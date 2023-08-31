七個分辨「偽科學」的方法：多數的營養補充品只是在製造昂貴的尿液
我們想讓你知道的是
頭腦愈是沒有邏輯，沒有科學基本認知的人，常常把科技當成信仰在崇拜，也特別容易被偽科學給騙了，原因正是來自於他們不了解科學的發明或進展，是來自於一大群科學家漫長又緩慢的集體努力，只要有人套用一些似乎很炫的科學名詞，就會信以為真。物理學教授羅伯派克就曾列舉了七個分辨偽科學的方法......
文：李偉文
年齡愈大，手機裡LINE的訊息，有關養生保健的資訊愈多，據統計，點閱率最高與轉傳分享率最多的也都是這些「好心的叮嚀」，不管什麼「名醫推薦」，「神奇效果」、「救命秘方」、「令人驚呆了」……聳動又誇大的標題，有時候即便知道十之八九是垃圾或假新聞，但基於人的好奇心，還是會被誘惑點進去看一下，於是就助長這些有問題的「農場文」的繼續氾濫。
所謂「農場文」是來自於所謂「內容農場」的網站，這些平台本身不生產內容，專靠寫手提供文章，藉此創造流量，賺取廣告費，當點閱率愈高，廣告收入就愈高，而那些拼湊文章或轉貼推廣文章的人，也可以從中分到錢。
所以，這些文章的創作者根本不管內容正確與否，反而要愈誇張，讓人愈害怕或愈驚奇，才會吸引人看並且分享給親朋好友。因此，這些文章往往是二、三分真實七、八分虛構或故意扭曲或斷章取義，這些文章也往往喜歡擅自掛上名人或名醫的抬頭，吸引人的注意。
對於一般人來說，要破解這些偽養生資訊不太容易，因為以人類的演化歷程來講，我們大腦先天被設定成對於有害的事物，採取「寧可信其有」的態度，因此我們一定要用後天的理智（克服先天的情感）來分析這些訊息，並且在沒有去求證之前，對那些沒有署名作者與出處的訊息，你也無法判斷是真實的，那就乾脆不要再分享出去就對了。
當然，假如我們懷有某些願盡一己之力改變社會的理想，還可以多做些事，比如對於那些也許會「危害人間」的內容，可以委婉提醒傳來訊息的朋友，能夠的話，順便澄清一下這則假新聞。其實只要稍微多做一個動作，這些流傳的健康保健的偽消息，在網上都已被相關的專家或官方網站給破解了。
蠻有趣的，頭腦愈是沒有邏輯，沒有科學基本認知的人，常常把科技當成信仰在崇拜，也特別容易被偽科學給騙了，原因正是來自於他們不了解科學的發明或進展是來自於一大群科學家漫長又緩慢的集體努力，但又因為這些人對生活中無所不在的科技產品的運作與原理完全不懂，所以只要有人套用一些似乎很炫的科學名詞，就會信以為真。
物理學教授羅伯派克（Robert Park）曾經列舉了七個分辨偽科學的方法，還蠻實用的，列舉如下：
- 發現者將研究結果直接訴諸媒體。
- 發現者表示有龐大的既有勢力企圖打擊其成果。
- 發現者提出的科學效應總是非常不易測得。
- 發現者提出的證據不合乎科學程序。
- 發現者的主張來自於已經延續了幾百年的信仰。
- 發現者獨立進行研究。
- 發現者必須提出新的自然定律，才能解釋研究成果。
其實說到「偽科學」，最大宗的來源，就是抗在老、美容、養生……之類的產品宣傳，因為一大批戰後嬰兒潮世代已進入高齡，他們手上擁有不少的錢，加上對健康的渴求，所以形成龐大的商機。
其實對健康養生抗老真正有效的就是人人耳熟能詳的老生常談：吃得正確、睡得好、多運動多動腦多交朋友，但是這些事做起來很累又麻煩，誰不希望買顆仙丹，吞下去醒來就變年輕，那該多麼輕鬆。
美國長壽研究中心創辦人羅伯巴特就直接挑明了說：「多數的營養補充品只是在製造昂貴的尿液。」其實假如花了錢沒效果那就算了，但是很可能反而增加身體的負擔，豈不是更糟。
有人說：「科學是一則很冗長的故事。」但是當媒體要報導時，只能像閃光燈一閃，只記載下剎那片段，沒有前因，沒有附帶條件，所以一定是不周全甚至有問題的，更何況我們或許永遠沒辦法知道那則新聞被報導的背後動機，或者提供素材的那個研究是那個機構或廠商贊助，是如何設計研究方法，如何選擇研究樣本……？
因此，我的答案是，永遠不要相信單一的研究，單一的報導。科學是一則很冗長的故事，科學的進展來自於點點滴滴地發現與驗證，只有在很多不同的國家，不同研究單位，不同設計方法，所有的研究都指向同一個結果時，才可以暫且相信那個結論。
所謂暫且的原因是，在科學研究上，是沒有真理的，所有的結論都應該只是暫時的，也就是我們必須保持謙虛的態度，承認這個結論也許是到目前為止最接近真相的，其實在疾病診斷過往的書寫慣例也呈現了如此的謙虛態度，診斷病名前我們會寫R/O，也就是Rule out的縮寫，意思是「排除」，排除這種病，也就是目前找到最後尚未排除的可能性。。
以醫學研究來講，一個可能被接受的研究一定要有對照組，也就是一組接受某種治療，另一組接受安慰劑，但所有實驗這必須採用「雙盲」的嚴格標準，也就是接受治療的患者與病人接觸的醫生，雙方都不知道自己是屬於被實驗組還是對照組。以如此方式進行，才能得到有價值的實驗結果。
另外近年醫學界也推動所謂「實證醫學」，也就是採取的手術與治療方式，並不能只是「理論上」有用，而是必須有大量的臨床病例來支撐。比方說，你認為你採取這種方式治療，有六成改善的效果，但是假如同樣病情但沒有這種方式治療，也有六成改善的結果呢？或者用其他方法卻有七成改善的結果呢？
其實正規的醫學臨床實驗費時又費錢，很多媒體報導的醫療研究，大多只是觀察流行病學，也就是找出疾病與環境或行為上彼此的相關性，這種研究只要問卷，電話跟電腦就行了，很方便很簡單，但是問題也在這裡，不管是問卷設計本身，答問卷的人他們的個人偏好與習慣……很多因素是沒有辦法標準化與控制的，所以這些研究只要隨便看看就好，不用當真。
另外媒體也常報導的研究常是吃某些東西後，會增加或減少某種疾病百分之二十或三十的機率，其實這種報導也完全不要去裡它，除非像是這種很巨大的差異，比如說抽菸會得到肺癌的機率是不抽菸的三十倍，這個機率差到這麼大，這種觀察流行病學的統計才要注意。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com