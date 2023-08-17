《量子經濟時代》：我們的未來是人類的滅亡、過時的偽烏托邦，或者選擇量子經濟之路？
我們想讓你知道的是
如果我們希望未來是「機器服務人類」，而不是「人類服務機器」，我們就必須重新想像經濟。如今需要的，是一場新啟蒙運動、新文藝復興，由思想家們帶領我們前進。為了讓社會進一步發展，使人類持續進步，我們需要一種經濟動能、一具為全人類帶來進步與繁榮的新引擎。
文：安德斯・因賽特（Anders Indset）
世界末日：人類文明的毀滅
當我們談論「世界末日情境」時，我們真正想表達的是什麼？ 從小行星到超級火山，有一長串潛在的世界末日事件，可能導致人類滅絕或摧毀地球上所有或大部分的生命。末日情境往往是滅絕情境，無論是人類自己有意或無意造成的。此乃符合未來反烏托邦願景的情境，是我們本來可以阻止但卻未阻止。為了避免世界末日的到來，我們需要公開談論不同的觀點和可能的結果，並嘗試了解如果我們不夠謹慎時可能會發生的後果。
詹姆斯．卡斯（James P. Carse）在一九八六年出版的《有限與無限的賽局：生命的機會》（Endliche und unendliche Spiele: Die Chancen des Lebens）一書中，對博弈論中區分了無限系統與有限系統：「有限賽局是為了贏得勝利，無限賽局是為了繼續留在賽局中。」
有限賽局包括從體育到社交遊戲再到選舉政治等活動。參與者遵守固定的規則，清楚界限，最終並宣布贏家和輸家。相反地，無限賽局無所不做，包括改變規則與打破界限，只為了繼續進行賽局。這裡提出的世界末日情境似乎是合理的，因為我們的大多數經濟、社會及政治結構被建構成好像是有限的賽局，而實際上它們應該被建構為無限的賽局。舉一個最明顯的例子。幾十年來，我們一直過度開發自然資源，將環境視為垃圾場。我們因此大規模地摧毀了後代的生計，當他們努力讓人類賽局繼續進行時，將發現資源不僅變少，且世界的汙染程度還更嚴重。
誠如我在本書開頭即指出，兩種最合理的末日情境之一是我們的地球生態完全崩潰。在短短幾十年中，世界大部分地區將變成沙漠。隨著海平面上升，地球的整個群島和廣闊的沿海地區將從地圖上消失。如果南極冰蓋繼續融化，海平面可能會上升十五至二十公尺或更多，全世界的主要人口中心將因此消失。隨著氣溫升高，整個生態系統可能會崩潰，因為食物鏈和棲息地遭破壞的速度超過進化的速度。
地球上許多地區的溫度可能會上升到超出人體所能容忍的程度。天氣狀況將發生劇烈且不可預測的變化，威脅糧食供應並傳播新疾病。人類的生存將因此受到影響。唯有依靠新技術來降低並阻止排放量，甚或加強力道扭轉全球暖化，我們才能希望至少減緩或控制這些變化。好消息是，我們仍然有機會阻止生態系統完全崩潰，以及隨之而來的地球徹底毀滅。壞消息是，我們只有三到五年的時間扭轉趨勢，十年的時間來解決根本問題。
這些都是老生長談。至少從一九七○年四月二十二日第一個全球「地球日」開始，全球暖化即被列入政治議程。然而，隨著時間的推移，越來越多的證據顯示氣候災難對人類構成生存威脅。政府間氣候變化專門委員會（Weltklimarat）最新報告列出人類所面臨的巨大挑戰：到二○三○年，全球二氧化碳排放量必須減少四○％至五○％。目前該排放量仍持續上升，二○一九年已經達到二○七八年的預測值。無論原因為何，看來我們必須竭盡全力來扭轉這個趨勢。這意味著，氣候變遷是否為人類行為後果的爭論根本不重要。天氣越來越熱，我們麻煩大了。
如果我們無法解決這個問題呢？ 如果政治無意解決這個問題？ 或者權力和當局繼續玩著有限的賽局，那該怎麼辦？ 難道這是一場政府機關為了捍衛自己的統治地位而進行的零和賽局，結果是空氣因此繼續遭受汙染，環境遭受破壞？ 當部分生態系統崩潰，它的影響將透過社會中相互交織的複雜結構層層擴散。全世界越來越多的人將死於飢渴、疾病及中暑。一旦冰川融化，即便是在中歐，飲用水也將變得稀缺，全球農業產量將大幅下降，來自越來越不適合居住地區的移民將會增加。補償和控制局勢的企圖將會破壞其他地區的穩定，導致革命與戰爭。
然而，也許最緊迫且最現實的末日情境是數位超智慧的發展，是一個由於某種原因決定消滅人類生命的外部通用人工智慧。這可能是一個簡單的編寫程式錯誤結果，就像「迴紋針最大化器」的情境。
或者通用人工智慧可能被證明對人類有敵意，我們對終結者的恐懼變成現實。在任何情況下，重要的是，人工智慧的發展，以及任何具有指數級潛力的技術，都必須得到控制。
曾有億萬富翁向我徵求意見。當氣候崩潰、國家和社會系統崩潰、數以百萬計的人逃離家園時，保護自己的最佳方法是什麼？ 我們應該適時組建一支私人安全部隊，還是依靠人工智慧控制的戰鬥機器人來抵禦攻擊者才是最好的生存之道呢？ 哪個提議更值得信賴？ 乘坐太空探索公司SpaceX創辦人伊隆．馬斯克的火箭搬遷至火星？ 還是居住在配置人工海洋系統的海底太空艙？ 這些超級富豪顯然認為人類生存之戰已經失敗。他們盡其所能地想成為被選中的一員，獲得第二次機會。
至少在短時間內，我們似乎將不得不習慣生活在一個日益反烏托邦的環境中。即使我們設法阻止環境完全崩潰，但在不久的將來，氣候將變得更加極端，地球將更不適合人類生活。即使我們能夠控制指數技術，控制人工智慧的發展，我們仍會看到它們以不可預測和破壞性的方式擴散至世界各地，永遠有辦法突破我們設定的界限。即使我們有幸躲避滅絕，我們仍發現到，一小部分特權群體設法為自己創造一個人為的烏托邦，而其他人卻在一個被汙染和貧困的反烏托邦中掙扎求生。
被淘汰的人：沒有人需要我們
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！