和勒索軟體組織如何利用網路服務的邊緣公司來執行任務。
美情報單位：中國佈局惡意軟體，恐解碼美方軍事行動
《紐約時報》報導，據美國軍方和情報單位說詞，美國政府認為中國已經將惡意代碼，植入美軍的電力網路、通訊系統和供水系統。來自中國的駭客，有很高機率是為中國人民解放軍服務。因此，美國當局擔憂，惡意程式碼將干預美國的軍事行動，包括未來幾年，中共可能武力侵台的行動。
一位美國美國國會議員說：「惡意軟體是不定時炸彈。」他指出，中國能透過惡意程式碼切斷美軍基地的水電供給和通訊。不過，影響遠超於此，因為這一套系統也同時提供資源給美國民的住家和企業。
回顧今（2023）年有關中國的行動，2月發生的中國間諜氣球事件、5月由微軟首次揭發惡意程式碼，都與情報搜集有關，而這僅是冰山一角。中國對台威脅、美國禁止向中國政府出售高端半導體，再加上雙方在網路場域的惡意活動，導致美、中兩國關係更加緊張。
關於這一系列與情蒐相關的行動，美國總統拜登（Joe Biden）的資深顧問說道：「不禁讓人疑惑，他們究竟在籌劃什麼？」
若是為了在台海衝突取得先機，那麼使美軍晚幾天，甚至幾週開始部署，可能有利中國贏得控制台灣的優勢。此一推理，可能與拜登在過去18個月中，多次發表聲明，指出若有必要，他將派遣美軍保衛台灣。這很有可能加深中國對美國干預的擔憂。
另一種推論認為，惡意代碼行動的目的是為了分散注意力。美國情報機構推測，中國當局可能認為，在攻擊台灣或其他中方的軍事行動期間，干擾美國國內的基礎設施，可能轉移美國民眾的焦點，讓他們降低對海外事務的關注。
白宮的資深官員表示，考量到惡意軟體可能造成的威脅，較為謹慎的做法就是盡快將其移除。美國資安專家雖然有能力刪除部分的惡意軟體，但一些官員們表示，他們擔心中國可能會使用相似的技術，捲土重來。
美國國家安全局副局長巴恩斯（George Barnes）在7月初的情報峰會中表示，在伏特颱風（Volt Typhoon）事件過後，中國在滲透政府和私人機構網路方面的技術變得更加高明。他說：「中國決心滲透我們的政府、公司和基礎建設。」
新聞來源
- Cloud company assisted 17 different government hacking groups, U.S. researchers say（Reuters）
- Researchers claim US-registered cloud host facilitated state-backed cyberattacks（TechCrunch）
- U.S. Hunts Chinese Malware That Could Disrupt American Military Operations（The New York Times）
延伸閱讀
- 中國政府正在監視你嗎？BBC調查揭秘駭客掌控監視攝影機的技術漏洞
- 中國駭客組織「伏特颱風」被控攻擊美國設施，一篇看懂潛在威脅
- BBC調查：新衛星圖像顯示中國間諜氣球曾飛越日本和台灣
- 一波三折後布林肯終於訪問北京，美中雙方各自的政治盤算是什麼？
- 《紐約時報》：美國關鍵基礎設施遭植入惡意軟體，以利中國侵台
- 微軟：中國駭客入侵25個組織的的電郵帳戶，美國務院證實遇駭避談幕後主使
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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