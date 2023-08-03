【成都世大運】台灣一週累計2金9銀11銅，羽球混合團體賽力抗中國摘金，鍾俊傑跆拳道首秀奪銀
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在上屆世大運包辦女團、個人賽雙金的蘇柏亞，今天將出賽跆拳道53公斤級並尋求連霸。而備受矚目的「台灣蝶王」王冠閎，首度參加世大運，今天將在200公尺蝶式亮相，有機會游進準決賽。
世大運開賽一週台灣累計2金9銀11銅
（中央社）成都世界大學運動會台灣代表隊昨（2）天單日獲得1金1銀2銅，跆拳道選手鍾俊傑成為最大黑馬，搶下男子87公斤以上級銀牌，而台灣羽球隊在混合團體賽決賽擊退中國，完成2連霸。
跆拳道隊昨天共進帳3面獎牌，跆拳道選手鍾俊傑首度參加世大運，就勇闖男子87公斤以上級決賽，以0比2不敵土耳其選手阿泰什利（Emre Atesli），收下銀牌，而在4強止步的馬婷霞（女子73公斤以上級）、邱少萱（女子62公斤級）也為台灣添得銅牌。
尋求衛冕的台灣羽球代表隊昨天在羽球混合團體賽金牌戰，力抗地主中國隊，以3比2贏得勝利，為台灣搶下本屆第2金。
台灣單日進帳1金1銀2銅，目前獎牌數累計2金9銀11銅。
曾在2019年拿坡里世大運拿下男子200公尺混合式銅牌的台灣泳將王星皓，昨天預賽以2分01秒30、第1名晉級，準決賽游出2分02秒17、排名第7，搶下決賽門票。
女子100公尺蛙式全國紀錄保持人林姵彣同樣表現不俗，女子100公尺蛙式準決賽游出1分10秒05，闖進決賽。
田徑場上也有不錯成績，林祐賢男子100公尺決賽10秒24名列第4，只差0.07秒就能登上頒獎台。
球類運動部分，成都世大運台灣男籃代表隊昨天聯手飆進21顆三分球，以102比64轟垮南非，挺進9至12排名賽，確定改寫隊史最佳成績。
上屆世大運台灣在射擊項目獲得3金2銀1銅，其中飛靶貢獻2金1銀，但今年成都世大運未列入飛靶項目，衝擊台灣隊重要的獎牌庫，至今僅靠著陳俞如在女子10公尺空氣手槍獲得1銅。
呂紹全和林穎欣今天射擊10公尺空氣步槍混雙資格賽首輪以總分626.5分，排名第9，無緣晉級，而劉恆妤與吳承倫則止步10公尺空氣手槍混雙資格賽次輪賽事，本屆射擊確定以1銅作收。
鍾俊傑世大運跆拳道首秀奪銀
（中央社）跆拳道選手鍾俊傑昨晚成都世大運男子87公斤以上級決賽以0比2不敵土耳其選手阿泰什利，收下銀牌；他賽後接受大會訪問時謙虛地說，闖進決賽是籤運好，可惜決賽發揮不佳。
來自彰化師範大學的鍾俊傑，首次參加世界大學運動就勇闖決賽，昨天決賽對手為身高196公分的土耳其選手阿泰什利（Emre Atesli），對手不僅是去年歐洲錦標賽金牌，還是今年世錦賽銅牌得主。
不過，鍾俊傑決賽依舊毫無懼色，多次躲過對手攻擊，可惜攻勢未能順利施展，以0比1將首回合拱手讓人，次回合一度領先，可惜對手在最後24秒連續正拳和上端攻擊，讓鍾俊傑難以招架，最終以4比8落敗，收下銀牌。
鍾俊傑接受大會訪問時表示，除了感謝彰師大教練蘇泰源外，也對教練說：「對不起，教練我盡力了」。
談到首次世大運之旅，鍾俊傑指出，很開心能與各國好手對抗，讓他收穫不少，對於能闖進決賽，他認為是籤運好，只是決賽發揮不佳，讓他相當懊惱。
8/3世大運繼續拚，蘇柏亞跆拳道挑戰連霸，王冠閎蝶式預賽登場
跆拳道女將蘇柏亞上屆世大運包辦女團、個人賽雙金，今天將在成都世大運女子53公斤級出賽，尋求連霸，而「台灣蝶王」王冠閎將在200公尺蝶式預賽登場，有機會游進準決賽。
跆拳道女將蘇柏亞曾在2018年亞運摘金，2019年拿坡里世界大學運動會更是跆拳道隊最風光的選手，不僅個人賽奪金，還幫助女團搶下金牌，今天將在女子53公斤級登場，首輪輪空，直接從16強賽出發。
台灣隊截至昨天為止，以跆拳道項目占5銀3銅獎牌數最多，蘇柏亞明天有機會再為台灣踢下獎牌。
台灣女籃過去在世大運最佳成績是2011年銀牌，今年重返4強後，今天將與中國隊爭奪決賽門票，朝挑戰隊史紀錄邁進。
今天體操項目將輪到台灣女團上陣，丁華恬、賴品儒、林宜蓁、吳幸芬、王之媞將聯手爭取成隊獎牌，以及個人單項決賽門票。
今天游泳池畔有多場賽事，「台灣蝶王」王冠閎備受矚目，7月征戰在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，締造第1位游進決賽的台灣男子泳將紀錄，這次首度參加世大運，今天將在200公尺蝶式亮相，游進準決賽應該不難，甚至有機會直取決賽門票。
王星皓在2019年拿坡里世大運男子200公尺混合式摘銅，為台灣搶下世大運首面游泳獎牌，今天決賽將挑戰連2屆奪牌，而女子100公尺蛙式全國紀錄保持人林姵彣今天同樣將在100公尺蛙式決賽上陣，同樣將力拚獎牌。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號