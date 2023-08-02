【不斷更新】卡努颱風襲台：北北基宜3日停班停課，雙北多處水門、堤外道路封閉

中颱卡努逼近台灣，中央氣象局今（2）日晚間17：30發布海上陸上颱風警報，針對新北市、基隆市、宜蘭縣三縣市發出陸上警報，提醒民眾嚴加戒備。氣象局也指出，雖颱風較為接近北部海面，但受颱風牽引而來的西南風水氣，可能造成中南部地區的降雨量更勝北部。

針對各地雨勢，各縣市陸續宣布部分行政區停班停課，依據人事行政總處資料，以下為最新停班停課資訊：

台北市：3日停止上班、上課。

新北市：3日停止上班、上課。

基隆市：3日停止上班、上課。

宜蘭縣：3日停止上班、上課。

新北市政府：今晚8時起針對重新橋至新莊21號越堤道進行強制拖吊

（中央社）颱風「卡努」逼近，新北市政府表示，今晚間10時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道、水門及越堤道，封閉範圍內停車場自晚間8時起強制拖吊。

颱風「卡努」逐漸接近台灣，中央氣象局預報，今天下午或傍晚可能發布陸上颱風警報，雙北、基隆及宜蘭有機會進入颱風暴風圈。

新北市水利局指出，今天晚間10時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道、水門及越堤道。且基於安全考量，上述河川區域停車場自今天傍晚5時起只出不進，晚間8時起強制拖吊。

配合防颱措施，新北市交通局表示，自傍晚5時起，開放大漢溪左岸水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車。

相關路段包括新莊區新崑路（中正路－環漢路段）、中環路一段（中正路－瓊林路段），樹林區大安路（新樹路－中正路段）、俊英街（俊英街116巷－樹新路段）、樹新路（往保順街、以及中正路－保順街單邊）等，同時暫停路邊停車收費。

交通局指出，紅黃線恢復管制時間將視大漢溪左岸流域越堤道開放及高灘地恢復停車等另發布通知，請民眾留意新北交通局等相關網頁。

台北市水利處：今日16起全市河堤「只出不進」

卡努颱風路徑向西偏移，氣象局預估今天晚間到明日，將是颱風環流降雨最多的時刻。

台北市水利處發布新聞稿表示，考量上游水庫接近滿水，隨時有調節性放水的可能，宣布除新店溪2號、3號、3-1號、基隆河11號及內溝溪1號、2號疏散門外，執行疏散門「只出不進」管制。

疏散門管制重要時間點：

2日下午16時起，疏散門「只出不進」

2日晚上20時起，拖吊堤外滯留車輛

2日晚上22時起，關閉疏散門。

3日上午4時，新店溪2號、3號、3-1號疏散門執行疏散門「只出不進」

3日上午10時，關閉新店溪2號、3號、3-1號疏散門；基隆河11號疏散門，以及內溝溪1號、2號疏散門

水利處提醒民眾，儘速將車輛移出，避免遭受拖吊和裁罰。

新北捷運公司：瞬間風力達8級，輕軌、環狀線將停駛

（中央社）颱風卡努逼近，新北捷運公司說，淡海輕軌、安坑輕軌與捷運環狀線遇瞬間風力強度達8級時將降速；如果10分鐘平均風力強度或瞬間風力達到停駛標準，將暫停營運。

中央氣象局表示，如果颱風卡努行徑無特殊變化，預計今天下午5時30分發布海上陸上颱風警報。

新北捷運公司說，淡海及安坑輕軌遇瞬間風力強度達8級時，列車將降為時速30公里；如果10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。

而環狀線中運量系統，如遇瞬間風力強度達8級、10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，將降速為時速30公里，第1次到站暫停2分鐘，如果持續風力未減弱，將安排端點站清車疏散旅客並暫停營運。

新北捷運公司說，民眾如果在搭乘時遇風雨導致列車降速或暫停營運，請遵從司機員或站務人員引導避險，即時營運資訊可上新北捷運公司官網（www.ntmetro.com.tw）或新北捷運粉絲專頁查詢。

苗栗縣位居降雨量之冠，明德水庫下午2時預防性洩洪

（中央社）卡努颱風逼近，苗栗縣出現間歇性大雨，其中頭屋鄉雨量測站今天已逾100毫米，明德水庫接近滿水位，考量颱風外圍環流影響，水庫自下午2時起實施預防性洩洪。

依中央氣象局雨量觀測資料顯示，自今天凌晨0時至下午2時，全國雨量測站前100名，第1至5名均由苗栗縣包辦，其中頭屋鄉測站累積雨量114毫米居冠。

農業部農田水利署苗栗管理處副處長翁志成表示，因應卡努颱風外圍環流影響，並考量明德水庫已逼近滿水位，蓄水率接近99％，下午2時起進行預防性洩洪。

翁志成說，洩洪持續時間將視這兩天水情狀況，當有降雨機率時，洩洪調整水位至95％左右，之後持續蓄水至98％，仍以農民灌溉需求為優先保持高水位蓄水量。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺