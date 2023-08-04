發消費券、減稅政策效果打折，中國官媒鼓勵民眾投資股票賺錢，擴大消費以提振經濟
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中國近年為拉抬經濟，發行消費券、減稅降費等，但學者發現，地方政府實際執行效果不如預期，尤其企業獲得退稅後用於還貸而非投資生產，「活錢變死錢」，而政府又因此收入大減。
有錢才敢消費，中國官媒鼓勵民眾投資股票賺錢
（中央社）中國亟欲擴大民眾消費來提振經濟，官媒《經濟日報》3日報導，民眾要有錢才敢消費，而要增加民眾口袋裡的錢，就要讓民眾能藉由股票基金等管道賺錢，這便要優化投資環境及上市公司質素等。
中國國家發展改革委7月31日公布「關於恢復和擴大消費的措施」，圍繞6方面提出20條政策，希望釋放消費潛力，提振經濟。
對此，《經濟日報》3日的報導指出，民眾要「有錢才能消費、才敢消費」，這要設法提高民眾財產性收入，讓民眾能藉由股票、基金等管道賺錢，從而增加消費意願及消費能力。
報導指出，中國有2億多股民，7億多持有基金的民眾，資本市場潛在購買力不可小覷。但當前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，中小投資者獲得感普遍不足。
報導認為要多措並舉提升市場活躍度，推動股市走出「慢牛」格局，這包括要壯大理性成熟的專業投資力量，令各類中長期資金能暢通入市，不斷放寬中長期資金入市比例和範圍，引導「長錢長投」。
另一方面，要更大力度培育專業機構投資者，提升專業投研能力，增加投資者的收入。
報導又指，要持續提升上市公司的質量，支持上市公司藉由併購重組等方式做大、做優、做強，創造更多優質產品和服務，吸引消費者消費。
同時，還要引導上市公司建立常態化分紅機制，提高現金分紅比例，以真金白銀回報投資者，並採取更多註銷式回購維持股價穩定。
報導表示，要優化投資交易環境，投資者對未來的預期越穩定，後顧之憂越少，消費意願越強；及要不斷推進資本市場監管治理體系和治理能力現代化，從嚴從快打擊操縱股價、內幕交易、欺詐上市等違法違規活動，減少賭博與投機，確保市場公平、公正、透明，保護中小投資者合法權益。
中共中央政治局7月24日召開會議，宣示下半年經濟政策方向，罕見提出了「要活躍資本市場，提振投資者信心」以及「適時調整房地產政策」，翌日A股全面大漲。
中國減稅政策效果打折，沒激發投資政府收入又降
（中央社）中國近年為拉抬經濟，發行消費券、減稅降費等，但學者發現，地方政府實際執行效果不如預期，尤其企業獲得退稅後用於還貸而非投資生產，「活錢變死錢」，而政府又因此收入大減。
《財經》雜誌1日刊發中國社科院金融研究所副所長張明等人的文章，呈現出中國已經實施的擴張性財政貨幣政策，在執行過程中遇到哪些問題。
在消費券方面，目前，中國的消費券多指向特定商品或品類，可廣泛使用的範圍有限，更多類似商家「優惠券」性質，影響到消費券的受眾面；且消費券較多採用線上發放方式，部分商家與居民缺乏參與管道。
此外，消費券發放的規模較小、使用的市場有侷限。根據調研的結果，消費券主要由省財政撥付資金，由地市級進行設計，因此消費券的商家主體多以本地市場為主，導致各區域間市場封閉。消費券的發行以地方財政資金支持，地方財政資金壓力大，發行規模和普及度仍然較小。
在減稅降費方面，以其調研地的結果來看，2022年以來史無前例的退稅力度確實有助於企業紓困，但也出現3個問題：
一是企業獲得退稅不平衡。製造業企業退稅最多；優惠資金主要流向大型企業，小微企業受益數量多但資金占比較小。
二是企業「過冬」心態明顯，不少企業獲得退稅後，將其用於還貸或是儲蓄，並非用於擴大再生產，出現「活錢變死錢」的問題，退稅對經濟成長的作用不強。
三是退稅政策對地方財政收入壓力影響較大。2022年，調研地退稅減稅規模約占一般公共預算收入的1/3。加上房地產低迷，調研地當前的土地出讓收入下降，政府可以騰挪的資金空間非常小。
政府發行的地方債對有關投資的帶動作用也在減弱。調研發現，一般債發行規模較小，無法充分滿足地方經濟發展需要；專項債發行額度較大，但適用範圍受到約束。此外，企業展開建設項目存在中斷情況，一些項目會由於形勢變化或政策調整而面臨無法獲得政府資金支持的情況，對持續建設產生不利影響。
在結構性貨幣政策實施方面，地方政府向銀行提供的貸款企業白名單，對銀行來說可能不符合准入條件，會影響信貸品質，商業銀行也缺乏一些重大項目的詳細資訊作為放貸決策的參考。
新聞來源
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：中國政府對經濟過度自信恐付出代價；專家：「4座大山」讓民眾不敢消費
- 中國是否重蹈日本泡沫經濟覆轍？諾貝爾獎得主克魯曼：情況只會更糟
- 中國學者批政府救經濟「不發錢、不發券，就會發文件」，應先滿足民企5大需求
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號