《量子經濟時代》：我們的未來是人類的滅亡、過時的偽烏托邦，或者選擇量子經濟之路？

文：安德斯・因賽特（Anders Indset）

世界末日：人類文明的毀滅

當我們談論「世界末日情境」時，我們真正想表達的是什麼？ 從小行星到超級火山，有一長串潛在的世界末日事件，可能導致人類滅絕或摧毀地球上所有或大部分的生命。末日情境往往是滅絕情境，無論是人類自己有意或無意造成的。此乃符合未來反烏托邦願景的情境，是我們本來可以阻止但卻未阻止。為了避免世界末日的到來，我們需要公開談論不同的觀點和可能的結果，並嘗試了解如果我們不夠謹慎時可能會發生的後果。

詹姆斯．卡斯（James P. Carse）在一九八六年出版的《有限與無限的賽局：生命的機會》（Endliche und unendliche Spiele: Die Chancen des Lebens）一書中，對博弈論中區分了無限系統與有限系統：「有限賽局是為了贏得勝利，無限賽局是為了繼續留在賽局中。」

有限賽局包括從體育到社交遊戲再到選舉政治等活動。參與者遵守固定的規則，清楚界限，最終並宣布贏家和輸家。相反地，無限賽局無所不做，包括改變規則與打破界限，只為了繼續進行賽局。這裡提出的世界末日情境似乎是合理的，因為我們的大多數經濟、社會及政治結構被建構成好像是有限的賽局，而實際上它們應該被建構為無限的賽局。舉一個最明顯的例子。幾十年來，我們一直過度開發自然資源，將環境視為垃圾場。我們因此大規模地摧毀了後代的生計，當他們努力讓人類賽局繼續進行時，將發現資源不僅變少，且世界的汙染程度還更嚴重。

誠如我在本書開頭即指出，兩種最合理的末日情境之一是我們的地球生態完全崩潰。在短短幾十年中，世界大部分地區將變成沙漠。隨著海平面上升，地球的整個群島和廣闊的沿海地區將從地圖上消失。如果南極冰蓋繼續融化，海平面可能會上升十五至二十公尺或更多，全世界的主要人口中心將因此消失。隨著氣溫升高，整個生態系統可能會崩潰，因為食物鏈和棲息地遭破壞的速度超過進化的速度。

地球上許多地區的溫度可能會上升到超出人體所能容忍的程度。天氣狀況將發生劇烈且不可預測的變化，威脅糧食供應並傳播新疾病。人類的生存將因此受到影響。唯有依靠新技術來降低並阻止排放量，甚或加強力道扭轉全球暖化，我們才能希望至少減緩或控制這些變化。好消息是，我們仍然有機會阻止生態系統完全崩潰，以及隨之而來的地球徹底毀滅。壞消息是，我們只有三到五年的時間扭轉趨勢，十年的時間來解決根本問題。

這些都是老生長談。至少從一九七○年四月二十二日第一個全球「地球日」開始，全球暖化即被列入政治議程。然而，隨著時間的推移，越來越多的證據顯示氣候災難對人類構成生存威脅。政府間氣候變化專門委員會（Weltklimarat）最新報告列出人類所面臨的巨大挑戰：到二○三○年，全球二氧化碳排放量必須減少四○％至五○％。目前該排放量仍持續上升，二○一九年已經達到二○七八年的預測值。無論原因為何，看來我們必須竭盡全力來扭轉這個趨勢。這意味著，氣候變遷是否為人類行為後果的爭論根本不重要。天氣越來越熱，我們麻煩大了。

如果我們無法解決這個問題呢？ 如果政治無意解決這個問題？ 或者權力和當局繼續玩著有限的賽局，那該怎麼辦？ 難道這是一場政府機關為了捍衛自己的統治地位而進行的零和賽局，結果是空氣因此繼續遭受汙染，環境遭受破壞？ 當部分生態系統崩潰，它的影響將透過社會中相互交織的複雜結構層層擴散。全世界越來越多的人將死於飢渴、疾病及中暑。一旦冰川融化，即便是在中歐，飲用水也將變得稀缺，全球農業產量將大幅下降，來自越來越不適合居住地區的移民將會增加。補償和控制局勢的企圖將會破壞其他地區的穩定，導致革命與戰爭。

然而，也許最緊迫且最現實的末日情境是數位超智慧的發展，是一個由於某種原因決定消滅人類生命的外部通用人工智慧。這可能是一個簡單的編寫程式錯誤結果，就像「迴紋針最大化器」的情境。

或者通用人工智慧可能被證明對人類有敵意，我們對終結者的恐懼變成現實。在任何情況下，重要的是，人工智慧的發展，以及任何具有指數級潛力的技術，都必須得到控制。

曾有億萬富翁向我徵求意見。當氣候崩潰、國家和社會系統崩潰、數以百萬計的人逃離家園時，保護自己的最佳方法是什麼？ 我們應該適時組建一支私人安全部隊，還是依靠人工智慧控制的戰鬥機器人來抵禦攻擊者才是最好的生存之道呢？ 哪個提議更值得信賴？ 乘坐太空探索公司SpaceX創辦人伊隆．馬斯克的火箭搬遷至火星？ 還是居住在配置人工海洋系統的海底太空艙？ 這些超級富豪顯然認為人類生存之戰已經失敗。他們盡其所能地想成為被選中的一員，獲得第二次機會。

至少在短時間內，我們似乎將不得不習慣生活在一個日益反烏托邦的環境中。即使我們設法阻止環境完全崩潰，但在不久的將來，氣候將變得更加極端，地球將更不適合人類生活。即使我們能夠控制指數技術，控制人工智慧的發展，我們仍會看到它們以不可預測和破壞性的方式擴散至世界各地，永遠有辦法突破我們設定的界限。即使我們有幸躲避滅絕，我們仍發現到，一小部分特權群體設法為自己創造一個人為的烏托邦，而其他人卻在一個被汙染和貧困的反烏托邦中掙扎求生。

被淘汰的人：沒有人需要我們