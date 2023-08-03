唐獎漢學獎得主：儘管「絲路」很有名，但架起歐亞溝通橋梁的關鍵是「馬」而非絲綢
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唐獎漢學獎得主潔西卡．羅森（Jessica Rawson）表示，中國核心地帶因溫度、濕度，加上缺乏硒（selenium）等微量元素，較難豢養馬匹，歷朝歷代為了取得「馬」這項重要戰略物資，不得不與北方民族交流。
（中央社）唐獎漢學獎得主潔西卡．羅森（Jessica Rawson）昨（2）日表示，儘管「絲路」很有名，但賦予東西方文化交流力量、架起橫跨歐亞大陸橋梁的關鍵是「馬」，而非絲綢。
第5屆唐獎4獎項共6名得主，昨日在台北輪番上陣演講，整天活動吸引大量學者與民眾到場。羅森的主題是「青銅禮器與黃金腰帶：中國文化場景的昔與今」，從器物切入，帶領民眾瞭解東西文化交流的脈絡。
羅森指出，由於青藏高原的阻隔，東西方發展出截然不同的文化，歐亞大陸北方草原的游牧民族，對促成東西方文化交流厥功至偉。
「馬」開啟東西交流
羅森說，雖然「絲路」相當有名，但開啟東西交流最大的關鍵因素，其實是「馬」而非「絲綢」（horse not silk gave power and made the bridge across Euroasia）。
她解釋，中國核心地帶因溫度、濕度，加上缺乏硒（selenium）等微量元素，較難豢養馬匹，歷朝歷代為了取得「馬」這項重要戰略物資，不得不與北方民族交流。
草原民族帶進中國的，也不只是馬匹而已，背後還有一整套的東西，包括養馬的技術、控制馬匹的器物、相關裝飾樣式等。例如出現在古老中國墓葬中的黃金腰帶，就有濃濃的草原風格。
草原民族對西方世界，也帶來很大的影響，不少政權甚至遭草原民族推翻。羅森表示，馬帶來的移動便利性，使草原民族可以分布在很廣的區域，也因此能接觸多元的文化，扮演交流的媒介。
相對角度看世界
會後聯訪被問到東方學者往往存在「中國中心論」，羅森建議，應多採比較的觀點，儘管中國文化驚艷且強大，但若想幫助世人瞭解世界，就一定要介紹更多相對的角度。
羅森舉例，西方建築以石材為主，中國則是木材居多，這與所處的環境有關。例如中華文化發源地之一的黃土高原，本身較缺乏石材，反之黃土相當適合當地基，因此衍生出窯洞等建築風格。
羅森也分享，她以一個西方學者身分，第一次抵達中國時，無論是溫度、濕度，人們的表達方式、肢體語言，甚至是長幼有序的觀念，無不感到震撼。飲食也有很大的不同，東方用筷子吃飯，因此餐桌可以設計得比較高，西方則用刀叉，為方便操作進食，餐桌則相對較低。
台灣扮演玉器文化傳播角色
被問到來台感想，羅森說，她已經來過3、4次，但相對於曾到訪中國上百次，對台灣仍相對陌生。她最想要參觀故宮南院，觀賞精美玉器。她並說，玉器文化從中國傳播到東南亞、太平洋群島，台灣扮演了重要的角色，值得深入研究探討。
學華語深入古老文明
（中央社）第5屆唐獎頒獎典禮昨日在台北舉行，漢學獎得主潔西卡．羅森致詞時提到，小時有人勸她別浪費時間學華語，好險她沒聽進去。在當今複雜的世界中，瞭解東方文化對全球互動的影響至關重要。
漢學獎得主由牛津大學教授潔西卡．羅森（Jessica Rawson）獲得，她曾任職於大英博物館，專精藝術史與物質文化研究，尤其擅長分析裝飾紋樣、色彩等細節，致力於「為無聲之物發聲」。
羅森致詞時表示，她從孩提時代就著迷於絲綢和瓷器，發現這些來自古老東方的器物，幾世紀以來都為西方文化增加美麗的色彩。後來深入研究中華文化，逐漸體會到在當今複雜的世界中，古老文化傳統對人們理解和欣賞全球互動至關重要，讓人們更能看到相同和相異的部分。
「請大家不要再說學華文是浪費時間。」羅森表示，小時候曾聽人這麼說，覺得中國很遠且華語太難，不值得耗費心力去學。現在看來，這絕對是嚴重的誤導。
羅森說，華人世界像是一個萬花筒，南北方在氣候、食物、腔調等都完全不同，如果不是學過華語，且一路下來接受許多華人學者的協助，她很難走入黃土高原、深入西藏，把這些古老文明的奧妙介紹給西方世界。
華人文化是台灣的一部份
羅森提到，對西方人來說，中國是一個遙遠的國度，能獲得的資訊，往往限於新聞報導。而台灣相當特別，這是一個說華語的社會，華人文化是台灣的一部份，希望未來有更多的交流和互相瞭解，讓西方更瞭解華人文化。
羅森也特別感謝唐獎認可她的專業，還提供研究基金讓相關領域學者持續投入研究，這正是她的畢生抱負。
法治獎得主為澳洲憲法學者雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders），她是比較憲法研究的先驅，積極參與推動全球立憲工程，特別是在環境較艱困的亞太地區。
頌德絲表示，亞太區域有著複雜的體系，各國的情境、脈絡都相當不同。比較憲法是一個的重要工具，從研究中，人們可以瞭解為何有些社會不尊重法治，甚至認為法治帶來更多的迫害。透過系統的分析，進而讓法治更有韌性。
頌德絲說，比較憲法需要多人合作，她從亞太地區的學者身上學到很多，並發現自己還有非常多需要學習的地方。她也感謝墨爾本法學院的比較憲法研究中心持續提供支持，讓她能長期投入，並持續培養出新一代的學者。
新聞來源
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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