美台21世紀貿易倡議法案送交拜登簽署，美眾院議長麥卡錫：持續支持台灣人民的第一步

（中央社）美國國會日前通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，法案經眾議院議長麥卡錫簽署後，已經正式送交白宮，待美國總統拜登簽署後即能生效。麥卡錫表示，這將成為眾議院共和黨人持續支持台灣人民的第一步。

法案交送白宮簽署

「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）於6月21日及7月18日分別在眾議院與參議院以口頭表決與一致同意通過。

麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署法案後，這項法案於7月27日正式送交拜登（Joe Biden）簽署。

眾院歲計委員會（Bipartisan Ways and Means Committee）指出，這項法案確認美國國會支持美國與台灣談判達成的初步貿易協定，法案規定該協定及未來與台灣的協定，若未經國會批准將不得生效，並要求拜登政府需與國會協商未來與台灣的任何協定。

台美維持密切貿易，加強盟友關係

麥卡錫透過新聞稿指出，美台關係建立於對和平與民主的共同承諾，美台經濟夥伴關係對於在全世界追求自由至關重要。他感謝歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）理解這一重要友誼並提出立法，「這將成為眾議院共和黨人持續努力支持台灣人民許多努力的第一步」。

史密斯表示，國會的焦點是確保貿易協定符合美國勞工、家庭、農民與小企業最大利益。隨著中國持續威脅美國利益，台灣與美國維持密切貿易關係，這項立法加強與台灣這個重要盟友的關係，並確保美國人民透過民意代表在未來的貿易談判中擁有強而有力的聲音。他呼籲拜登應立即簽署這項法案，正式立法。

根據法案規定，協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已經採取任何履行協定所需措施。

白宮在收到法案後，將送交拜登正式簽署；若是總統不作為，法案也將在10天後自動生效。由於這項法案在參眾兩院皆順利通過，預期拜登不會動用否決權否決。

鄧振中會談美國副貿易代表

（中央社）美國副貿易代表畢昂奇明（4）日將與行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中會談，兩人可能討論對於台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間與議程。

美國貿易代表署（USTR）今天指出，畢昂奇（Sarah Bianchi）明天將與鄧振中召開閉門會議。不過並未說明會議地點與內容。

鄧振中與畢昂奇明天的會談，可能觸及台美貿易倡議下階段啟動時程及主要議題。

駐美代表處表示，會議採視訊方式進行，主要是例行業務意見交換，內容不公開。

台美21世紀貿易倡議在去年6月1日正式啟動後，經過一年協商談判，首批協定於今年6月1日在美國在台協會（AIT）華府總部簽署。由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，鄧振中、畢昂奇及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

協定內容再協商

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示，第2階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

美國參眾兩院議員提案的「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）於6月21日及7月18日分別在眾議院與參議院以口頭表決與一致同意通過。法案經眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，已送交白宮，待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後將正式生效。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航