卡努颱風襲台：暴風圈下午可能觸陸、雙北停班禁外送違者可罰10萬、捷運班距延長至15分鐘

卡努暴風圈下午過後可能觸陸

（中央社）氣象局今（3）天表示，由於導引氣流不明顯，颱風卡努速度緩慢，路徑上也有不確定性，甚至會有不規則路徑出現，暴風圈觸陸時間預估在下午過後，但仍要再觀察。

根據中央氣象局觀測，颱風卡努今天上午8時的中心位置在北緯26.5度，東經124.7度，即在台北的東北東方約360公里的海面上，以每小時5轉9的速度，向西轉東北前進。

氣象局表示，根據最新資料顯示，第6號颱風卡努目前中心在台北東北東方海面，向西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

氣象局預報員徐仲毅指出，預計颱風卡努今天晚間到深夜最靠近台灣，之後就會向東北方向迴轉，但由於導引氣流不明顯，移動路徑上仍有不規則的機會，暴風圈預估下午過後有機會觸陸，但還要再觀察。

徐仲毅指出，今天新竹以北、宜蘭、恆春半島、綠島及蘭嶼風力會較明顯，預估蘭嶼及綠島有11到12級強陣風，基隆北海岸、東北角有10到11級強陣風，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區有9到10級強陣風，大台北地區、宜蘭、台東、屏東沿海空曠地區及澎湖也有較強陣風。

降雨方面，徐仲毅說，今天上午到下午北部雨勢持續，尤其北海岸的雨勢較大，新竹、苗栗接近山區的地方也要留意降雨。徐仲毅提醒，由於西南風增強，離颱風卡努較遠的西南部晚間過後的雨勢可能比北部更為明顯，山區有局部大雨或豪雨發生機會。

至於明天是否有達到停班、停課的標準，徐仲毅說，目前預計今晚到明天清晨的風力大小會持續，白天過後颱風卡努慢慢遠離台灣，風力轉小，但因為導引氣流不明顯，卡努路徑仍有不確定性，是否放颱風假還是要尊重各縣市政府的決定。

雙北颱風停班禁外送，違者最高可罰10萬元

（中央社）颱風卡努陸警發布，北北基宜今天停班停課，依台北市和新北市自治條例規定，應停止從事外送服務，違者最高可開罰新台幣10萬元。

新北市府勞工局長陳瑞嘉表示，依據《新北市外送平台業者管理自治條例》規定，外送平台業者於新北市府因天然災害宣布停止上班，應停止於新北市從事外送服務，並通知外送員。但有正當理由認無顯著或可預見風險者，不在此限，若違反規定，外送平台業者將遭處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

台北市勞動局表示，若政府宣布停班，外送平台業者應立即通知外送員停止服務，若違規可依台北市外送平台業者管理自治條例，處最高新台幣10萬元罰鍰。

基隆市政府指出，依據勞動部《食品外送作業安全衛生指引》，所有工作者的勞動權益（含僱傭、非僱傭）平台業者，應落實外送員交通事故預防及相關勞動權益保障，並於颱風天停止外送。此外，需善盡企業與社會責任，維護外送員的生命安全，基隆市府呼籲雇主颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務。

宜蘭縣政府勞工處表示，依據勞動部公布《外送作業安全衛生指引》並未禁止颱風天提供外送服務，但仍要針對屬於低度、中度或高度風險，由外送員和業者綜合判斷後，決定是否提供外送服務，但若提供外送服務，仍須採取必要防護措施和交通事故預防及相關勞動權益保障，善盡企業與社會責任，維護外送員的生命安全。

台北捷運班距延長至15分鐘，公車可視情況停駛

（中央社）颱風卡努來襲，台北市今天停止上班、上課，捷運全線系統則維持營運，但班距延長至約15分鐘，若風速達標平面及高架路段將暫停營運，公車業者也會視實際狀況減班甚至停止發車。

台北市入列颱風卡努陸上警戒區域，今天停止上班及上課。台北捷運公司透過新聞稿表示，各路線維持營運，但班距延長為約15分鐘，且淡水信義線、松山新店線及板南線將無重疊區段列車。

北捷提醒，各路線將視運量調整班距，且若瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，淡水信義線、松山新店線及文湖線的高架及平面段將暫停營運，其餘地下段部分則繼續運轉。

北捷表示，貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、捷運商品館、花車及咖啡專櫃等由北捷負責經營場域今天將暫停服務。

公車部分，台北市交通局說明，山區公車、休閒公車、通勤專車及平（假）日有停駛路線的公車等可以停止發車，一般路線公車業者則會視實際天候及道路等狀況減班發車，若平均風速達10級風時也可以停止發車。

交通局指出，小型復康巴士已停止服務，等恢復上班後再提供服務，藍色水路業者也已停止營運，待颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞後才會恢復營運。

另一方面，因應疏散門關閉後的臨時停車需求，交通局宣布全市8公尺以上道路紅黃線開放停車，且路邊停車暫停收費，教育局也列出81所中小學開放校園內暫時停車，提醒車主在恢復正常上課當天的上午7時前將車輛駛離。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航