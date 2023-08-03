杜蘇芮重創河北涿州斷水電又斷糧，救援難度大於2021鄭州水災，出版社圖書倉庫重鎮泡水損失慘重

河北涿州淹水未退通訊中斷，救援難度大幅提升

（中央社）河北涿州受暴雨侵襲成災，不但淹水且斷水、斷電、斷糧，許多民眾只能困守家中等待救援。大量救援隊湧入當地，然而淹水未退，救難人員坦言與鄭州水災、馳援北京相比，這次救援更為複雜。

河北水利廳示警，涿州的降雨雖停，但是這次的雨量太大，洪峰過境仍需要一段時間。

颱風杜蘇芮侵襲中國，先後讓福建、京津冀地區受災，其中河北涿州成了重災區，至今仍有不少人被困，正經歷斷水、斷糧、斷電，以及和親屬失聯等困境。

綜合中國新聞周刊等中國媒體，以及美國之音報導，涿州市從7月29日開始，連續兩天遭遇強降雨，境內北拒馬河、大石河、小清河等水位大幅上漲。到31日下午，涿州市區及郊區出現嚴重水災。

截至目前，市區大部分被洪水淹沒，災情遠比北京嚴重，眾多社區斷電、斷網，物資也相當缺乏，包括糧食。其中，涿州城西受災相對城東嚴重。

報導指出，隨著官方對外徵求救援協助、物資，以及雨勢轉小，來自中國各地的救援隊陸續抵達涿州，然而趕赴現場的救援隊坦言，針對於涿州的救援工作，難度要大於此前在北京的救援，以及2021年的鄭州水災。

中國皮划艇協會新興專案委員會主任金紹輝提到，8月1日一早一行人帶著皮划艇抵達涿州，「很多道路不通，我們只能哪條路通，就往哪兒走」。在救援過程中， 部分地區仍然是急流，而且水下有障礙物，一些機動船航行都有困難，救援人員不得不非常謹慎。

他提到，2日中午，協助運送了被困人員後，皮划艇不慎撞上障礙物導致漏油，因此不得不臨時往外撤退，「好在現場已有其他救援隊伍抵達，救援還能持續。」

報導另引述曙光救援同盟工作委員會委員張昆表示，這次救援困難，除了水位外，洪水中雜物較多，可能阻攔、破壞船艇，因此救援隊只能先清理障礙，再想辦法救援。

此外，即便已經有不少隊伍投入救援，但依然缺乏專業的救援工具，很多橡皮艇作業後都出現了破損，只能緊急修補再投入使用。此外，很多災民盼望救援人員協助尋找失聯親屬，但外來救援人員不熟悉地形及水域情況，且無法與被困人員取得聯繫。「斷水斷電、通訊中斷，你也不知道救誰，只能沿途看到緊急需要救助的人就去行動。」

報導也提到，雖然涿州市政府針對市外救援隊對設置了安置點並統一調配任務，然而不少救援隊表示，因時間緊湊、任務繁重，加上通訊情況較差，抵達涿州後並未前往安置點，而是按照民間登記的資料，或是救援隊彼此協調工作分配後，直接前往現場協助救援。

河北蓄滯洪區退水需一個月

（中央社）颱風杜蘇芮環流帶來的雨勢重創中國河北涿州。為分洩洪水，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區，官方介紹，河北蓄滯洪區退水需一個月，且3至4億立方公尺水將過境涿州。

據新京報，河北省水利廳副廳長李娜表示，本次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量398毫米，涿州有多條河流匯入。

她指出，北拒馬河上游來水最大洪峰達每秒4500立方公尺，北京房山區的琉璃河和小清河的來水也超過每秒3000立方公尺。

李娜指出，多股水在涿州匯入，極大影響當地防洪，「可以說用水漫涿州來形容」，預測後期還有3億到4億立方公尺的水要過境涿州。

李娜進一步表示，對於一些進水的村莊來說，村莊因為村基較高，可能很快退水，受影響要小一些。但對於一些耕地來說，退水需有一個時間。

她指出，總的時間大約在一個月，地勢高的地方相對來說退水就要快，地勢低的地方退水還是會慢一些，快的估計一星期就會退去，慢的可能會持續的時間比較長，達到一個月左右。

據報導，目前，河北各地逐步釐清受災受困底數，妥善安置受災民眾，加強安置區管理，保障好飲食、住宿、就醫等基本生活需要。

河北涿州民眾斷糧呼救，圖書倉庫泡水損失重

（中央社）河北保定涿州汛情嚴峻，有些被洪澇困住的民眾表示已經停水停電3天並且斷糧，各類求助訊息超過了1700則。涿州作為多家出版社倉庫所在地，目前已有大量圖書被浸泡損毀。

官方媒體的說法是，受到連續強降雨和上游洪水過境影響，河北涿州市河道行洪和城市內澇風險加劇。不過，民眾在分享相關訊息時，都提到了「洩洪」。

南方都市報報導，涿州一名鄭女士說，她母親和舅媽在內的135人，於1日凌晨開始被困在工廠，斷電斷糧。「現在大部分受災地停水停電停網，因為洩洪，我所在的碼頭鎮有多個村莊都被淹了，涿州多個小區的水可以沒（淹）過家用轎車。」

2日凌晨，一名被困在涿州永樂文秀小學的人員說，一共有150人被困在這裡，其中包括老人、孩子。他們正待在學校的高處等待救援，已經困了兩天，一旦手機沒電關機，就和外界失聯了，「我們現在只想要吃的和水」。

報導說，一份名為「涿州區域救援登記」的表格顯示，截至2日凌晨2時許，「被困人員」名單已經填寫了1161欄，求助情況主要為失聯、受困、停水停電、缺乏物資等；「求助信息」一欄填寫了1753條。被困人員當中有很多是老人和小孩，有的老人身患疾病，且缺乏藥物，情況危急。還有求助訊息反映幾十餘人或百餘人正受困於同一個地點。

一名在日本生活的涿州人今天凌晨透過微信公眾號「白夜飛行員」發文，記錄了老家村民微信群裡洪水不斷上漲的消息。居民從一開始的不以為意到感到緊張，最後是求助；村長通知大家撤離，但是沒有說「洩洪」的具體時間。7月31日下午水位迅速上漲，很多人反映汽車已經開不出去。