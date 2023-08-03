2023/08/03,
中國

中共火箭軍高層遭整肅凸顯向美洩密傳聞，「外行領導」恐弱化習近平核武野心

中共火箭軍高層遭整肅凸顯向美洩密傳聞，「外行領導」恐弱化習近平核武野心
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

設立火箭軍是習近平對解放軍進行大規模體制改革的最高成就之一，而這個軍種一直保管著中國不斷擴大的核武庫。但本週，習近平突然撤下了火箭軍的2名最高級指揮官，換上來自其他軍種、沒有管理核武器經驗的人選。專家表示，對腐敗或對習近平不忠的懷疑可能會使中國升級常規導彈及核導彈的努力變慢或變得複雜。

共軍火箭軍易帥，分析：凸顯向美洩露情報傳聞

（中央社）共軍火箭軍高層人事更迭，引發外界諸多揣測。《美國之音》報導，現於美國的前中共海軍司令部中校參謀姚誠表示，凸顯火箭軍高層向美國洩露機密情報的傳聞，並引發了中共總書記習近平的嚴查。

據《美國之音》報導，姚誠研判，此次中共的反貪調查恐源自美國空軍大學去年10月底公布的中國火箭軍結構報告。

該報告上從火箭軍司令部、下至炊事班，乃至基地座標都遭披露，若非火箭軍高層洩密，美國的情報蒐集恐無法如此全面。

他分析，此報告公開後，中共肯定嚴查，也疑似破獲美國中情局在中國一個30人規模的間諜網，這恐是美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月之所以秘密出訪北京的原因之一。

姚誠說，知情人士向他透露，應是「李玉超的兒子向美國洩漏」火箭軍的機密資料，導致「李玉超從會議室被帶走，接受調查」，並牽扯到作為中國情報首腦機構的戰略支援部隊，連司令員巨乾生也被帶走調查。「只不過，他是因為洩密、還是貪腐問題被查，無從確認」。

中共總書記習近平7月31日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜。評論指出，這間接證實傳得沸沸揚揚的火箭軍高層腐敗洩密案，火箭軍前司令員李玉超落馬，前政委徐忠波出事。

除此之外，共軍反腐整肅火箭軍，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，受到一定程度的揣測與牽連。

中國火箭軍改外行領導，習近平核武雄心受挫

（中央社）中共領導人習近平對火箭軍高層整肅大換血，並啟用其他軍種的「外人」任司令員，由於火箭軍控制中國核武器，專家認為，習近平要強化「戰略制衡能力」的核武雄心因指揮層動盪暫時受挫。

共軍火箭軍近日易帥，香港星島日報2日分析，新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛來自其他軍種，並非專業出身，這令火箭軍出現「外行領導內行」的情況。

紐約時報今（3）天報導，中國領導人習近平對解放軍進行大規模體制改革的最高成就之一是設立了火箭軍，這個軍種一直保管著中國不斷擴大的核武庫。火箭軍擁有不同系列的導彈和大量發射井，體現了習近平的雄心，他要把中國提升為受人尊敬、令人畏懼的大國，準備抗衡美國在東亞地區的霸主地位。

但本週，習近平突然撤下了火箭軍的2名最高級指揮官，換上來自其他軍種、沒有管理核武器經驗的人選。這是5年來發生在中國軍隊最高層的劇變。幾名專家表示，對腐敗或對習近平不忠的懷疑可能會使中國升級常規導彈及核導彈的努力變慢或變得複雜。

美國麻州塔弗茲大學（Tufts University）研究中國火箭軍及核武器現代化的助理教授羅根（David Logan）說，進行大規模改革時，高層不穩定從來都不是好事，火箭軍發生的變化是巨大的。而且新任命的高級指揮官幾乎沒有相關的經驗，「這可能會擾亂軍隊現代化」。

華盛頓諮詢公司BluePath Labs分析師布魯澤塞（Matt Bruzzese）認為，「這2人都來自火箭軍之外的軍種，清洗之後緊接著就任命他們，這是個很明顯的跡象，表明習近平覺得火箭軍腐敗的根子很深，他不信任火箭軍的任何副職指揮官能接班」。

華盛頓國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillip Saunders）說，中國已把更多的飛彈處於更高的戒備狀態。這讓火箭軍指揮官的可靠性變得越來越重要，而司令員和政委是為部隊定基調的人，「他們在這次調整中可能需要一批來自火箭軍之外的政治可靠人選」。

習近平在2015年設立了火箭軍，這是他全面努力的一部分，旨在令解放軍更有能力對外投射中國力量，同時也將軍隊更直接地置於自己領導之下，並曾說「火箭軍是我國戰略威懾的核心力量」，使命任務包括「增強可信可靠的核威懾和核反擊能力，加強中遠程精確打擊力量建設」。

火箭軍還控制著中國的幾乎所有核武器，五角大廈估計中國目前擁有逾400枚核彈頭，到2030年時可能擁有1000枚，且在中國北方建了約300個彈道導彈發射井。

雖然中國官員尚未公開承認這些發射井的存在，但習近平已明確表示，他想擁有更強的「戰略制衡能力」。但這些雄心可能會因火箭軍指揮層的動盪而暫時受挫。

習近平7月31日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜。這間接證實先前傳得沸沸揚揚的火箭軍高層腐敗洩密案，火箭軍前司令員李玉超落馬，前政委徐忠波出事。

港媒：戰支部司令巨乾生凶多吉少

（中央社）在共軍火箭軍高層包括司令員及政委紛紛落馬之際，外傳戰略支援部隊司令員上將巨乾生缺席了7月31日的建軍週年紀念招待會，可能「凶多吉少」。

明報今天在一篇分析文章中指出，在軍中整肅正酣之際，7月31日慶祝建軍96週年的國防部招待會，成為解放軍高級將領清白與否的一個晴雨表，而缺席者就引人矚目。

據指出，從電視畫面看，當天在招待會上，許多高級將領都有出席，主賓席上只缺裝備發展部政委、戰支部隊司令員和國防大學校長3人。

但文章表示，裝發部政委已空缺多時，國防大學校長蕭天亮仍是中將，不夠資格坐主賓席，真正缺席的就是巨乾生。

文章指出，戰支部隊分航太系統和網路系統兩部分，是2016年軍改後成立的新兵種，屬於「新質作戰力量」；如此重要的特種部隊，其高層去年以來卻連番出事，先是航太系統部司令員中將尚宏在當選中共20大代表之後，未能通過代表資格審查，是全中國被取消資格的3名代表之一，後已悄然去職。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。