澳媒爆《索羅門星報》收受中資協助大外宣，外界憂太平洋島國遭趁虛而入

（中央社）索羅門群島發行最久的《索羅門星報》遭踢爆收受中國資金，刊出有利於北京當局的報導以換取汰換年久失修的設備，引發各界擔憂外國干預太平洋媒體將成為一股趨勢。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，跨國民間媒體組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP）最近披露了中國如何試圖在帛琉與索羅門群島取得對媒體的影響力。

中國政治勢力滲入太平洋媒體

在帛琉，由中國推動但未成功簽署的媒體協議，揭露了北京如何透過施加政治壓力和提供資金吸引當地精英，包括媒體人等，以尋求在太平洋地區發揮影響力。

中國在索羅門群島取得更大的成功，自索羅門群島2019年與台灣斷交並在外交上承認中國後，中國在索羅門群島穩步增強其勢力與影響力。

根據組織犯罪與貪腐舉報計畫說法，《索羅門星報》（Solomon Star）在保證將發表有利於北京的訊息後收到中國資金。

由於急著籌措資金，《索羅門星報》的主編去年7月向中國駐荷尼阿拉大使館撰寫了一份提案，提及報社運作難以為繼、需要援助，印刷機日益老化，報紙往往要晚一天才能送到街上，旗下廣播電台Paoa FM在向偏遠省分播送節目方面也遭遇困難。

組織犯罪與貪腐舉報計畫說：「記者取得2022年7月《索羅門星報》寄給中國駐荷尼阿拉大使館的資金提議草案，《索羅門星報》要求提供115萬索羅門群島元（約新台幣657萬元）採購設備，包含替換老舊的報紙印刷機與PAOA FM電台的無線電塔。」

「《索羅門星報》在提案中說，年久失修的設備導致報紙很晚才印出，『限縮有關中國在索羅門群島慷慨且極其迅速的經濟與基礎建設發展的新聞報導』。」

根據《澳洲廣播公司》節目「太平洋之聲」（Pacific Beat）看到的提案，中國將獲得「龐大」好處，「這項計畫預計產生的結果…是讓《索羅門星報》能及時產出，造福讀者、訂閱戶與廣告客戶」。

索羅門星報否認偏向中國

《索羅門星報》辦公室主任薩薩科（Alfred Sasako）說，《索羅門星報》維持其獨立性。他向組織犯罪與貪腐舉報計畫表示，任何指稱索《索羅門星報》偏向親北京的說法，是「試圖將中國妖魔化者的想像」。

薩薩科跟組織犯罪與貪腐舉報計畫說，過去10多年來，《索羅門星報》試圖向澳洲爭取資金，但都沒有成功。

南太平洋大學（University of South Pacific）新聞學教授辛赫（Shailendra Singh）說，《索羅門星報》受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響面臨財務挑戰，廣告收入也流向社群媒體，「中國提供的資金緩解了燃眉之急」。

他對澳洲廣播公司說：「放眼整片地區，會發現各國政府都在與中國握手交好，達成各種協議，也接受大筆資金。」

辛赫指出，媒體機構已成為在太平洋爭奪影響力的大國間競爭一環，並警告說其他處境艱困的太平洋媒體企業可能會受到類似提議誘惑。

他說：「他們會認真考慮讓出一些編輯獨立性來換取新的印刷機，只為了讓報社能繼續經營下去，但願這不會變成一股趨勢。」

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航