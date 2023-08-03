TNL+ 2023/08/03,
環境

2023地球超載日：8/2起全球陷生態赤字，直到年底都是向後代子孫「借貸」使用資源

2023地球超載日：8/2起全球陷生態赤字，直到年底都是向後代子孫「借貸」使用資源
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我們想讓你知道的是

地球超載日最早是由全球足跡網路發起，在這一天，人類對於自然環境的消耗量將超過地球該年度資源的再生能力，即地球的生物承載力已超出負荷。自20世紀70年代初期以來，全球人類便一直處在「生態赤字」的處境中。1971年12月25日是首個地球超載日，該日期至1979年來到11月1日，時至1999年的地球超載日則向前挪至9月26日，2005年更直接躍至8月27日。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

據國際獨立智庫組織「全球足跡網路」（Global Footprint Network）推算，2023年的「地球超載日」（EOD）落在8月2日，這象徵著全球80億人口已耗盡地球當年度的所有肉類、穀物、森林等可再生資源，從8月2日至2023年結束，我們都將以向後代子孫「借貸」的方式來使用環境資源。

支持永續發展及綠色能源的商業媒體《edie》解釋，地球超載日最早是由全球足跡網路發起，在這一天，人類對於自然環境的消耗量將超過地球該年度資源的再生能力，即地球的生物承載力（Biocapacity）已超出負荷。

《edie》指出，全球足跡網路在計算地球超載日時主要會考慮地球的「生物承載力」與人類的「生態足跡」（Ecological footprint）2項重要因素，前者為地球生態系統產出自然資源及吸收碳排或其他廢物的能力，後者則是量化人類對地球資源的需求，例如資源消耗和二氧化碳的排放。

而地球超載日的計算方法，是將特定年度的地球生物承載力除以全球人類的生態足跡，再將該數值乘以365或366，即一年當中的天數，也因此每年度所得出的超載日期都不會相同。

印度媒體《News9live》表示，自20世紀70年代初期以來，全球人類便一直處在「生態赤字」的處境中。1971年12月25日是首個地球超載日，該日期至1979年來到11月1日，時至1999年的地球超載日則向前挪至9月26日，2005年更直接躍至8月27日。

澳洲科學季刊《宇宙雜誌》（Cosmos Magazine）進一步提及，2022年的地球超載日為7月28日，是全球生態赤字最嚴重的一年，儘管今（2023）年有所延後，且2020年國際間因受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐減緩全球經濟發展，該年度的地球超載日退至8月16日，但總體而言，地球超載日不斷提前的趨勢已是不爭的事實。

哪些國家的「超載日」來的最早？

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