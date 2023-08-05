【韓劇】《絕世網紅》：你知道bbbfamous的鍵盤手是誰嗎？最後一幕是第二季的伏筆？

文：H2O

原是富家千金的徐雅莉，因家中突然破產，從天堂到谷底的人生，在佳賓會口中，所謂的底層生存之人，是如何如彗星般闖進佳賓會的網紅世界裡？在SNS匿名bbbfamous的鍵盤手，是如何在網紅圈裡穿梭，究竟她的目的為何？讓我們一起坐在直播前，準備好爆米花，一起找出其中真相！

片名：（Celebrity）

類型：【韓劇】懸疑、科技、愛情

年份：2023年

集數：12集

主演：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥

貼心提醒：想要自己尋找真相的，煩請觀看完，再來一同分享心得唷！

Come watch me！

在講述前，想先讚美一下女主角的眼神，有一種可以通進人眼裡，散發出深遠而美的感覺。

《絕世網紅》的劇情節奏，緊湊地恰到好處，不會拖泥帶水，卻又能讓觀眾在此節奏中吸取理解。其中徐雅莉與韓俊景的愛情線，完全不會讓故事核心失焦！我自己的觀感是，這部劇可能不會帶給你情感的深刻，抑或是腥風血雨的復仇走向。劇情的詮釋，在現實的網紅世界裡，是否有佳賓會這般的痕跡存在，可能沒有，但也可能更黑暗，任誰也都料不到。但在這個網路世代生活的我們，的確是一部發人深省的故事。

Photo Credit: Netflix

KOL的影響力

網紅，如首集所述，無論是包、鞋、服飾，集一身吃的、用的皆能影響世人的審美、生活習慣，乃至到左右思緒判斷。清粥小菜也能成山珍海味，平價服飾也能走上時尚尖端，對！就是如此浮誇。所要告訴你的是，網紅在資訊發達的社群中，影響力實不容小覷！

雖然佳賓會詮釋激烈，網紅間的鬥爭也是一個比一個瘋，尤其讓我佩服的是，韓國演員的那種嘶吼，激昂而高亢，強而有力，也讓我聯想到《黑暗榮耀》的西巴呀！但生活在網紅世界裡，「比較」就是一種日常，也是一種生存之道。現實面就是，你擁有愈多，成為愈高階的人，發言權與決定權就是會比一般人來得有資格！就以職場來說，亦是同樣的道理。

Photo Credit: Netflix 彬尼媽扯著吳敏惠頭髮，當眾訓斥，形象敗裂後退出了佳賓會。

你委屈了嗎？那你成為成功人士嘛！

「你委屈了嗎？那你成為成功人士嘛！」真的是狠狠擊在人胸口上，內瘀而難以呼吸，疼痛不已。

徐雅莉是一名保養品銷售員，曾經是個不玩社群軟體的人，就如同大都數的平凡人過日子，在重逢高中同學——吳敏惠之後，無意間闖進了網紅世界，也因而得知網紅世界的作弊，以及佳賓會的醜陋黑暗面，看似光鮮亮麗，其實背後充滿鬥爭，各種醜聞。

生長在這個社群媒體的世代，有多少人是曾被困在讚數、粉絲數、漫天留言之下？不能說它絕對的不好，這個數值的確也帶給網紅們各種有效益的金流與贊助，在商業上的確也是商機，如同我前面所言，「比較」就是一種生存之道。但如果是像《絕世網紅》中的佳賓會，有點變相為暗鬥、毀人利己，這就失去了「好的比較」的意義了。論良好的狀態是：我們去學習強者的優點，改進自己的缺點，補強自身的不足。

即便手中拿了張爛牌，也能翻轉人生嗎？徐雅莉的性格與佳賓會的人不同，她那倔強的脾氣，一體兩面，可以走向成功，亦能滅亡。為何這麼說呢？在《絕世網紅》裡，無論是佳賓會還是陳泰展，都是強烈地詆毀徐雅莉，強調階級的差異。徐雅莉的底氣，怎麼可能任他們如此踐踏，一次又一次地毀她名譽、阻撓生意，還記得她說過：就因為我身處危機中，也完全搞砸，但我不想就此結束，所以現在反倒無所畏懼！

但有時候，那個選擇會帶來什麼樣的後果，誰都料不到。

財閥家經典名場面

Photo Credit: Netflix 徐雅莉將韓俊景誤當為變態。

Photo Credit: Netflix 為了見上徐雅莉一面，韓俊景自行自首。

韓俊景是韓國代表性化妝品公司的代表，向來只關心自身事務的人物，在一場宴會外被徐雅莉誤當為變態，兩條平行線開始有了交集。

徐雅莉在宴會上，被貶得一文不值，萬般羞辱，她仍挺直腰桿地反擊佳賓會的人，那字句間的氣勢魅力，吸引了韓俊景的目光。宴會外說要報警，拿了電話號碼，卻遲沒收到消息，私訊社群也沒回應，使得韓俊景更加好奇這個女孩。

Photo Credit: Netflix 佳賓會唯一清流，氣質出眾。

尹詩炫是韓俊景前女友，優雅氣質，品行端正，家世顯赫集一身。在感情這方面，由不得自己作主，便嫁給在韓國首屈一指律師事務所代表——陳泰展。雖然也是佳賓會一員，卻不會失去理智，隨風起舞。從韓俊景喜歡徐雅莉這事，很顯然地看出，她對於過去的感情，尚未全然放下。面對徐雅莉的五味雜陳，在多次佳賓會與徐雅莉的鬥爭間，她心裡是欣賞雅莉的，選擇與韓俊景一同幫助她。

在第五集，韓俊景邀請徐雅莉到他家吃飯，進門的脫鞋名場面，不僅嚇傻雅莉，也看傻觀眾！韓俊景頭也不回地走向前，隨後的管家阿姨彎著腰，追隨他的步伐，抓住時機脫下他的鞋子，韓俊景連彎腰都不用，直接進家門的畫面，整個衝擊我對於財閥家的新三觀，哇塞！這就是要區別不同常人的手法嗎？第一次見識到，格外新穎且衝擊力之大！（我比較好奇，這......要NG多少次哈哈哈？）

你、我、他，皆可能無形中成為bbbfamous

網路流通迅速的鍵盤下，無形中，我們可能一個不小心就掉入聳動的新聞標題，甚至是有影響力人物的一則貼文、一句話裡，隨風起舞，便默認是事實。我們也常聽聞，生命殞落在鍵盤下，對平凡人來說，接收訊息少，不一定是壞事，然而對於公眾人物，一舉一動都在世人檢視下，排山倒海的惡語抨擊，是席捲而來的壓力。

劇中，佳賓會的每一位網紅，真的生活得快樂嗎？

網路就彷彿一道緊箍咒，消息不能錯過，謾罵無法不在意，成天深怕他人抖出自己的黑暗面，其中吳敏惠還得靠著吃藥安定。

佳賓會的所有關係人在最終獲得應有的代價，最令人不勝唏噓的是，平時對待吳敏惠如公主般的丈夫，在有利害關係時，選擇拋下妻子，把罪全推給了吳敏惠，指認是她一人所為。