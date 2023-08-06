TNL+ 2023/08/06,
軍事

不該被忽略的戰爭心理：當敵軍來犯時，國軍士兵是否具備「殺人」的決心？

不該被忽略的戰爭心理：當敵軍來犯時，國軍士兵是否具備「殺人」的決心？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

誰都不希望台灣成為第二個烏克蘭戰場，但即使再不舒服，當對戰雙方都是無冤無仇兩方的「人」在拚搏，也不該忽略最底層的感受與恐懼。然而，前線廝殺的軍人心理創傷，在歷次國防政策總是非常邊緣。

國防部112年「強化全民國防教育兵力結構調整方案」（下稱112年調整方案）說明了四個月兵役將延長至一年、新增新訓項目及確立戰略規劃，但卻未看到「如何讓敢於殺死來犯的敵軍？」

戰爭的本質就是殺人，但殺戮並非生物常態，從是否願意殺人、殺人後的意識快速恢復再戰、到戰後心理修復，美軍二戰至今長年在世界各地維和，一直處在備戰、作戰的國家狀態，針對戰爭心理探討遠比我國豐富。面對北京政府敵意已是準戰爭狀態的我們，新修112年調整方案對戰爭心理仍未太多著力，實為可惜。

我們應該先認識殺人的本質，才可能讓義務役做好心理準備，甚至有機會預防、改善多年來國軍進步緩慢的創傷心理重建。

不殺是人性？開槍殺人不簡單

  • 不是所有人都想在戰場殺人

二次大戰美國陸軍准將馬歇爾，也是美國陸軍在太平洋戰區的軍史官，當他訪談士兵他們戰鬥時的作為，意外發現在每一百名交火的士兵中，只有不到20人「以手中武器參與戰鬥」，不論戰事持續幾天這比例都不變。

其他軍史官訪問陸軍其他單位時，結果也相當一致：二次大戰時實際作戰經驗的美軍步兵中，朝敵人射擊的比例只有15至20%，但沒有開槍的士兵也沒逃跑或躲藏，他們只是單純不朝敵人射擊，甚至面對日軍一波波攻擊時，他們還是不開槍。

  • 警察槍戰後也有陰影

何其有幸，我國一直以來處在承平時期，只有近幾年因為共軍在海上、空中繞台讓海空軍稍有緊張的對峙，警察真正開槍實戰反而遠比軍人來的多，我們缺少美國那樣豐富的戰爭心理研究數據，但也能參閱警察開槍時戰後的心理創傷來做為戰爭心理的借鏡。

在2001年2月11日，台中市警方在逮捕藍元昌的過程中，首次注意到槍戰現場警察的心理狀態 。

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