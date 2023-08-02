【不斷更新】卡努颱風襲台：北北基宜3日停班停課，雙北多處水門、堤外道路封閉
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杜蘇芮前腳才剛走，中颱卡努接著來報到！中央氣象局今（2）日發布陸上、海上颱風警報，北部地區首當其衝，台北市、新北市紛紛宣布預防性關閉堤外道路、河堤疏散門。氣象局也警告，中南部地區須嚴防間歇性大雨。
中颱卡努逼近台灣，中央氣象局今（2）日晚間17：30發布海上陸上颱風警報，針對新北市、基隆市、宜蘭縣三縣市發出陸上警報，提醒民眾嚴加戒備。氣象局也指出，雖颱風較為接近北部海面，但受颱風牽引而來的西南風水氣，可能造成中南部地區的降雨量更勝北部。
針對各地雨勢，各縣市陸續宣布部分行政區停班停課，依據人事行政總處資料，以下為最新停班停課資訊：
- 台北市：3日停止上班、上課。
- 新北市：3日停止上班、上課。
- 基隆市：3日停止上班、上課。
- 宜蘭縣：3日停止上班、上課。
新北市政府：今晚8時起針對重新橋至新莊21號越堤道進行強制拖吊
（中央社）颱風「卡努」逼近，新北市政府表示，今晚間10時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道、水門及越堤道，封閉範圍內停車場自晚間8時起強制拖吊。
颱風「卡努」逐漸接近台灣，中央氣象局預報，今天下午或傍晚可能發布陸上颱風警報，雙北、基隆及宜蘭有機會進入颱風暴風圈。
新北市水利局指出，今天晚間10時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道、水門及越堤道。且基於安全考量，上述河川區域停車場自今天傍晚5時起只出不進，晚間8時起強制拖吊。
配合防颱措施，新北市交通局表示，自傍晚5時起，開放大漢溪左岸水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車。
相關路段包括新莊區新崑路（中正路－環漢路段）、中環路一段（中正路－瓊林路段），樹林區大安路（新樹路－中正路段）、俊英街（俊英街116巷－樹新路段）、樹新路（往保順街、以及中正路－保順街單邊）等，同時暫停路邊停車收費。
交通局指出，紅黃線恢復管制時間將視大漢溪左岸流域越堤道開放及高灘地恢復停車等另發布通知，請民眾留意新北交通局等相關網頁。
台北市水利處：今日16起全市河堤「只出不進」
卡努颱風路徑向西偏移，氣象局預估今天晚間到明日，將是颱風環流降雨最多的時刻。
台北市水利處發布新聞稿表示，考量上游水庫接近滿水，隨時有調節性放水的可能，宣布除新店溪2號、3號、3-1號、基隆河11號及內溝溪1號、2號疏散門外，執行疏散門「只出不進」管制。
疏散門管制重要時間點：
- 2日下午16時起，疏散門「只出不進」
- 2日晚上20時起，拖吊堤外滯留車輛
- 2日晚上22時起，關閉疏散門。
- 3日上午4時，新店溪2號、3號、3-1號疏散門執行疏散門「只出不進」
- 3日上午10時，關閉新店溪2號、3號、3-1號疏散門；基隆河11號疏散門，以及內溝溪1號、2號疏散門
水利處提醒民眾，儘速將車輛移出，避免遭受拖吊和裁罰。
新北捷運公司：瞬間風力達8級，輕軌、環狀線將停駛
（中央社）颱風卡努逼近，新北捷運公司說，淡海輕軌、安坑輕軌與捷運環狀線遇瞬間風力強度達8級時將降速；如果10分鐘平均風力強度或瞬間風力達到停駛標準，將暫停營運。
中央氣象局表示，如果颱風卡努行徑無特殊變化，預計今天下午5時30分發布海上陸上颱風警報。
新北捷運公司說，淡海及安坑輕軌遇瞬間風力強度達8級時，列車將降為時速30公里；如果10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。
而環狀線中運量系統，如遇瞬間風力強度達8級、10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，將降速為時速30公里，第1次到站暫停2分鐘，如果持續風力未減弱，將安排端點站清車疏散旅客並暫停營運。
新北捷運公司說，民眾如果在搭乘時遇風雨導致列車降速或暫停營運，請遵從司機員或站務人員引導避險，即時營運資訊可上新北捷運公司官網（www.ntmetro.com.tw）或新北捷運粉絲專頁查詢。
苗栗縣位居降雨量之冠，明德水庫下午2時預防性洩洪
（中央社）卡努颱風逼近，苗栗縣出現間歇性大雨，其中頭屋鄉雨量測站今天已逾100毫米，明德水庫接近滿水位，考量颱風外圍環流影響，水庫自下午2時起實施預防性洩洪。
依中央氣象局雨量觀測資料顯示，自今天凌晨0時至下午2時，全國雨量測站前100名，第1至5名均由苗栗縣包辦，其中頭屋鄉測站累積雨量114毫米居冠。
農業部農田水利署苗栗管理處副處長翁志成表示，因應卡努颱風外圍環流影響，並考量明德水庫已逼近滿水位，蓄水率接近99％，下午2時起進行預防性洩洪。
翁志成說，洩洪持續時間將視這兩天水情狀況，當有降雨機率時，洩洪調整水位至95％左右，之後持續蓄水至98％，仍以農民灌溉需求為優先保持高水位蓄水量。
新聞來源
- 颱風卡努逼近 新北水門下午5時起只出不進晚間10時關閉（中央社）
- 防颱卡努 新北捷運環狀線與輕軌將視風力暫停營運（中央社）
- 颱風卡努逼近苗縣頭屋雨量豐沛 明德水庫預防性洩洪（中央社）
- 北市2日16時執行疏散門「只出不進」管制；22時開始關閉疏散門（台北市政府）
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html