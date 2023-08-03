2023/08/03,
美加

債限危機顯現治理問題，惠譽將美國信評由AAA調降至AA+，亞股、美股一片重挫

債限危機顯現治理問題，惠譽將美國信評由AAA調降至AA+，亞股、美股一片重挫
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惠譽以未來3年財政預計惡化、政府負債增加為由，將美國長期外幣發行人違約評等從最高級別AAA調降至AA+。此舉造成包括台灣在內全球多地股市大跌，美股今天賣壓沉重，道瓊指數下跌348點；那斯達克指數跌逾2%，創5個月來最差單日表現。

債限危機顯現治理問題，惠譽調降美國信評至AA+

（中央社）國際信用評等公司惠譽（Fitch）昨（2）天將美國信評由最高的AAA調降至AA+，所持理由諸如「治理逐步敗壞」已在債務上限僵局中顯現等。

法新社報導，美國信評遭降並非前所未見，美國2011年因債限陷僵也曾遭標準普爾（S&P）調降其AAA評級，引發民主、共和黨憤怒。

國家主權信用評等是用來評估國家政府償債能力及信用風險之標準，綜合考量國家整體政治情勢、經濟發展、金融政策、政府財政表現等指標。惠譽是從事信評的主要業者之一，並進行一國外幣及本幣長期 / 短期發行人違約評等。

惠譽聲明指出，「美國信評遭降反映未來3年預料中的財政惡化、政府債務負擔沉重且不斷擴增，以及（相對其他國家）治理的逐步敗壞。」

惠譽還指出，美國未來展望穩定。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，「強烈」不認同惠譽的決定，稱其「武斷且基於過時的數據」。

她說，惠譽的量化評級模型在2018年至2020年間有所下滑，但現在才宣布其變更且無視指標呈現的進步。

葉倫強調，美國「國債仍是世界上卓越的安全和流動資產，且美國經濟基本上是強勁的」。

惠譽今年5月將美國信用列入「負向觀察名單」，以反映政治黨派之爭加劇，阻礙最後期限前提高或暫停債務上限的決議。

儘管美國國會兩黨達成協議避免了災難性債務違約發生，惠譽6月仍將美國維持在負向觀察名單中。

這家信評公司指出，「以惠譽來看，過去20年來，（美國）治理標準持續惡化，包括財政和債務等問題。」

美國信評遭降拖累，亞洲股市皆墨

（中央社）亞洲股市昨天隨著前一天的華爾街股市頹勢走跌。美國主權債信評等遭調降，加上經濟數據疲軟，以及市場憂心股票估值已高，對投資人心理帶來衝擊。

不過，分析師指出，美國聯邦準備理事會（Fed）處於或接近升息循環尾聲，以及美國經濟仍具韌性，意味著市場氣氛大致仍樂觀。

法新社報導，國際信評機構惠譽（Fitch）將美國債信評等自AAA調降一級後，投資人目光從風險較高的投資轉向。這是自2011年標準普爾（S&P）調降美國頂級信評之後，首次有大型信評機構調降美國評等。

儘管如此，SPI資產管理公司策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，前景依舊樂觀。投資人可能會停下來，等塵埃落定後，再進入風險市場。

獲利了結賣壓也助長昨天的跌勢。在此之前，投資人面對聯準會考量通膨壓力紓解、上週升息可能是最後一次的樂觀心理，帶動市場上演一波漲勢。

香港股市在一週多來的強勁漲勢後，昨天重挫，其中以科技股首當其衝，主要受到中國倡議新規限制兒童使用智慧型手機時間的影響，增添外界對中國經濟的疑慮。

日股日經指數昨天收跌2.3%，來到32707.69點。港股恆生指數收挫2.5%，來到19517.38點。上海綜合股價指數收跌0.9%，來到3261.69點。

至於其他亞股，新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收挫。

美股重挫道瓊指數跌348點

（中央社）美國遭信評機構惠譽調降債信評等，刺激投資人避險。即使就業數據優於預期，美股今天仍賣壓沉重，道瓊指數下跌348點；那斯達克指數跌逾2%，創5個月來最差單日表現。

3大指數開低走低，道瓊工業指數終場下跌348.16點，跌幅0.98%，收在35282.52點。標準普爾500指數下挫63.34點，跌幅1.38%，收在4513.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫310.47點，跌幅2.17%，收在13973.45點，創2月以來最差表現。

惠譽（Fitch）昨天以未來3年財政預計惡化、政府負債增加為由，將美國長期外幣發行人違約評等從最高級別AAA調降至AA+。惠譽在美國6月度過債務違約危機後揮刀，成為繼2011年8月標準普爾（S&P）後，又一家摘除美國頂級債信評等的重要信評機構。

此舉造成包括台灣在內全球多地股市大跌，但華爾街法人普遍認為，美國經濟體質優於12年前，惠譽調降美國信評不致重演當年金融市場大亂景象。

即使如此，這次事件仍提供投資人在美股月線連5紅後獲利了結的理由。

科技權值股表現疲弱，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）及臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都達2.6%以上，明天將公布季報的蘋果（Apple）股價跌逾1.5%。

在超微（AMD）股價大跌拖累下，費城半導體指數重挫3.8%，年初以來漲幅縮減至46.6%。

超微財報顯示第2季營收與獲利較去年同期銳減，但略優於市場預期，今天股價跌逾7%。輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）股價分別下挫4.8%、3.9%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達2.7%。

投資人近幾個月預期聯邦準備理事會（Fed）升息循環接近尾聲、經濟有望躲過衰退，美股扶搖直上，標普500指數、那斯達克指數月線連5紅，為2021年以來首見。兩項指數邁入8月後連2黑，除受最新企業財報黯淡影響，惠譽調降美國信評也讓投資人心態趨於謹慎。

不過，多位知名經濟學家對惠譽此舉感到不解。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）以「過時」形容惠譽決定，前財長薩默斯（Larry Summers）用語為「奇怪」，安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）反應則是「令人困惑」。

美國銀行業龍頭摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受財經媒體CNBC訪問，指惠譽調降信評「無關緊要」，他認為美國政府信用健全，應該擁有全球最高債信評等。


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