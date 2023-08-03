漁業署駁前鎮漁港拿81億前瞻預算，陳其邁點名侯友宜不要抹黑高雄的建設

侯辦批前瞻，陳其邁要侯友宜表態：支不支持前鎮漁港改造

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲1日說，前瞻預算厚綠薄藍、高雄市長陳其邁是媽寶。陳其邁昨（2）天點名侯友宜應表態是否支持前鎮漁港改建、別放任發言人抹黑高雄建設。

陳其邁昨日上午出席「國立高科實驗高級中學學校籌備處」揭牌典禮，接受媒體聯訪表示，前高雄市長韓國瑜團隊提出前鎮漁港整建計畫，希望中央補助經費。而前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，時任行政院長蘇貞昌認為應該做更大規模的改善和提升。

「當時的市長是韓國瑜，市府由國民黨主政，中央是民進黨，大家合力促成，怎麼到選舉的時候就走樣。」陳其邁說，當時自己擔任行政院副院長，也跟蘇貞昌說前鎮漁港改建對台灣、對高雄都很重要，漁港使用50年破舊不堪，對地方稍為了解的人都知道漁港改建迫在眉睫。

陳其邁直接點名侯友宜「我請問國民黨候選人支不支持前鎮漁港的改造？」陳其邁說，不要人在日本就迴避這個問題，卻派發言人出來說一些似是而非言論抹黑高雄的建設「我非常不以為然」。

陳其邁說，要選總統的人忽略區域長期發展，要怎麼獲得南部鄉親支持，不要把每個地方建設都泛政治化，對區域發展有利的建設，不分藍綠的總統都該支持、表態。

黃子哲前晚社群媒體臉書（Facebook）說，民進黨政府分配前瞻預算就是親疏有別、厚綠薄藍「難道陳其邁是媽寶，國民黨縣市首長就當是野草？」

駁前鎮漁港拿81億前瞻預算，漁業署：4年專案計畫

（中央社）農業部漁業署2日表示，「前鎮漁港爽拿81億前瞻預算」傳聞與事實不符，此為行政院於民國109年審查核定的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，110年開始分4年推動。

漁業署發布新聞稿指出，「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，總經費新台幣81.37億元，分別由漁業署編列中央公務預算76.28億元、營建署編列中央公務預算3.79億元、航港建設基金0.4億元，以及高雄區漁會投資0.9億元，計畫投入的建設含括漁港周邊社區環境、交通、下水道系統及旗津漁港等。

此計畫不僅建設前鎮、旗津二港的深水碼頭，漁業署表示，也興建服務外籍漁民的船員中心，並透過改善既有卸魚場，新建多功能水產品運銷中心，逐步導入食品安全衛生管制系統（HACCP），維護水產品衛生安全。

漁業署指出，為推動產業六級化，此建設計畫並以漁港與周邊產業聚落整體升級的角度辦理，協助改善前鎮漁港及周邊環境，健全污水處理系統、優化人行交通及市容景觀。

高雄藍營：中央支持建設是好事

（中央社）國民黨台北市議員游淑慧等人質疑高雄前鎮漁港整建經費高，對此，國民黨市議員及立委參選人昨天都表示支持整建，台北立場未必跟地方相同，中央願支持高雄建設是好事。

國民黨前鎮、小港區市議員蔡武宏昨天對中央社記者表示，前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，也是高雄門面，但啟用後一直沒有大改建，許多業者都認為作業環境、動線、出進貨流程已不符需求，改建對漁業發展是好事。

蔡武宏說，外界可能認為高雄是民進黨執政，較能跟中央爭取經費，但不論如何，中央願意出資支持高雄建設，只要是對高雄好的，身為地方民代，他都樂觀其成。

蔡武宏說，建設是有延續性且不分藍綠的，像愛河歷經多任市長，也一直都有在整治。北部向來資源多、發展快，而南部還有很大的發展空間，需要南北平衡，加速南部建設。

國民黨前鎮、小港區市議員陳麗娜說，前鎮漁港是台灣第一大漁港，多數遠洋漁船都在此，「前鎮漁港當然要整建，但有爭議時市府責無旁貸，要說明清楚經費到底花在哪。」

陳麗娜說，有時以台北出發的立場，未必會跟地方相同，但身為高雄在地議員，市府能爭取到經費建設高雄，當然樂見其成，只是從規劃設計、工程發包，每一分錢有沒有用在對的地方，當然要受監督。

國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港）立委參選人李明璇接受中央社記者訪問表示，前鎮漁港是前鎮人的驕傲，不只是高雄最大的漁港，更是全國級的漁業重鎮。作為高雄子女，自然支持在地發展，讓前鎮有更多更好的建設。

李明璇說，期待前鎮漁港煥然一新後，帶動地方漁業與觀光發展，讓高雄市民過更好的日子。但她也提到，日前審計部的報告裡，點名高市府對前鎮漁港再造的規劃設計及監造並不夠周延，尚須改進。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航