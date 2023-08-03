中科院屏東九鵬基地餘藥銷毀意外釀4傷，其中1人全身90%燒燙傷

中科院屏東九鵬基地餘藥銷毀釀4傷，1人全身90%燒燙傷

（中央社）國家中山科學研究院屏東九鵬基地今（3）天上午進行餘藥銷毀作業，不明原因燃燒釀4人受傷，其中1人全身達90%的2至3度燒燙傷，4人將全部轉送高雄國軍總醫院救治。

中科院新聞稿表示，今天上午10時，九鵬基地推研廠執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業，因不明原因發生燃燒。現場計有4名作業人員，身體分別受到燒燙傷，已立即送往屏東南門、基督教及旅遊等醫院醫治；有關肇事原因及責任，將編組工安等相關單位，深入調查。

軍方人士說明，推進劑為製造飛彈等設備的火藥之一，目的是讓彈藥往前推進，但在製作推進劑的過程中，不可能全數用罄，一定會產生餘料，因此相關人員在銷毀這些餘料的過程中發生意外。

恆春旅遊醫院副院長孫武指出，1名51歲的男性，有90%的2至3度全身性燒燙傷，傷口緊急處理，喉頭水腫嚴重，預防性插管。

另外，南門醫院則接到1名41歲洪姓患者，全身多處2度燒燙傷；恆春基督教醫院接收2名患者，分別為40多歲陳姓男子，臉部、四肢及後背有50%的燒燙傷面積、40多歲潘姓男子則是耳朵有輕微燙傷。

總統蔡英文指示全力救治，儘速釐清肇事原因

（中央社）中山科學研究院九鵬基地今天發生意外燃燒事件，導致4人燒燙傷。總統府表示，國防部長邱國正第一時間向總統蔡英文報告，總統關切人員傷勢並指示全力協助救治，也指示儘速釐清肇事原因確保作業安全。

中科院上午透過新聞稿表示，下轄九鵬基地推研廠上午10時執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業，因不明原因發生燃燒。現場計有4名作業人員，身體分別受到30至80%燒燙傷，已立即送往屏東南門、基督教及旅遊等醫院醫治。

中科院說明，已編組專案小組，全力協助受傷人員就醫、家屬聯繫慰問等工作。有關肇事原因及責任，將編組工安等相關單位，全面深入鑑定調查。

總統府發言人林聿禪說，國防部長邱國正於第一時間向總統蔡英文報告後，總統表達對人員的傷勢至為關切，並指示全力協助救治事宜，務必給予最完善的醫療照顧。此外，總統也指示儘速釐清肇事原因，並確保作業安全。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航