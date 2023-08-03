杜蘇芮重創河北涿州斷水電又斷糧，救援難度大於2021鄭州水災，出版社圖書倉庫重鎮泡水損失慘重
我們想讓你知道的是
颱風杜蘇芮侵襲中國，河北涿州成了重災區，至今仍有不少人正經歷斷水、斷糧、斷電，以及和親屬失聯等困境。涿州作為多家出版社倉庫所在地，目前已有大量圖書被浸泡損毀。
河北涿州淹水未退通訊中斷，救援難度大幅提升
（中央社）河北涿州受暴雨侵襲成災，不但淹水且斷水、斷電、斷糧，許多民眾只能困守家中等待救援。大量救援隊湧入當地，然而淹水未退，救難人員坦言與鄭州水災、馳援北京相比，這次救援更為複雜。
河北水利廳示警，涿州的降雨雖停，但是這次的雨量太大，洪峰過境仍需要一段時間。
颱風杜蘇芮侵襲中國，先後讓福建、京津冀地區受災，其中河北涿州成了重災區，至今仍有不少人被困，正經歷斷水、斷糧、斷電，以及和親屬失聯等困境。
綜合中國新聞周刊等中國媒體，以及美國之音報導，涿州市從7月29日開始，連續兩天遭遇強降雨，境內北拒馬河、大石河、小清河等水位大幅上漲。到31日下午，涿州市區及郊區出現嚴重水災。
截至目前，市區大部分被洪水淹沒，災情遠比北京嚴重，眾多社區斷電、斷網，物資也相當缺乏，包括糧食。其中，涿州城西受災相對城東嚴重。
報導指出，隨著官方對外徵求救援協助、物資，以及雨勢轉小，來自中國各地的救援隊陸續抵達涿州，然而趕赴現場的救援隊坦言，針對於涿州的救援工作，難度要大於此前在北京的救援，以及2021年的鄭州水災。
中國皮划艇協會新興專案委員會主任金紹輝提到，8月1日一早一行人帶著皮划艇抵達涿州，「很多道路不通，我們只能哪條路通，就往哪兒走」。在救援過程中， 部分地區仍然是急流，而且水下有障礙物，一些機動船航行都有困難，救援人員不得不非常謹慎。
他提到，2日中午，協助運送了被困人員後，皮划艇不慎撞上障礙物導致漏油，因此不得不臨時往外撤退，「好在現場已有其他救援隊伍抵達，救援還能持續。」
報導另引述曙光救援同盟工作委員會委員張昆表示，這次救援困難，除了水位外，洪水中雜物較多，可能阻攔、破壞船艇，因此救援隊只能先清理障礙，再想辦法救援。
此外，即便已經有不少隊伍投入救援，但依然缺乏專業的救援工具，很多橡皮艇作業後都出現了破損，只能緊急修補再投入使用。此外，很多災民盼望救援人員協助尋找失聯親屬，但外來救援人員不熟悉地形及水域情況，且無法與被困人員取得聯繫。「斷水斷電、通訊中斷，你也不知道救誰，只能沿途看到緊急需要救助的人就去行動。」
報導也提到，雖然涿州市政府針對市外救援隊對設置了安置點並統一調配任務，然而不少救援隊表示，因時間緊湊、任務繁重，加上通訊情況較差，抵達涿州後並未前往安置點，而是按照民間登記的資料，或是救援隊彼此協調工作分配後，直接前往現場協助救援。
河北蓄滯洪區退水需一個月
（中央社）颱風杜蘇芮環流帶來的雨勢重創中國河北涿州。為分洩洪水，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區，官方介紹，河北蓄滯洪區退水需一個月，且3至4億立方公尺水將過境涿州。
據新京報，河北省水利廳副廳長李娜表示，本次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量398毫米，涿州有多條河流匯入。
她指出，北拒馬河上游來水最大洪峰達每秒4500立方公尺，北京房山區的琉璃河和小清河的來水也超過每秒3000立方公尺。
李娜指出，多股水在涿州匯入，極大影響當地防洪，「可以說用水漫涿州來形容」，預測後期還有3億到4億立方公尺的水要過境涿州。
李娜進一步表示，對於一些進水的村莊來說，村莊因為村基較高，可能很快退水，受影響要小一些。但對於一些耕地來說，退水需有一個時間。
她指出，總的時間大約在一個月，地勢高的地方相對來說退水就要快，地勢低的地方退水還是會慢一些，快的估計一星期就會退去，慢的可能會持續的時間比較長，達到一個月左右。
據報導，目前，河北各地逐步釐清受災受困底數，妥善安置受災民眾，加強安置區管理，保障好飲食、住宿、就醫等基本生活需要。
河北涿州民眾斷糧呼救，圖書倉庫泡水損失重
（中央社）河北保定涿州汛情嚴峻，有些被洪澇困住的民眾表示已經停水停電3天並且斷糧，各類求助訊息超過了1700則。涿州作為多家出版社倉庫所在地，目前已有大量圖書被浸泡損毀。
官方媒體的說法是，受到連續強降雨和上游洪水過境影響，河北涿州市河道行洪和城市內澇風險加劇。不過，民眾在分享相關訊息時，都提到了「洩洪」。
南方都市報報導，涿州一名鄭女士說，她母親和舅媽在內的135人，於1日凌晨開始被困在工廠，斷電斷糧。「現在大部分受災地停水停電停網，因為洩洪，我所在的碼頭鎮有多個村莊都被淹了，涿州多個小區的水可以沒（淹）過家用轎車。」
2日凌晨，一名被困在涿州永樂文秀小學的人員說，一共有150人被困在這裡，其中包括老人、孩子。他們正待在學校的高處等待救援，已經困了兩天，一旦手機沒電關機，就和外界失聯了，「我們現在只想要吃的和水」。
報導說，一份名為「涿州區域救援登記」的表格顯示，截至2日凌晨2時許，「被困人員」名單已經填寫了1161欄，求助情況主要為失聯、受困、停水停電、缺乏物資等；「求助信息」一欄填寫了1753條。被困人員當中有很多是老人和小孩，有的老人身患疾病，且缺乏藥物，情況危急。還有求助訊息反映幾十餘人或百餘人正受困於同一個地點。
一名在日本生活的涿州人今天凌晨透過微信公眾號「白夜飛行員」發文，記錄了老家村民微信群裡洪水不斷上漲的消息。居民從一開始的不以為意到感到緊張，最後是求助；村長通知大家撤離，但是沒有說「洩洪」的具體時間。7月31日下午水位迅速上漲，很多人反映汽車已經開不出去。
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航