【成都世大運】台灣一週累計2金9銀11銅，羽球混合團體賽力抗中國摘金，鍾俊傑跆拳道首秀奪銀

世大運開賽一週台灣累計2金9銀11銅

（中央社）成都世界大學運動會台灣代表隊昨（2）天單日獲得1金1銀2銅，跆拳道選手鍾俊傑成為最大黑馬，搶下男子87公斤以上級銀牌，而台灣羽球隊在混合團體賽決賽擊退中國，完成2連霸。

跆拳道隊昨天共進帳3面獎牌，跆拳道選手鍾俊傑首度參加世大運，就勇闖男子87公斤以上級決賽，以0比2不敵土耳其選手阿泰什利（Emre Atesli），收下銀牌，而在4強止步的馬婷霞（女子73公斤以上級）、邱少萱（女子62公斤級）也為台灣添得銅牌。

尋求衛冕的台灣羽球代表隊昨天在羽球混合團體賽金牌戰，力抗地主中國隊，以3比2贏得勝利，為台灣搶下本屆第2金。

台灣單日進帳1金1銀2銅，目前獎牌數累計2金9銀11銅。

曾在2019年拿坡里世大運拿下男子200公尺混合式銅牌的台灣泳將王星皓，昨天預賽以2分01秒30、第1名晉級，準決賽游出2分02秒17、排名第7，搶下決賽門票。

女子100公尺蛙式全國紀錄保持人林姵彣同樣表現不俗，女子100公尺蛙式準決賽游出1分10秒05，闖進決賽。

田徑場上也有不錯成績，林祐賢男子100公尺決賽10秒24名列第4，只差0.07秒就能登上頒獎台。

球類運動部分，成都世大運台灣男籃代表隊昨天聯手飆進21顆三分球，以102比64轟垮南非，挺進9至12排名賽，確定改寫隊史最佳成績。

上屆世大運台灣在射擊項目獲得3金2銀1銅，其中飛靶貢獻2金1銀，但今年成都世大運未列入飛靶項目，衝擊台灣隊重要的獎牌庫，至今僅靠著陳俞如在女子10公尺空氣手槍獲得1銅。

呂紹全和林穎欣今天射擊10公尺空氣步槍混雙資格賽首輪以總分626.5分，排名第9，無緣晉級，而劉恆妤與吳承倫則止步10公尺空氣手槍混雙資格賽次輪賽事，本屆射擊確定以1銅作收。

鍾俊傑世大運跆拳道首秀奪銀

（中央社）跆拳道選手鍾俊傑昨晚成都世大運男子87公斤以上級決賽以0比2不敵土耳其選手阿泰什利，收下銀牌；他賽後接受大會訪問時謙虛地說，闖進決賽是籤運好，可惜決賽發揮不佳。

來自彰化師範大學的鍾俊傑，首次參加世界大學運動就勇闖決賽，昨天決賽對手為身高196公分的土耳其選手阿泰什利（Emre Atesli），對手不僅是去年歐洲錦標賽金牌，還是今年世錦賽銅牌得主。

不過，鍾俊傑決賽依舊毫無懼色，多次躲過對手攻擊，可惜攻勢未能順利施展，以0比1將首回合拱手讓人，次回合一度領先，可惜對手在最後24秒連續正拳和上端攻擊，讓鍾俊傑難以招架，最終以4比8落敗，收下銀牌。

鍾俊傑接受大會訪問時表示，除了感謝彰師大教練蘇泰源外，也對教練說：「對不起，教練我盡力了」。

談到首次世大運之旅，鍾俊傑指出，很開心能與各國好手對抗，讓他收穫不少，對於能闖進決賽，他認為是籤運好，只是決賽發揮不佳，讓他相當懊惱。

8/3世大運繼續拚，蘇柏亞跆拳道挑戰連霸，王冠閎蝶式預賽登場

跆拳道女將蘇柏亞上屆世大運包辦女團、個人賽雙金，今天將在成都世大運女子53公斤級出賽，尋求連霸，而「台灣蝶王」王冠閎將在200公尺蝶式預賽登場，有機會游進準決賽。

跆拳道女將蘇柏亞曾在2018年亞運摘金，2019年拿坡里世界大學運動會更是跆拳道隊最風光的選手，不僅個人賽奪金，還幫助女團搶下金牌，今天將在女子53公斤級登場，首輪輪空，直接從16強賽出發。

台灣隊截至昨天為止，以跆拳道項目占5銀3銅獎牌數最多，蘇柏亞明天有機會再為台灣踢下獎牌。

台灣女籃過去在世大運最佳成績是2011年銀牌，今年重返4強後，今天將與中國隊爭奪決賽門票，朝挑戰隊史紀錄邁進。

今天體操項目將輪到台灣女團上陣，丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬、王之媞將聯手爭取成隊獎牌，以及個人單項決賽門票。

今天游泳池畔有多場賽事，「台灣蝶王」王冠閎備受矚目，7月征戰在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，締造第1位游進決賽的台灣男子泳將紀錄，這次首度參加世大運，今天將在200公尺蝶式亮相，游進準決賽應該不難，甚至有機會直取決賽門票。

王星皓在2019年拿坡里世大運男子200公尺混合式摘銅，為台灣搶下世大運首面游泳獎牌，今天決賽將挑戰連2屆奪牌，而女子100公尺蛙式全國紀錄保持人林姵彣今天同樣將在100公尺蛙式決賽上陣，同樣將力拚獎牌。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航