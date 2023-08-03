2023/08/03,
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印尼穆斯林傳教士促進婦女權利卻遭控褻瀆，人權團體譴責《褻瀆法》限制言論自由

印尼穆斯林傳教士促進婦女權利卻遭控褻瀆，人權團體譴責《褻瀆法》限制言論自由
印尼穆斯林在開齋節祈禱（示意圖）。Photo Credit:GettyImages

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印尼一名穆斯林傳教士及伊斯蘭學校校長Panji Gumilang因允許男女一同祈禱、女性佈道而引發爭議，Panji也被指控褻瀆伊斯蘭教後遭逮捕，但他否認這些指控，並回應女性應享有平等權利；人權團體則譴責該國《褻瀆法》限制言論自由。

雅加達郵報》報導，印尼一名77歲的穆斯林傳教士Panji Gumilang因褻瀆和仇恨言論等罪名於週二（1日）被警方逮捕，如果兩項罪名皆成立，他將面臨最高10年的監禁。先前Panji所任職的伊斯蘭寄宿學校扎伊通（Al-Zaytun）因允許女性在男性旁邊祈禱和傳教而引發抗議。

印尼並不強制實施伊斯蘭法，且該國在宗教上向來具有多元主義的精神，國內伊斯蘭教派也較為溫和，但自1998年獨裁領導人蘇哈托（Suharto）倒台以來，對宗教的更為保守的解釋已逐漸成為國內主流。

扎伊通位於保守的西爪哇省，成立於1996年，擁有大約5000名學生。在4月下旬，社交媒體上的影片顯示校內的女性與男性坐在同一排祈禱，在傳統的伊斯蘭祈禱中，女性應在男性身後祈禱，此舉引起保守派的喧然大波，並在校外舉辦了抗議活動；該校引發爭議的另一個做法是允許女性在週五祈禱時佈道，這在傳統伊斯蘭教學中通常由男性進行。

自6月以來，數千人多次聚集在校外，要求關閉學校，而身為扎伊通創始人兼校長的Panji Gumilang則被指控褻瀆，但當局目前未具體說明Panji的哪些言論或行為構成了褻瀆。

印尼承認伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教等6種官方宗教，而《褻瀆法》則是處罰偏離這些宗教中核心教條的行為，可判處5年以下徒刑。《褻瀆法》自1965年起就已列入印尼法典，但在蘇哈托統治結束之前很少被使用，近年來愈發頻繁使用該法引發人們的擔憂，即溫和派為主的印尼伊斯蘭教受到激進分子威脅。

人權活動人士則譴責《褻瀆法》限制言論自由，使宗教自由面臨更大的壓力。

據《路透社》報導，2017年，雅加達前省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）是一名華裔基督徒，他曾警告選民不要被利用《古蘭經》進行政治競選的政客所影響，後來他被指控違反《褻瀆法》而被判處2年監禁，震驚了該國的宗教多元化基礎。

Basuki Tjahaja Purnama 鍾萬學 ahok
Photo Credit: Basuki Tjahaja Purnama 粉絲專頁
雅加達前省長鍾萬學。

人權觀察組織（Human Rights Watch）的Andreas Harsono指出，扎伊通案是該國歧視少數群體觀點的最新案例。

他表示：「如果一名穆斯林神職人員因促進婦女權利而被指控褻瀆伊斯蘭教，那麼印尼的褻瀆法和主流（神職人員）團體一定存在嚴重問題。」

據《雅加達郵報》，Panji也否認了這些指控，他表示混合性別的祈禱是賦予婦女平等權利的一種方式。

「女性應該享有平等的權利，所以我讓他們平等，因為這是正確的做法。」他說。

辯護律師Hendra Effendi則表示將尋求暫緩對Panji的拘留，並提出審前動議質疑他被捕的正當性，且因Panji年事已高，基於人道主義應該釋放Panji。此外，Hendra Effendi也否認Panji犯有褻瀆最或教導任何背離伊斯蘭教的內容。

據《jakartaglobe》報導，Panji面臨多項刑事指控，包括違反《電子交易法》和《資訊法》，目前正以嫌疑人身分接受審訊。

現年的77歲的Panji過去曾參與印尼建立伊斯蘭國家的運動，過去也曾發表了一項有爭議的言論，聲稱《古蘭經》是由先知穆罕默德所發明的；而在伊斯蘭信仰中，《古蘭經》是真主向先知穆罕默德啟示的言論。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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