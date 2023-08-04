發消費券、減稅政策效果打折，中國官媒鼓勵民眾投資股票賺錢，擴大消費以提振經濟

有錢才敢消費，中國官媒鼓勵民眾投資股票賺錢

（中央社）中國亟欲擴大民眾消費來提振經濟，官媒《經濟日報》3日報導，民眾要有錢才敢消費，而要增加民眾口袋裡的錢，就要讓民眾能藉由股票基金等管道賺錢，這便要優化投資環境及上市公司質素等。

中國國家發展改革委7月31日公布「關於恢復和擴大消費的措施」，圍繞6方面提出20條政策，希望釋放消費潛力，提振經濟。

對此，《經濟日報》3日的報導指出，民眾要「有錢才能消費、才敢消費」，這要設法提高民眾財產性收入，讓民眾能藉由股票、基金等管道賺錢，從而增加消費意願及消費能力。

報導指出，中國有2億多股民，7億多持有基金的民眾，資本市場潛在購買力不可小覷。但當前資本市場權益類資產估值水平總體偏低，中小投資者獲得感普遍不足。

報導認為要多措並舉提升市場活躍度，推動股市走出「慢牛」格局，這包括要壯大理性成熟的專業投資力量，令各類中長期資金能暢通入市，不斷放寬中長期資金入市比例和範圍，引導「長錢長投」。

另一方面，要更大力度培育專業機構投資者，提升專業投研能力，增加投資者的收入。

報導又指，要持續提升上市公司的質量，支持上市公司藉由併購重組等方式做大、做優、做強，創造更多優質產品和服務，吸引消費者消費。

同時，還要引導上市公司建立常態化分紅機制，提高現金分紅比例，以真金白銀回報投資者，並採取更多註銷式回購維持股價穩定。

報導表示，要優化投資交易環境，投資者對未來的預期越穩定，後顧之憂越少，消費意願越強；及要不斷推進資本市場監管治理體系和治理能力現代化，從嚴從快打擊操縱股價、內幕交易、欺詐上市等違法違規活動，減少賭博與投機，確保市場公平、公正、透明，保護中小投資者合法權益。

中共中央政治局7月24日召開會議，宣示下半年經濟政策方向，罕見提出了「要活躍資本市場，提振投資者信心」以及「適時調整房地產政策」，翌日A股全面大漲。

中國減稅政策效果打折，沒激發投資政府收入又降

（中央社）中國近年為拉抬經濟，發行消費券、減稅降費等，但學者發現，地方政府實際執行效果不如預期，尤其企業獲得退稅後用於還貸而非投資生產，「活錢變死錢」，而政府又因此收入大減。

《財經》雜誌1日刊發中國社科院金融研究所副所長張明等人的文章，呈現出中國已經實施的擴張性財政貨幣政策，在執行過程中遇到哪些問題。

在消費券方面，目前，中國的消費券多指向特定商品或品類，可廣泛使用的範圍有限，更多類似商家「優惠券」性質，影響到消費券的受眾面；且消費券較多採用線上發放方式，部分商家與居民缺乏參與管道。

此外，消費券發放的規模較小、使用的市場有侷限。根據調研的結果，消費券主要由省財政撥付資金，由地市級進行設計，因此消費券的商家主體多以本地市場為主，導致各區域間市場封閉。消費券的發行以地方財政資金支持，地方財政資金壓力大，發行規模和普及度仍然較小。

在減稅降費方面，以其調研地的結果來看，2022年以來史無前例的退稅力度確實有助於企業紓困，但也出現3個問題：

一是企業獲得退稅不平衡。製造業企業退稅最多；優惠資金主要流向大型企業，小微企業受益數量多但資金占比較小。

二是企業「過冬」心態明顯，不少企業獲得退稅後，將其用於還貸或是儲蓄，並非用於擴大再生產，出現「活錢變死錢」的問題，退稅對經濟成長的作用不強。

三是退稅政策對地方財政收入壓力影響較大。2022年，調研地退稅減稅規模約占一般公共預算收入的1/3。加上房地產低迷，調研地當前的土地出讓收入下降，政府可以騰挪的資金空間非常小。

政府發行的地方債對有關投資的帶動作用也在減弱。調研發現，一般債發行規模較小，無法充分滿足地方經濟發展需要；專項債發行額度較大，但適用範圍受到約束。此外，企業展開建設項目存在中斷情況，一些項目會由於形勢變化或政策調整而面臨無法獲得政府資金支持的情況，對持續建設產生不利影響。

在結構性貨幣政策實施方面，地方政府向銀行提供的貸款企業白名單，對銀行來說可能不符合准入條件，會影響信貸品質，商業銀行也缺乏一些重大項目的詳細資訊作為放貸決策的參考。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀