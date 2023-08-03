2023/08/03,
政治

鄧炳強指控香港民主派多年示威為外部勢力培植，危害中國安全

鄧炳強指控香港民主派多年示威為外部勢力培植，危害中國安全
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我們想讓你知道的是

香港保安局局長鄧炳強表示，外部勢力在香港回歸前已處心積慮，想利用香港危害中國安全，所以在過去的20多年，香港才會出現多次的國家安全事件。

（中央社）香港保安局局長鄧炳強在涉及一則中國國家安全的影片中聲稱，外部勢力想利用香港危害中國安全並非一朝一夕的事，並把香港泛民主派過去的大型示威活動與外部勢力的培植聯繫起來。

鄧炳強昨日（2日）在社交平台Facebook上載「國家安全影片系列」第4集，他在其中表示，外部勢力在香港回歸前已處心積慮，想利用香港危害中國安全，所以在過去的20多年，香港才會出現多次的國家安全事件。

他聲稱，早於2003年，當時外部勢力已經在港培植了一些本土反對派，專門組織大型反政府遊行，當年反對《基本法》23條立法大遊行，「就是他們的試點」。

他說，2012年港府見到年輕人的思想被激化，想推行國民教育，但外部勢力繼續重施故技，找出一些代理人出來帶頭抹黑政策，他們除了遊行之外，更包圍政府總部。

到2014年，政府想根據基本法推行政改，他們的本地代理人又出來反對，繼而發生了長達79日的非法「佔中」事件，堵塞多條主要道路，嚴重影響經濟社會。

他說，這次行動最後雖然以失敗告終，但部分人開始渲染，和平上街對抗政府是沒有效果的，要「做到野（事）」就要加入暴力元素，於是就發生了2016年的旺角暴動，而這次事件之後激發了反對派以及外部勢力開始煽動香港市民，特別是年輕人使用暴力。

他說，到了2019年「黑暴」全面爆發，那些代理人以「反送中」之名，抹黑逃犯條例，再通過發放假新聞、假消息，以及鼓吹暴力等手段，煽動市民上街，而外部勢力亦利用他們的媒體，在國際間作出不實及偏頗的報導，助長「港獨」聲勢迅速壯大，令香港出現前所未有的大規模暴亂，將香港一步步推向「顏色革命」的（發展）方向。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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