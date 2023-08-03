《關鍵評論網》作者張昭雅：「柬居媽媽」的在地觀察，見證金邊歷經高度「壓縮的現代性」
我們想讓你知道的是
說起初抵柬埔寨金邊的第一印象，昭雅回憶到就像是回到小時候的故鄉高雄小港，不管是柑仔店、街頭販賣的燒酒螺、用塑膠袋裝的椰子水，是一種既陌生又熟悉的感覺。而從出發前的盼望到抵達後的關注，昭雅表示來到柬埔寨後，她著實見證了全球化力道帶給柬埔寨的變化，同時也看到貧富差距的現況......
文字整理：吳象元
7月23日柬埔寨舉辦國會選舉，「不意外地」由目前執政的柬埔寨人民黨（CPP）獲得最大勝利，在125個議會席位中獲得120個席位，是一次壓倒性的勝利。提到柬埔寨，新聞上看到多是以政治領導人洪森為主軸，或是柬埔寨詐騙行業這個主題也在過去一年佔據新聞版面，關於柬埔寨市井小民或台灣人在柬埔寨的生活面貌這樣的角度，卻較少被提起。
這集《阿峇卡巴東南亞電台》來賓，是關鍵評論網作者張昭雅，她曾在柬埔寨有過數年居住時光，在本集中她以曾是「柬居媽媽」的視角，和我們分享當時在柬埔寨的生活經驗，以及她對當地公民社會的觀察。
說起初抵柬埔寨金邊的第一印象，昭雅回憶到就像是回到小時候的故鄉高雄小港，不管是柑仔店、街頭販賣的燒酒螺、用塑膠袋裝的椰子水，是一種既陌生又熟悉的感覺。而從出發前的盼望到抵達後的關注，昭雅表示來到柬埔寨後，她著實見證了全球化力道帶給柬埔寨的變化，同時也看到貧富差距的現況，不管是高樓之間窄巷內的用帆布遮蓋的平房，或是路上豪華進口車與人力車並行的景象。
柬埔寨自二戰後脫離殖民，進入諾羅敦國王的黃金年代，展開一連串重建國家的社會經濟制度，不幸的是1970年代紅色高棉掌權，讓柬埔寨的現代化全面停擺，雖然越南接管時期終結了紅色高棉，但要直到1991年《巴黎和平協定》簽署後，「柬埔寨王國」才得以重啟現代化進程...相較於台灣有著約60年的經濟發展，柬埔寨因過程中面臨嚴重停擺，發展時期其實只有30多年，是一種歷經高度「壓縮的現代性」。
昭雅也分享，在理解到柬埔寨的歷史及實際到訪後所見的現況，作為一名外來者與融入在地間的調整，她表示很幸運能在小孩就讀的國際學校擔任中文老師，讓她有機會透過教育途徑，帶給學校不同的教學方法。柬埔寨國際學校還是以本地學生比例為最高，也有不少印度學生，因此不同於其他中文老師會以教授中國歷史為主，昭雅則帶來較活潑也多元的知識，例如用中文教授柬埔寨歷史、介紹印度電影，讓台灣老師呈現和中國老師不同的教學方向。
而除了身為國際學校的教師身份，因著作為母親的角色，昭雅也有機會一探柬埔寨教育現場，也更理解女性在柬埔寨的處境。
當時，因著得優先處理孩子在異鄉的教育選擇，昭雅有相當豐富的「逛學校」經驗，不僅看到不同國際教育的機會，也看到華文教育在東南亞的龐大機會；華人赴東南亞的歷史悠久，在柬埔寨語中也有諸多單字和台語（福建話）相似。而對昭雅的孩子們而言，他們也體會和台灣截然不同的生活體驗，不管同學們組成的多元性，也看到貧富差距之下柬埔寨孩童的日常。昭雅也觀察到，當地女性主要仍是負擔家中育兒的主力，雖然女孩就學率已和男孩相近，但仍舊是家中為持家而放棄事業的那一位。
至於才剛落幕的柬埔寨國會選舉，昭雅表示，雖然洪森的兒子洪馬內被視為具有「才能」的接班人，以合理化因著「裙帶關係」而上位的官二代們，然而洪馬內接任首相之後，也將面臨許多國內存在已久的社會問題，例如教育資源分配不均、經濟發展等，未來依舊充滿許多挑戰與不確定性。
延伸閱讀
- 為什麼進國際學校？台灣與柬埔寨中產家庭的「逆升上流」夢
- 洪馬內8月接任柬埔寨總理，為何洪森還要留任黨主席「垂簾聽政」？
- 洪森不意外贏得柬埔寨大選，長子洪馬內八月接班後如何組「政二代」內閣受關注
- 高棉帝國的繼承者：不是只有吳哥窟，8張圖表帶你認識柬埔寨
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購