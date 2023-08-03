2023/08/03,
歐洲

義大利最快9月底退出「一帶一路」改與中國簽貿易協議，放棄政治框架重置為經濟夥伴關係

義大利最快9月底退出「一帶一路」改與中國簽貿易協議，放棄政治框架重置為經濟夥伴關係
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

梅洛尼政府所做的就是放棄具有強烈政治價值的框架協定，將義大利與中國的關係重置為經濟夥伴關係，並與七大工業國集團（G7）國家和大多數西方國家結盟，並在前總理德拉吉（Mario Draghi）推動下完成大西洋主義的重新定位進程，與中國保持一定的距離。

（中央社）義大利媒體報導，總理梅洛尼將於出訪北京前，宣布不續簽一帶一路，時間可能在9月底至10月初間。未來也將透過貿易協議，從運輸到能源、農業到科學等領域與中國有新的合作。

《蟻報》（Le Formiche）今天報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）日前說加入中國一帶一路倡議是「臨時且糟糕」的決定，引起各界議論。北京對於克羅塞托的言論，僅發表合作好處等相對溫和聲明。

據《頁報》（Il Foglio）報導，這是因為在梅洛尼訪華府前，中國就已經接受義大利定於9月退出的計畫。

報導指出，克羅塞托的言論是政府不續簽一帶一路的明確信號，也證實這幾個月來的預期。梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的行政部門正準備擺脫它，只剩如何擺脫的問題。而近幾個月來，北京為說服羅馬續留一帶一路而不斷發動外交攻勢，如今也似乎接受了這樣的結果。

一帶一路倡議期望重建古絲路，透過龐大基礎建設支出，把中國跟亞洲、歐洲和更遠的地方連結起來。批評者則認為它是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。

克羅塞托曾向媒體指出，「當今的議題是，如何撤銷（一帶一路倡議）又不損及（與北京的）關係。因為中國的確是競爭者，但它也是夥伴」。

報導稱，梅洛尼政府打算於北京行之前宣布不續簽一帶一路，時間將可能在9月底至10月初間。最重要的是，義大利外交人員已與中國政府就退出的時間達成一致，北京也將表達不續簽一帶一路而不會進行報復的承諾。

換句話說，羅馬希望按照法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年4月訪問中國期間達成的協議，通過一系列新的貿易協議來平衡一帶一路的廢除。因此，預計從運輸到能源、從農業到科學等領域，都將有新的合作。

事實上，梅洛尼政府所做的就是放棄具有強烈政治價值的框架協定，將義大利與中國的關係重置為經濟夥伴關係，並與七大工業國集團（G7）國家和大多數西方國家結盟，並在前總理德拉吉（Mario Draghi）推動下完成大西洋主義的重新定位進程，與中國保持一定的距離。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航


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