卡努颱風襲台：暴風圈下午可能觸陸、雙北停班禁外送違者可罰10萬、捷運班距延長至15分鐘
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卡努颱風來襲，今日北北基宜停班停課。新北市、台北市與基隆市皆規定颱風天應停止外送服務，而宜蘭縣雖未禁止，仍呼籲雇主維護外送員的生命安全，並採取必要防護措施和交通事故預防。
卡努暴風圈下午過後可能觸陸
（中央社）氣象局今（3）天表示，由於導引氣流不明顯，颱風卡努速度緩慢，路徑上也有不確定性，甚至會有不規則路徑出現，暴風圈觸陸時間預估在下午過後，但仍要再觀察。
根據中央氣象局觀測，颱風卡努今天上午8時的中心位置在北緯26.5度，東經124.7度，即在台北的東北東方約360公里的海面上，以每小時5轉9的速度，向西轉東北前進。
氣象局表示，根據最新資料顯示，第6號颱風卡努目前中心在台北東北東方海面，向西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。
氣象局預報員徐仲毅指出，預計颱風卡努今天晚間到深夜最靠近台灣，之後就會向東北方向迴轉，但由於導引氣流不明顯，移動路徑上仍有不規則的機會，暴風圈預估下午過後有機會觸陸，但還要再觀察。
徐仲毅指出，今天新竹以北、宜蘭、恆春半島、綠島及蘭嶼風力會較明顯，預估蘭嶼及綠島有11到12級強陣風，基隆北海岸、東北角有10到11級強陣風，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區有9到10級強陣風，大台北地區、宜蘭、台東、屏東沿海空曠地區及澎湖也有較強陣風。
降雨方面，徐仲毅說，今天上午到下午北部雨勢持續，尤其北海岸的雨勢較大，新竹、苗栗接近山區的地方也要留意降雨。徐仲毅提醒，由於西南風增強，離颱風卡努較遠的西南部晚間過後的雨勢可能比北部更為明顯，山區有局部大雨或豪雨發生機會。
至於明天是否有達到停班、停課的標準，徐仲毅說，目前預計今晚到明天清晨的風力大小會持續，白天過後颱風卡努慢慢遠離台灣，風力轉小，但因為導引氣流不明顯，卡努路徑仍有不確定性，是否放颱風假還是要尊重各縣市政府的決定。
雙北颱風停班禁外送，違者最高可罰10萬元
（中央社）颱風卡努陸警發布，北北基宜今天停班停課，依台北市和新北市自治條例規定，應停止從事外送服務，違者最高可開罰新台幣10萬元。
新北市府勞工局長陳瑞嘉表示，依據《新北市外送平台業者管理自治條例》規定，外送平台業者於新北市府因天然災害宣布停止上班，應停止於新北市從事外送服務，並通知外送員。但有正當理由認無顯著或可預見風險者，不在此限，若違反規定，外送平台業者將遭處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。
台北市勞動局表示，若政府宣布停班，外送平台業者應立即通知外送員停止服務，若違規可依台北市外送平台業者管理自治條例，處最高新台幣10萬元罰鍰。
基隆市政府指出，依據勞動部《食品外送作業安全衛生指引》，所有工作者的勞動權益（含僱傭、非僱傭）平台業者，應落實外送員交通事故預防及相關勞動權益保障，並於颱風天停止外送。此外，需善盡企業與社會責任，維護外送員的生命安全，基隆市府呼籲雇主颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務。
宜蘭縣政府勞工處表示，依據勞動部公布《外送作業安全衛生指引》並未禁止颱風天提供外送服務，但仍要針對屬於低度、中度或高度風險，由外送員和業者綜合判斷後，決定是否提供外送服務，但若提供外送服務，仍須採取必要防護措施和交通事故預防及相關勞動權益保障，善盡企業與社會責任，維護外送員的生命安全。
台北捷運班距延長至15分鐘，公車可視情況停駛
（中央社）颱風卡努來襲，台北市今天停止上班、上課，捷運全線系統則維持營運，但班距延長至約15分鐘，若風速達標平面及高架路段將暫停營運，公車業者也會視實際狀況減班甚至停止發車。
台北市入列颱風卡努陸上警戒區域，今天停止上班及上課。台北捷運公司透過新聞稿表示，各路線維持營運，但班距延長為約15分鐘，且淡水信義線、松山新店線及板南線將無重疊區段列車。
北捷提醒，各路線將視運量調整班距，且若瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，淡水信義線、松山新店線及文湖線的高架及平面段將暫停營運，其餘地下段部分則繼續運轉。
北捷表示，貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、捷運商品館、花車及咖啡專櫃等由北捷負責經營場域今天將暫停服務。
公車部分，台北市交通局說明，山區公車、休閒公車、通勤專車及平（假）日有停駛路線的公車等可以停止發車，一般路線公車業者則會視實際天候及道路等狀況減班發車，若平均風速達10級風時也可以停止發車。
交通局指出，小型復康巴士已停止服務，等恢復上班後再提供服務，藍色水路業者也已停止營運，待颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞後才會恢復營運。
另一方面，因應疏散門關閉後的臨時停車需求，交通局宣布全市8公尺以上道路紅黃線開放停車，且路邊停車暫停收費，教育局也列出81所中小學開放校園內暫時停車，提醒車主在恢復正常上課當天的上午7時前將車輛駛離。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html