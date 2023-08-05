2023/08/05,
美加

川普四個月以來第三度遭到刑事起訴，他的麻煩有多大？美國前總統會被判入獄嗎？

川普四個月以來第三度遭到刑事起訴，他的麻煩有多大？美國前總統會被判入獄嗎？

我們想讓你知道的是

理論上，如果川普被定罪，這些指控可能會導致長期的監禁。但是，考慮到監禁一位前總統涉及到的物流運輸、安全和政治因素，許多專家認為傳統意義上的監禁是不大可能。

Image shows Donald Trump

Photo Credit: BBC News

這份長達45頁的起訴書包含四項指控：串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）向美國前總統川普（Donald Trump 川普）提起新的起訴 。在一份份長達45頁的起訴書中， 史密斯對川普提出四項指控：包含串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、串謀妨礙權利、阻礙及企圖妨礙官方程序。這是川普四個月以來，第三度遭到刑事起訴。

這些指控源於川普在2020年總統大選後的作為，尤其是圍繞著2021年1月6日國會騷亂，當時， 國會正在確認拜登（Joe Biden）在總統選舉中的獲勝結果。

現年77歲的川普已宣布將角逐下一屆總統大選，並否認有不法行為。他在社交媒體上稱， 對他的起訴是「荒謬的」。

目前為止，川普已經在另外兩個案件中被起訴，分別是涉嫌處理機密文件不當以及涉嫌掩蓋給一名色情影星的封口費用而偽造商業記錄。

Jack Smith announces the Trump indictment in June

Photo Credit: Getty Images / BBC News

領導此次調查的檢察官史密斯。

此次調查則是集中在上一屆總統大選失敗後兩個月內期間川普的行為。當時川普的支持者在華盛頓特區發動嚴重的騷亂，而彼時國會正在確認民主黨的拜登在總統選舉中的獲勝結果。

領導此次調查的美國司法部指定特別檢察官史密斯說：「2021年1月6日對我們首都的襲擊是對美國民主所在地前所未有的侵犯。」

他又說，正如起訴書中所描述的那樣，「此事（國會騷動）受到謊言的煽動。」

史密斯在簡短的聲明中承諾尋求「速審」，同時強調前總統必須被假定為無罪，直到證明有罪。

川普預計將於周四在華盛頓特區出庭。史密斯呈上的45頁的起訴書列出了六名未具名的共謀者，其中包括四名律師、一名司法部官員和一位政治顧問。法庭文件指控川普先生「密謀通過虛偽、欺詐和欺騙來損害、阻礙和擊敗聯邦政府職能」。

潛在的刑罰

川普被指控的潛在刑罰如下：串謀詐欺美國可處罰款項或最高五年監禁，妨礙官方程序可處罰款項或最多20年監禁。串謀侵害權利可處罰款項或最多10年監禁，或罰款及監禁一同執行。

然而，即使他受到指控和定罪，在川普是否會被監禁這點上，還存在著物流運輸，安全和政治問題。

川普的辯護將是什麼？

Rioters clash with police trying to enter Capitol building through the front doors - 6 January 2021

Photo Credit: Getty Images / BBC News

這些指控源於這位美國前總統在2020年總統大選後的作為，尤其是圍繞著2021年1月6日國會騷亂。

川普尚未在這些指控下出庭。但在一份聲明中，他的競選團隊稱這最新的起訴書是「最新一章的腐敗」，又稱這些指控是2024年總統選舉的干擾，也是「非美國式的政治迫害」。

川普先生一再否認他需要對2021年1月6日的國會騷亂負責。他的法律團隊還可能會主張這位前總統對當天發生的暴力事件並不需要直接負責，因為他曾告訴支持者在美國國會「和平示威」。

更多法律麻煩

川普已經被起訴了數次，並且正在受到其他幾個調查，這意味著可能會有更多的刑事指控接踵而來。

以下是許多他牽涉的關鍵案件，以及這些案件將對於這位前總統，和2024年共和黨總統候選人的潛在影響。

這些指控是什麼？

川普面臨40項刑事指控，指控他涉嫌在離開白宮後對機密文件的處理不當。去年在佛羅里達州，他的一個物業海湖莊園（Mar-a-Lago）遭到美國聯邦調查局（FBI）搜索，帶走了數千份文件，其中約100份被標記為機密。

Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump reacts as he holds a campaign rally in Erie, Pennsylvania, U.S., July 29,

Photo Credit: Reuters / BBC News

現年77歲的川普宣布將角逐下一屆總統大選，並否認有不法行為。他在社交媒體上稱起訴他是荒謬的。

相關指控是針對川普對這些文件的處理，以及他涉嫌妨礙FBI取回這些文件。其中大部分指控是涉及故意保存國防信息，這屬於美國《間諜法》的範疇。

然後還有其他八項個別指控，包括串謀妨礙司法、隱瞞文件或記錄以及做出虛假陳述。

川普會入獄嗎？

理論上，如果川普被定罪，這些指控可能會導致長期的監禁。但是，考慮到監禁一位前總統涉及到的物流運輸、安全和政治因素，許多專家認為傳統意義上的監禁是不大可能。

從法律角度來看，例如有關《間諜法》的指控，每項最高可判10年監禁。其他涉及陰謀、隱瞞或隱瞞文件的指控，每項最高可判20年監禁。涉及隱瞞計劃、虛假陳述和誤導的指控，每項最高可判五年監禁。

川普的辯護

至今川普對所有指控都辯稱無罪，相關審判定於2024年5月開始。

針對這位前總統在他的財產上發現的資料，川普回應的法律辯詞不斷改變。他主要的辯詞是稱是為了將這些資料解密。但是目前為止，他並沒有提供證據證明這是事實。

此外，他的律師可能會在法庭上主張川普受到了不公正的打壓。因為，其他政治人物，特別是希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、麥克．彭斯和現任總統拜登在處理機密文件方面從未受到指控。但專家們表示，這位前總統的案件比起其他政治家的案件在許多方面是不同的。首先，被提及的政治家願意交還他們所持有的任何文件，而檢察官則指控川普抗拒交還。

Collage photograph of Mr Trump and his wife, Melania and adult film star Stormy Daniels

Photo Credit: Getty Images / BBC News

2016年，色情片演員丹尼爾斯（右） 與媒體連絡，表示願意出售自稱在2006年曾與川普發生的婚外情的細節。

其他指控

川普先生面臨34項一級業務記錄偽造的重罪指控。

這些指控源自於2016年選舉前支付給色情片影星丹尼爾斯（Stormy Daniels 藝名）的「封口費」。丹尼爾斯稱她與川普先生曾有過婚外情。儘管這樣的支付不違法，但是川普當時在資助總統競選的政治獻金還未准予公開的情況下使用金錢是違反了聯邦競選籌款法。

可能的懲罰是什麼？

每項指控最高可判四年監禁，但如果定罪，法官也可以判處川普緩刑。法律專家對BBC表示，如果在這個案件中川普被定罪，他不太可能被判監禁，罰款是更有可能的結果。

針對此事，川普同樣辯稱自己無罪，這個案件定於2023年3月審判。他否認曾與丹尼爾斯曾發生過性關係，並表示支付該款項給後者是為了保護家人免受虛假的指控，而非為了影響當年選舉。

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Photo Credit: BBC News


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