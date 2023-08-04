賴清德還在等一個人：「綠色大魔王」與下架民進黨的三個挑戰者

文：簡澤偉

總統大選在即，檯面上的競爭者大致上已經底定，基本上就是「綠色大魔王」坐等非綠聯盟在這段有限時間內競合後的結果。

將賴清德形容成大魔王，並非是因為他屬於反派的一方，在政治上誰是正反派只有在支持者心中有個定論，並非有個客觀的界定，但賴作為長期領先於總統民調的候選人，加上又是另外三位檯面上候選人都極力喊出要下架的目標，無非是最穩定且最大的終極對手。

不過在這之前，在這三個人當中誰是代表著下架民進黨的領頭羊呢？筆者相信另外3位候選人都會認爲自己是那位打敗萬惡反派，拯救台灣人從各種原因中拯救出來的救世主，主題從貪污腐敗、居住正義到戰爭危機都有。但是就目前的態勢來看，三位基本上都是當仁不讓的那位。

你問，難道不能來個1+1+1>賴清德的強大組合，來完成下架民進黨為最終目標嗎？別忘了這是政治，稀缺的總統大位只有一位，別忘了這是選舉，不簡單的數學加法即可完成，選票的移動並非簡單的你的加上我的再加上他的大於對方的我就贏了。

因此3位非綠玩家，都試圖告訴對方也試圖告訴所有在民調上不支持民進黨繼續執政的選民——我現在贏面最大，萬惡的民進黨該由我來擊敗。

但對於賴清德來說，誰才是他最理想的對手呢？

誰也無法變成「非綠共主」，全部都是分散的「賴魔王」挑戰者

就目前來看，非綠大聯盟或者下架民進黨支持者的形成一個可觀的數量，大到可以容納三位有著共同目標的有力競爭者，三位也都各自在彼次優勢的領域扎根，並且試圖吃掉對方的支持群眾。

奇怪！既然是非綠「大聯盟」怎麼不是合作，而是以併吞對方的方式呢？原因很簡單，因為總統位子只有一個，其他副總統、院長什麼其他位置，都是談判條件且選後的資源分配總統擁有相當大的決定權，大家都不想當成被利用完就丟的「夜壺」。而且，3位候選人基本上都有各自的底氣來堅守不退讓的立場。

作為目前高居總統候選人民調第二的柯文哲，擁有最相當高的青年族群支持，且一向不怕失言的他，在罵民進黨這塊也比另外兩個候選人精彩，吸睛程度絕對是3位中最高的。但民眾黨的基層能力不足，柯文哲的個人魅力能持續多久且說話風格常常形成雙面刃，不是讓自己撿到槍就是被對手撿到槍。

而長期位居於劣勢的侯友宜，雖然民調不見起色，但作為全國第二大黨力推的候選人，在後期動員能力一定是比依靠空戰的柯文哲更有辦法舉行造勢跟基層動員。

最後，作為長期霸榜全國首富的郭台銘，雖然不會是當中最有利的候選人，但絕對是非綠大聯盟中最關鍵的X因子。他的決定不但可以決定抽走多少柯文哲的寄生票。也利用國民黨中央已無法管控地方派系的劣勢，與國民黨地方派系眉來眼去。甚至造成不少地方派系與黨員表態支持非國民黨員的板橋阿銘，著實讓通過國民黨中央提名的侯友宜不能安穩的好好選總統。

這三位必須在有限的時間內，利用自己的優勢讓聯盟中出現棄保並成為唯一的共主。接下全國這股下架民進黨的民意入主總統府，或許在這三個人心中，目前並非是要搶總統候選人民調的第一，而是非綠中的穩定第一。

但問題來了，拋開候選人誰是共主問題，下架民進黨的支持者是非綠大聯盟的支持者，還是只是各自候選人的支持者？共主的出現真的會讓選票集中嗎？答案當然是否定的，撇開各自堅定念的支持者以外，為了下架民進黨能讓其他集中選票或淚投某某某的情況出現可為困難，三位候選人特色各異，也各自代表不同的群體，這些群體間本身就有顯著的差異存在。

唯一共同的點或許就是討厭民進黨，但不代表就不討厭非綠大聯盟的另外「兩個」候選人。

這也在許多模擬民調中呈現出來，誰加誰都無法展現出下架民進黨的那可觀數字，況且藍白合不是一個簡單就可促成的聯盟組合，要怎麼合？誰當頭？利益怎麼分配恐怕都是門學問。

柯侯配能讓百年老黨坐得住嗎？侯柯配能讓年輕選民投下去嗎？以此類推的排列組合，恐怕都是只能提供在民調上供選民做意向投票，但實際上不太可能出現。各種組合的民調相當浮動，彼此影響對方的民調就是不影響賴的民調，現在的焦點也就是非綠間的競合現在進行到哪了。

因此，誰也無法變成聯盟共主，全部都是賴魔王的挑戰者，且各自分散，有時候非綠之間的競爭都比叫板賴魔王的新聞還多。非綠的組合是夢幻組合還是夢裡的組合，恐怕就會變成支持者跟候選人之間各自的美麗誤會。

賴魔王：我目前有一個比選舉還重要的任務

民調領跑中的賴清德，也並非只有穩定目前的民調差距，他有一項更為重要的工作，就是告訴選民：我正在重塑新的民進黨。

2022地方選舉的大敗結果給了民進黨警訊，當然也給了下架民進黨的挑戰者一些美好的錯覺。的確，許多綠營在地方上的敗選有許多因素跟民進黨許多後期事件造成選民反感有關——疫苗、論文、黑道、詐騙等等負面議題重創選情。由於是地方層級選舉，想要將議題拉抬至國家層級的抗中保台也著實讓選民無感，反而會讓人有扣紅帽子的觀感。

因此，在蔡總統辭職黨主席負責後，賴清德第一件任務就是展開全國黨部的檢討之旅。雖然新聞呈現畫面如同內鬥抓戰犯，但希望告訴選民的訊息是：我賴清德帶領的民進黨將不一樣。

雖然目前這項改造工程並沒有顯著的成果，近期黨內也有不少負面新聞出現，真的是不少，但這些負面新聞並沒有跟去年2022的仇恨值連結，畢竟最大的「戰犯」蔡總統已經退居舞台後面，或許現在民進黨的負面聲浪還是不小，但賴清德一開始就表現出跟討厭的蔡政府做出切割。選後在電視機前向黨員道歉還有開檢討大會，這些畫面也像是告訴民眾雖然不算是我的鍋但我負責，畢竟地方大選期間所有矛頭的確都指向蔡總統。