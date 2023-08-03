唐獎漢學獎得主：儘管「絲路」很有名，但架起歐亞溝通橋梁的關鍵是「馬」而非絲綢

（中央社）唐獎漢學獎得主潔西卡．羅森（Jessica Rawson）昨（2）日表示，儘管「絲路」很有名，但賦予東西方文化交流力量、架起橫跨歐亞大陸橋梁的關鍵是「馬」，而非絲綢。

第5屆唐獎4獎項共6名得主，昨日在台北輪番上陣演講，整天活動吸引大量學者與民眾到場。羅森的主題是「青銅禮器與黃金腰帶：中國文化場景的昔與今」，從器物切入，帶領民眾瞭解東西文化交流的脈絡。

羅森指出，由於青藏高原的阻隔，東西方發展出截然不同的文化，歐亞大陸北方草原的游牧民族，對促成東西方文化交流厥功至偉。

「馬」開啟東西交流

羅森說，雖然「絲路」相當有名，但開啟東西交流最大的關鍵因素，其實是「馬」而非「絲綢」（horse not silk gave power and made the bridge across Euroasia）。

她解釋，中國核心地帶因溫度、濕度，加上缺乏硒（selenium）等微量元素，較難豢養馬匹，歷朝歷代為了取得「馬」這項重要戰略物資，不得不與北方民族交流。

草原民族帶進中國的，也不只是馬匹而已，背後還有一整套的東西，包括養馬的技術、控制馬匹的器物、相關裝飾樣式等。例如出現在古老中國墓葬中的黃金腰帶，就有濃濃的草原風格。

草原民族對西方世界，也帶來很大的影響，不少政權甚至遭草原民族推翻。羅森表示，馬帶來的移動便利性，使草原民族可以分布在很廣的區域，也因此能接觸多元的文化，扮演交流的媒介。

相對角度看世界

會後聯訪被問到東方學者往往存在「中國中心論」，羅森建議，應多採比較的觀點，儘管中國文化驚艷且強大，但若想幫助世人瞭解世界，就一定要介紹更多相對的角度。

羅森舉例，西方建築以石材為主，中國則是木材居多，這與所處的環境有關。例如中華文化發源地之一的黃土高原，本身較缺乏石材，反之黃土相當適合當地基，因此衍生出窯洞等建築風格。

羅森也分享，她以一個西方學者身分，第一次抵達中國時，無論是溫度、濕度，人們的表達方式、肢體語言，甚至是長幼有序的觀念，無不感到震撼。飲食也有很大的不同，東方用筷子吃飯，因此餐桌可以設計得比較高，西方則用刀叉，為方便操作進食，餐桌則相對較低。

台灣扮演玉器文化傳播角色

被問到來台感想，羅森說，她已經來過3、4次，但相對於曾到訪中國上百次，對台灣仍相對陌生。她最想要參觀故宮南院，觀賞精美玉器。她並說，玉器文化從中國傳播到東南亞、太平洋群島，台灣扮演了重要的角色，值得深入研究探討。

學華語深入古老文明

（中央社）第5屆唐獎頒獎典禮昨日在台北舉行，漢學獎得主潔西卡．羅森致詞時提到，小時有人勸她別浪費時間學華語，好險她沒聽進去。在當今複雜的世界中，瞭解東方文化對全球互動的影響至關重要。

漢學獎得主由牛津大學教授潔西卡．羅森（Jessica Rawson）獲得，她曾任職於大英博物館，專精藝術史與物質文化研究，尤其擅長分析裝飾紋樣、色彩等細節，致力於「為無聲之物發聲」。

羅森致詞時表示，她從孩提時代就著迷於絲綢和瓷器，發現這些來自古老東方的器物，幾世紀以來都為西方文化增加美麗的色彩。後來深入研究中華文化，逐漸體會到在當今複雜的世界中，古老文化傳統對人們理解和欣賞全球互動至關重要，讓人們更能看到相同和相異的部分。

「請大家不要再說學華文是浪費時間。」羅森表示，小時候曾聽人這麼說，覺得中國很遠且華語太難，不值得耗費心力去學。現在看來，這絕對是嚴重的誤導。

羅森說，華人世界像是一個萬花筒，南北方在氣候、食物、腔調等都完全不同，如果不是學過華語，且一路下來接受許多華人學者的協助，她很難走入黃土高原、深入西藏，把這些古老文明的奧妙介紹給西方世界。

華人文化是台灣的一部份

羅森提到，對西方人來說，中國是一個遙遠的國度，能獲得的資訊，往往限於新聞報導。而台灣相當特別，這是一個說華語的社會，華人文化是台灣的一部份，希望未來有更多的交流和互相瞭解，讓西方更瞭解華人文化。

羅森也特別感謝唐獎認可她的專業，還提供研究基金讓相關領域學者持續投入研究，這正是她的畢生抱負。

法治獎得主為澳洲憲法學者雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders），她是比較憲法研究的先驅，積極參與推動全球立憲工程，特別是在環境較艱困的亞太地區。

頌德絲表示，亞太區域有著複雜的體系，各國的情境、脈絡都相當不同。比較憲法是一個的重要工具，從研究中，人們可以瞭解為何有些社會不尊重法治，甚至認為法治帶來更多的迫害。透過系統的分析，進而讓法治更有韌性。

頌德絲說，比較憲法需要多人合作，她從亞太地區的學者身上學到很多，並發現自己還有非常多需要學習的地方。她也感謝墨爾本法學院的比較憲法研究中心持續提供支持，讓她能長期投入，並持續培養出新一代的學者。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航