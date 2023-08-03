尼日政變：法、義安排撤僑班機，美部分使館人員撤離，西非經濟共同體不排除「武力恢復秩序」

（中央社）美國國務院表示，非洲國家尼日發生政變一週後，當局今天下令部分使館人員撤離。

美國務院下令部分使館人員撤離

法新社報導，美國針對尼日發布的最新旅行警示說：「2023年8月2日，美國國務院下令駐尼阿美大使館的非緊急美國政府僱員及符合條件的親眷離開。」

國務院警告美國公民「不要前往尼日」，但未建議所有美國人離開這個非洲內陸國家。

國務院的公告補充說：「美國已暫時減少駐尼阿美大使館人員，暫停例行服務，目前僅能向在尼日的美國公民提供緊急協助。」

美國強烈譴責尼日軍政府發動兵變推翻總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），但與法國和其他歐洲國家不同的是，美國並未下令撤僑，也沒有暫停對尼日提供規模數億美元的援助。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今晚發布聲明說：「美國反對所有推翻尼日憲法秩序的行為，並與尼日人民站在一起…支持民主治理及尊重法治與人權。」

他補充說，美國仍「保持最高級別的外交接觸」。

美核心工作人員續留在大使館

米勒稍早在國務院簡報時表示，沒有跡象顯示在尼日的美國公民或大使館等美國設施受到威脅，並表示尼阿美局勢「平靜」但「不穩定」。

目前約有1000名美軍駐紮在尼日，協助遭推翻的貝佐姆打擊國內的伊斯蘭叛亂分子。

路透社報導，一名不願透露姓名的美國官員稍早表示，相關人員將乘坐國務院包機撤離尼日，美方不會出動軍機。這位官員說，「核心」工作人員將繼續留在大使館。

（中央社）非洲國家尼日上（7）月發生政變，導致聖戰士猖獗的沙赫爾（Sahel）地區所剩不多的親西方領袖又1人被推翻。法國和歐洲3架撤僑班機中的第1架次已於今天降落巴黎。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

法國安排撤僑班機

巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）人士告訴法新社，首架搭載262人的法國撤僑班機，已於當地時間8月2日凌晨1時30分過後不久抵達機場。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）表示，這架空中巴士（Airbus）A330客機所載的262人中，包括十幾名嬰兒。

尼日是繼馬利和布吉納法索之後，不到3年內第3個發生軍事政變的沙赫爾地區國家。總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）7月26日被自己的總統衛隊推翻，對法國這個尼日前殖民者和長久以來的盟友而言，是一大警訊。

在充滿敵意的群眾7月30日集結在法國大使館外，且尼日軍政府指控巴黎當局圖謀軍事干預之下，巴黎當局昨天表示將展開撤僑行動，協助法國和歐洲公民離境。

巴黎當局已出面譴責法國大使館遭遇的暴力行為，以及尼日關閉空域「導致法國國人無法出境」所引發的風險。

據路透社報導，在尼日衝突恐升溫情況下，西班牙也表示正準備以空運方式撤離70名僑胞，義大利也稱會安排一架撤僑班機，德國則呼籲公民搭乘法國班機離境。

華府方面，白宮以沒有立即危險為由，說美國暫不加入歐洲盟邦的撤僑行列。

美、德、義在尼日也有駐軍，目前為止尚未傳出撤軍消息，但美方已暫停訓練尼日部隊等的活動。

美軍駐守尼日維持不變

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，華府「當然知悉法國和歐洲國家的撤僑行動。但現階段我們並未看見有跡象顯示美國公民或我國設施受到直接威脅，因此我們目前在尼日的部署方式維持不變」。

目前約有1000名美軍駐守尼日，協助尼日打擊伊斯蘭主義叛亂活動。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）指出，美軍已限縮在尼日的部分活動。

賴德表示，「在安全合作方面，鑒於當前情勢，這些工作目前都已喊卡」，包括「訓練之類的事務」。

尼日向鄰國重開邊境

（中央社）尼日軍政府發言人阿卜杜拉赫曼昨天在國家電視台宣布，與5個鄰國的陸地和空中邊境已重新開放。近一週前，尼日發生政變，民選總統貝佐姆遭推翻，邊境也被關閉。

綜合法新社與路透社報導，阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校在電視談話中指出：「與阿爾及利亞、布吉納法索、馬利、利比亞和查德的陸地和空中邊境於今天，2023年8月1日重新開放。」

歐洲盟邦的撤僑行列

這項決定宣布前數小時，第1架法國撤僑飛機起飛，而距離「西非經濟共同體」（ECOWAS）提出恢復憲法秩序要求的最後期限還剩5天。

從尼日起飛的首批撤僑軍機今天抵達巴黎及羅馬，機上主要載有歐洲公民。法國和其他國家預計將再從這個西非國家撤離更多公民。

軍政府於7月26日推翻了民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）及其政府，這是西非和中非地區不到3年間發生的第7次軍事政變。

隨著衝突升級的風險加劇，法國、義大利和西班牙都表示，將以空運撤離公民。

根據路透社記者報導，首架載有262人的法國飛機於昨天晚間離開尼日，並在今天凌晨抵達巴黎。

自稱為查爾斯的法國撤離者告訴路透電視（Reuters TV）：「我們會在未來數天或數週觀察那裡的事態發展。對我們來說，這相當重要，我們會密切關注這件事。」

根據路透社駐機場記者，1架載有87名尼日撤離人員的義大利軍機於今天稍早抵達羅馬。