漁業署駁前鎮漁港拿81億前瞻預算，陳其邁點名侯友宜不要抹黑高雄的建設
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國民黨前鎮、小港區市議員蔡武宏表示，前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，也是高雄門面，但啟用後一直沒有大改建，許多業者都認為作業環境、動線、出進貨流程已不符需求，改建對漁業發展是好事。
侯辦批前瞻，陳其邁要侯友宜表態：支不支持前鎮漁港改造
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲1日說，前瞻預算厚綠薄藍、高雄市長陳其邁是媽寶。陳其邁昨（2）天點名侯友宜應表態是否支持前鎮漁港改建、別放任發言人抹黑高雄建設。
陳其邁昨日上午出席「國立高科實驗高級中學學校籌備處」揭牌典禮，接受媒體聯訪表示，前高雄市長韓國瑜團隊提出前鎮漁港整建計畫，希望中央補助經費。而前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，時任行政院長蘇貞昌認為應該做更大規模的改善和提升。
「當時的市長是韓國瑜，市府由國民黨主政，中央是民進黨，大家合力促成，怎麼到選舉的時候就走樣。」陳其邁說，當時自己擔任行政院副院長，也跟蘇貞昌說前鎮漁港改建對台灣、對高雄都很重要，漁港使用50年破舊不堪，對地方稍為了解的人都知道漁港改建迫在眉睫。
陳其邁直接點名侯友宜「我請問國民黨候選人支不支持前鎮漁港的改造？」陳其邁說，不要人在日本就迴避這個問題，卻派發言人出來說一些似是而非言論抹黑高雄的建設「我非常不以為然」。
陳其邁說，要選總統的人忽略區域長期發展，要怎麼獲得南部鄉親支持，不要把每個地方建設都泛政治化，對區域發展有利的建設，不分藍綠的總統都該支持、表態。
黃子哲前晚社群媒體臉書（Facebook）說，民進黨政府分配前瞻預算就是親疏有別、厚綠薄藍「難道陳其邁是媽寶，國民黨縣市首長就當是野草？」
駁前鎮漁港拿81億前瞻預算，漁業署：4年專案計畫
（中央社）農業部漁業署2日表示，「前鎮漁港爽拿81億前瞻預算」傳聞與事實不符，此為行政院於民國109年審查核定的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，110年開始分4年推動。
漁業署發布新聞稿指出，「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，總經費新台幣81.37億元，分別由漁業署編列中央公務預算76.28億元、營建署編列中央公務預算3.79億元、航港建設基金0.4億元，以及高雄區漁會投資0.9億元，計畫投入的建設含括漁港周邊社區環境、交通、下水道系統及旗津漁港等。
此計畫不僅建設前鎮、旗津二港的深水碼頭，漁業署表示，也興建服務外籍漁民的船員中心，並透過改善既有卸魚場，新建多功能水產品運銷中心，逐步導入食品安全衛生管制系統（HACCP），維護水產品衛生安全。
漁業署指出，為推動產業六級化，此建設計畫並以漁港與周邊產業聚落整體升級的角度辦理，協助改善前鎮漁港及周邊環境，健全污水處理系統、優化人行交通及市容景觀。
高雄藍營：中央支持建設是好事
（中央社）國民黨台北市議員游淑慧等人質疑高雄前鎮漁港整建經費高，對此，國民黨市議員及立委參選人昨天都表示支持整建，台北立場未必跟地方相同，中央願支持高雄建設是好事。
國民黨前鎮、小港區市議員蔡武宏昨天對中央社記者表示，前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，也是高雄門面，但啟用後一直沒有大改建，許多業者都認為作業環境、動線、出進貨流程已不符需求，改建對漁業發展是好事。
蔡武宏說，外界可能認為高雄是民進黨執政，較能跟中央爭取經費，但不論如何，中央願意出資支持高雄建設，只要是對高雄好的，身為地方民代，他都樂觀其成。
蔡武宏說，建設是有延續性且不分藍綠的，像愛河歷經多任市長，也一直都有在整治。北部向來資源多、發展快，而南部還有很大的發展空間，需要南北平衡，加速南部建設。
國民黨前鎮、小港區市議員陳麗娜說，前鎮漁港是台灣第一大漁港，多數遠洋漁船都在此，「前鎮漁港當然要整建，但有爭議時市府責無旁貸，要說明清楚經費到底花在哪。」
陳麗娜說，有時以台北出發的立場，未必會跟地方相同，但身為高雄在地議員，市府能爭取到經費建設高雄，當然樂見其成，只是從規劃設計、工程發包，每一分錢有沒有用在對的地方，當然要受監督。
國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港）立委參選人李明璇接受中央社記者訪問表示，前鎮漁港是前鎮人的驕傲，不只是高雄最大的漁港，更是全國級的漁業重鎮。作為高雄子女，自然支持在地發展，讓前鎮有更多更好的建設。
李明璇說，期待前鎮漁港煥然一新後，帶動地方漁業與觀光發展，讓高雄市民過更好的日子。但她也提到，日前審計部的報告裡，點名高市府對前鎮漁港再造的規劃設計及監造並不夠周延，尚須改進。
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延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號