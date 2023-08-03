《關鍵評論網》作者張昭雅：「柬居媽媽」的在地觀察，見證金邊歷經高度「壓縮的現代性」

文字整理：吳象元

7月23日柬埔寨舉辦國會選舉，「不意外地」由目前執政的柬埔寨人民黨（CPP）獲得最大勝利，在125個議會席位中獲得120個席位，是一次壓倒性的勝利。提到柬埔寨，新聞上看到多是以政治領導人洪森為主軸，或是柬埔寨詐騙行業這個主題也在過去一年佔據新聞版面，關於柬埔寨市井小民或台灣人在柬埔寨的生活面貌這樣的角度，卻較少被提起。

這集《阿峇卡巴東南亞電台》來賓，是關鍵評論網作者張昭雅，她曾在柬埔寨有過數年居住時光，在本集中她以曾是「柬居媽媽」的視角，和我們分享當時在柬埔寨的生活經驗，以及她對當地公民社會的觀察。

說起初抵柬埔寨金邊的第一印象，昭雅回憶到就像是回到小時候的故鄉高雄小港，不管是柑仔店、街頭販賣的燒酒螺、用塑膠袋裝的椰子水，是一種既陌生又熟悉的感覺。而從出發前的盼望到抵達後的關注，昭雅表示來到柬埔寨後，她著實見證了全球化力道帶給柬埔寨的變化，同時也看到貧富差距的現況，不管是高樓之間窄巷內的用帆布遮蓋的平房，或是路上豪華進口車與人力車並行的景象。

柬埔寨自二戰後脫離殖民，進入諾羅敦國王的黃金年代，展開一連串重建國家的社會經濟制度，不幸的是1970年代紅色高棉掌權，讓柬埔寨的現代化全面停擺，雖然越南接管時期終結了紅色高棉，但要直到1991年《巴黎和平協定》簽署後，「柬埔寨王國」才得以重啟現代化進程...相較於台灣有著約60年的經濟發展，柬埔寨因過程中面臨嚴重停擺，發展時期其實只有30多年，是一種歷經高度「壓縮的現代性」。

Photo Credit: 張昭雅 金邊柬越友誼紀念碑廣場，市中心僅存不用花錢就能享有的公共休閒空間。夜晚清風徐來，不少人跳著廣場舞，是療癒一天勞累的好去處。

昭雅也分享，在理解到柬埔寨的歷史及實際到訪後所見的現況，作為一名外來者與融入在地間的調整，她表示很幸運能在小孩就讀的國際學校擔任中文老師，讓她有機會透過教育途徑，帶給學校不同的教學方法。柬埔寨國際學校還是以本地學生比例為最高，也有不少印度學生，因此不同於其他中文老師會以教授中國歷史為主，昭雅則帶來較活潑也多元的知識，例如用中文教授柬埔寨歷史、介紹印度電影，讓台灣老師呈現和中國老師不同的教學方向。

而除了身為國際學校的教師身份，因著作為母親的角色，昭雅也有機會一探柬埔寨教育現場，也更理解女性在柬埔寨的處境。

當時，因著得優先處理孩子在異鄉的教育選擇，昭雅有相當豐富的「逛學校」經驗，不僅看到不同國際教育的機會，也看到華文教育在東南亞的龐大機會；華人赴東南亞的歷史悠久，在柬埔寨語中也有諸多單字和台語（福建話）相似。而對昭雅的孩子們而言，他們也體會和台灣截然不同的生活體驗，不管同學們組成的多元性，也看到貧富差距之下柬埔寨孩童的日常。昭雅也觀察到，當地女性主要仍是負擔家中育兒的主力，雖然女孩就學率已和男孩相近，但仍舊是家中為持家而放棄事業的那一位。

至於才剛落幕的柬埔寨國會選舉，昭雅表示，雖然洪森的兒子洪馬內被視為具有「才能」的接班人，以合理化因著「裙帶關係」而上位的官二代們，然而洪馬內接任首相之後，也將面臨許多國內存在已久的社會問題，例如教育資源分配不均、經濟發展等，未來依舊充滿許多挑戰與不確定性。

Photo Credit: GettyImages 柬埔寨總理洪森及其子洪馬內。照片攝於2009年

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒