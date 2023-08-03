美台21世紀貿易倡議法案送交拜登簽署，美眾院議長麥卡錫：持續支持台灣人民的第一步
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美國聯邦眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）表示，國會的焦點是確保貿易協定符合美國勞工、家庭、農民與小企業最大利益。隨著中國持續威脅美國利益，台灣與美國維持密切貿易關係，這項立法加強與台灣這個重要盟友的關係，並確保美國人民透過民意代表在未來的貿易談判中擁有強而有力的聲音。
（中央社）美國國會日前通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，法案經眾議院議長麥卡錫簽署後，已經正式送交白宮，待美國總統拜登簽署後即能生效。麥卡錫表示，這將成為眾議院共和黨人持續支持台灣人民的第一步。
法案交送白宮簽署
「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）於6月21日及7月18日分別在眾議院與參議院以口頭表決與一致同意通過。
麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署法案後，這項法案於7月27日正式送交拜登（Joe Biden）簽署。
眾院歲計委員會（Bipartisan Ways and Means Committee）指出，這項法案確認美國國會支持美國與台灣談判達成的初步貿易協定，法案規定該協定及未來與台灣的協定，若未經國會批准將不得生效，並要求拜登政府需與國會協商未來與台灣的任何協定。
台美維持密切貿易，加強盟友關係
麥卡錫透過新聞稿指出，美台關係建立於對和平與民主的共同承諾，美台經濟夥伴關係對於在全世界追求自由至關重要。他感謝歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）理解這一重要友誼並提出立法，「這將成為眾議院共和黨人持續努力支持台灣人民許多努力的第一步」。
史密斯表示，國會的焦點是確保貿易協定符合美國勞工、家庭、農民與小企業最大利益。隨著中國持續威脅美國利益，台灣與美國維持密切貿易關係，這項立法加強與台灣這個重要盟友的關係，並確保美國人民透過民意代表在未來的貿易談判中擁有強而有力的聲音。他呼籲拜登應立即簽署這項法案，正式立法。
根據法案規定，協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已經採取任何履行協定所需措施。
白宮在收到法案後，將送交拜登正式簽署；若是總統不作為，法案也將在10天後自動生效。由於這項法案在參眾兩院皆順利通過，預期拜登不會動用否決權否決。
鄧振中會談美國副貿易代表
（中央社）美國副貿易代表畢昂奇明（4）日將與行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中會談，兩人可能討論對於台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間與議程。
美國貿易代表署（USTR）今天指出，畢昂奇（Sarah Bianchi）明天將與鄧振中召開閉門會議。不過並未說明會議地點與內容。
鄧振中與畢昂奇明天的會談，可能觸及台美貿易倡議下階段啟動時程及主要議題。
駐美代表處表示，會議採視訊方式進行，主要是例行業務意見交換，內容不公開。
台美21世紀貿易倡議在去年6月1日正式啟動後，經過一年協商談判，首批協定於今年6月1日在美國在台協會（AIT）華府總部簽署。由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，鄧振中、畢昂奇及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。
協定內容再協商
首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示，第2階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。
美國參眾兩院議員提案的「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）於6月21日及7月18日分別在眾議院與參議院以口頭表決與一致同意通過。法案經眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，已送交白宮，待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後將正式生效。
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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