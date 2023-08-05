【韓劇】《絕世網紅》：你知道bbbfamous的鍵盤手是誰嗎？最後一幕是第二季的伏筆？
我們想讓你知道的是
如果說是我們自己能力可以承擔的，是我們需要的、喜愛的，剛好與網紅一樣擁有它，那是一種榮幸的愉悅感；反之，我不需要，也沒特別喜愛，超過自己的能力範圍，只因別人擁有，我必須擁有？這就是盲目追隨！
文：H2O
原是富家千金的徐雅莉，因家中突然破產，從天堂到谷底的人生，在佳賓會口中，所謂的底層生存之人，是如何如彗星般闖進佳賓會的網紅世界裡？在SNS匿名bbbfamous的鍵盤手，是如何在網紅圈裡穿梭，究竟她的目的為何？讓我們一起坐在直播前，準備好爆米花，一起找出其中真相！
- 片名：（Celebrity）
- 類型：【韓劇】懸疑、科技、愛情
- 年份：2023年
- 集數：12集
- 主演：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥
貼心提醒：想要自己尋找真相的，煩請觀看完，再來一同分享心得唷！
Come watch me！
在講述前，想先讚美一下女主角的眼神，有一種可以通進人眼裡，散發出深遠而美的感覺。
《絕世網紅》的劇情節奏，緊湊地恰到好處，不會拖泥帶水，卻又能讓觀眾在此節奏中吸取理解。其中徐雅莉與韓俊景的愛情線，完全不會讓故事核心失焦！我自己的觀感是，這部劇可能不會帶給你情感的深刻，抑或是腥風血雨的復仇走向。劇情的詮釋，在現實的網紅世界裡，是否有佳賓會這般的痕跡存在，可能沒有，但也可能更黑暗，任誰也都料不到。但在這個網路世代生活的我們，的確是一部發人深省的故事。
KOL的影響力
網紅，如首集所述，無論是包、鞋、服飾，集一身吃的、用的皆能影響世人的審美、生活習慣，乃至到左右思緒判斷。清粥小菜也能成山珍海味，平價服飾也能走上時尚尖端，對！就是如此浮誇。所要告訴你的是，網紅在資訊發達的社群中，影響力實不容小覷！
雖然佳賓會詮釋激烈，網紅間的鬥爭也是一個比一個瘋，尤其讓我佩服的是，韓國演員的那種嘶吼，激昂而高亢，強而有力，也讓我聯想到《黑暗榮耀》的西巴呀！但生活在網紅世界裡，「比較」就是一種日常，也是一種生存之道。現實面就是，你擁有愈多，成為愈高階的人，發言權與決定權就是會比一般人來得有資格！就以職場來說，亦是同樣的道理。
你委屈了嗎？那你成為成功人士嘛！
「你委屈了嗎？那你成為成功人士嘛！」真的是狠狠擊在人胸口上，內瘀而難以呼吸，疼痛不已。
徐雅莉是一名保養品銷售員，曾經是個不玩社群軟體的人，就如同大都數的平凡人過日子，在重逢高中同學——吳敏惠之後，無意間闖進了網紅世界，也因而得知網紅世界的作弊，以及佳賓會的醜陋黑暗面，看似光鮮亮麗，其實背後充滿鬥爭，各種醜聞。
生長在這個社群媒體的世代，有多少人是曾被困在讚數、粉絲數、漫天留言之下？不能說它絕對的不好，這個數值的確也帶給網紅們各種有效益的金流與贊助，在商業上的確也是商機，如同我前面所言，「比較」就是一種生存之道。但如果是像《絕世網紅》中的佳賓會，有點變相為暗鬥、毀人利己，這就失去了「好的比較」的意義了。論良好的狀態是：我們去學習強者的優點，改進自己的缺點，補強自身的不足。
即便手中拿了張爛牌，也能翻轉人生嗎？徐雅莉的性格與佳賓會的人不同，她那倔強的脾氣，一體兩面，可以走向成功，亦能滅亡。為何這麼說呢？在《絕世網紅》裡，無論是佳賓會還是陳泰展，都是強烈地詆毀徐雅莉，強調階級的差異。徐雅莉的底氣，怎麼可能任他們如此踐踏，一次又一次地毀她名譽、阻撓生意，還記得她說過：就因為我身處危機中，也完全搞砸，但我不想就此結束，所以現在反倒無所畏懼！
但有時候，那個選擇會帶來什麼樣的後果，誰都料不到。
財閥家經典名場面
韓俊景是韓國代表性化妝品公司的代表，向來只關心自身事務的人物，在一場宴會外被徐雅莉誤當為變態，兩條平行線開始有了交集。
徐雅莉在宴會上，被貶得一文不值，萬般羞辱，她仍挺直腰桿地反擊佳賓會的人，那字句間的氣勢魅力，吸引了韓俊景的目光。宴會外說要報警，拿了電話號碼，卻遲沒收到消息，私訊社群也沒回應，使得韓俊景更加好奇這個女孩。
尹詩炫是韓俊景前女友，優雅氣質，品行端正，家世顯赫集一身。在感情這方面，由不得自己作主，便嫁給在韓國首屈一指律師事務所代表——陳泰展。雖然也是佳賓會一員，卻不會失去理智，隨風起舞。從韓俊景喜歡徐雅莉這事，很顯然地看出，她對於過去的感情，尚未全然放下。面對徐雅莉的五味雜陳，在多次佳賓會與徐雅莉的鬥爭間，她心裡是欣賞雅莉的，選擇與韓俊景一同幫助她。
在第五集，韓俊景邀請徐雅莉到他家吃飯，進門的脫鞋名場面，不僅嚇傻雅莉，也看傻觀眾！韓俊景頭也不回地走向前，隨後的管家阿姨彎著腰，追隨他的步伐，抓住時機脫下他的鞋子，韓俊景連彎腰都不用，直接進家門的畫面，整個衝擊我對於財閥家的新三觀，哇塞！這就是要區別不同常人的手法嗎？第一次見識到，格外新穎且衝擊力之大！（我比較好奇，這......要NG多少次哈哈哈？）
你、我、他，皆可能無形中成為bbbfamous
網路流通迅速的鍵盤下，無形中，我們可能一個不小心就掉入聳動的新聞標題，甚至是有影響力人物的一則貼文、一句話裡，隨風起舞，便默認是事實。我們也常聽聞，生命殞落在鍵盤下，對平凡人來說，接收訊息少，不一定是壞事，然而對於公眾人物，一舉一動都在世人檢視下，排山倒海的惡語抨擊，是席捲而來的壓力。
劇中，佳賓會的每一位網紅，真的生活得快樂嗎？
網路就彷彿一道緊箍咒，消息不能錯過，謾罵無法不在意，成天深怕他人抖出自己的黑暗面，其中吳敏惠還得靠著吃藥安定。
佳賓會的所有關係人在最終獲得應有的代價，最令人不勝唏噓的是，平時對待吳敏惠如公主般的丈夫，在有利害關係時，選擇拋下妻子，把罪全推給了吳敏惠，指認是她一人所為。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航