澳媒爆《索羅門星報》收受中資協助大外宣，外界憂太平洋島國遭趁虛而入
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在帛琉，由中國推動但未成功簽署的媒體協議，揭露了北京如何透過施加政治壓力和提供資金吸引當地精英，包括媒體人等，以尋求在太平洋地區發揮影響力。《索羅門星報》辦公室主任薩薩科（Alfred Sasako）說，《索羅門星報》維持其獨立性，並向組織犯罪與貪腐舉報計畫表示，任何指稱索羅門星報偏向親北京的說法，是「試圖將中國妖魔化者的想像」。
（中央社）索羅門群島發行最久的《索羅門星報》遭踢爆收受中國資金，刊出有利於北京當局的報導以換取汰換年久失修的設備，引發各界擔憂外國干預太平洋媒體將成為一股趨勢。
《澳洲廣播公司》（ABC）報導，跨國民間媒體組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP）最近披露了中國如何試圖在帛琉與索羅門群島取得對媒體的影響力。
中國政治勢力滲入太平洋媒體
在帛琉，由中國推動但未成功簽署的媒體協議，揭露了北京如何透過施加政治壓力和提供資金吸引當地精英，包括媒體人等，以尋求在太平洋地區發揮影響力。
中國在索羅門群島取得更大的成功，自索羅門群島2019年與台灣斷交並在外交上承認中國後，中國在索羅門群島穩步增強其勢力與影響力。
根據組織犯罪與貪腐舉報計畫說法，《索羅門星報》（Solomon Star）在保證將發表有利於北京的訊息後收到中國資金。
由於急著籌措資金，《索羅門星報》的主編去年7月向中國駐荷尼阿拉大使館撰寫了一份提案，提及報社運作難以為繼、需要援助，印刷機日益老化，報紙往往要晚一天才能送到街上，旗下廣播電台Paoa FM在向偏遠省分播送節目方面也遭遇困難。
組織犯罪與貪腐舉報計畫說：「記者取得2022年7月《索羅門星報》寄給中國駐荷尼阿拉大使館的資金提議草案，《索羅門星報》要求提供115萬索羅門群島元（約新台幣657萬元）採購設備，包含替換老舊的報紙印刷機與PAOA FM電台的無線電塔。」
「《索羅門星報》在提案中說，年久失修的設備導致報紙很晚才印出，『限縮有關中國在索羅門群島慷慨且極其迅速的經濟與基礎建設發展的新聞報導』。」
根據《澳洲廣播公司》節目「太平洋之聲」（Pacific Beat）看到的提案，中國將獲得「龐大」好處，「這項計畫預計產生的結果…是讓《索羅門星報》能及時產出，造福讀者、訂閱戶與廣告客戶」。
索羅門星報否認偏向中國
《索羅門星報》辦公室主任薩薩科（Alfred Sasako）說，《索羅門星報》維持其獨立性。他向組織犯罪與貪腐舉報計畫表示，任何指稱索《索羅門星報》偏向親北京的說法，是「試圖將中國妖魔化者的想像」。
薩薩科跟組織犯罪與貪腐舉報計畫說，過去10多年來，《索羅門星報》試圖向澳洲爭取資金，但都沒有成功。
南太平洋大學（University of South Pacific）新聞學教授辛赫（Shailendra Singh）說，《索羅門星報》受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響面臨財務挑戰，廣告收入也流向社群媒體，「中國提供的資金緩解了燃眉之急」。
他對澳洲廣播公司說：「放眼整片地區，會發現各國政府都在與中國握手交好，達成各種協議，也接受大筆資金。」
辛赫指出，媒體機構已成為在太平洋爭奪影響力的大國間競爭一環，並警告說其他處境艱困的太平洋媒體企業可能會受到類似提議誘惑。
他說：「他們會認真考慮讓出一些編輯獨立性來換取新的印刷機，只為了讓報社能繼續經營下去，但願這不會變成一股趨勢。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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