中共火箭軍高層遭整肅凸顯向美洩密傳聞，「外行領導」恐弱化習近平核武野心
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設立火箭軍是習近平對解放軍進行大規模體制改革的最高成就之一，而這個軍種一直保管著中國不斷擴大的核武庫。但本週，習近平突然撤下了火箭軍的2名最高級指揮官，換上來自其他軍種、沒有管理核武器經驗的人選。專家表示，對腐敗或對習近平不忠的懷疑可能會使中國升級常規導彈及核導彈的努力變慢或變得複雜。
共軍火箭軍易帥，分析：凸顯向美洩露情報傳聞
（中央社）共軍火箭軍高層人事更迭，引發外界諸多揣測。《美國之音》報導，現於美國的前中共海軍司令部中校參謀姚誠表示，凸顯火箭軍高層向美國洩露機密情報的傳聞，並引發了中共總書記習近平的嚴查。
據《美國之音》報導，姚誠研判，此次中共的反貪調查恐源自美國空軍大學去年10月底公布的中國火箭軍結構報告。
該報告上從火箭軍司令部、下至炊事班，乃至基地座標都遭披露，若非火箭軍高層洩密，美國的情報蒐集恐無法如此全面。
他分析，此報告公開後，中共肯定嚴查，也疑似破獲美國中情局在中國一個30人規模的間諜網，這恐是美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月之所以秘密出訪北京的原因之一。
姚誠說，知情人士向他透露，應是「李玉超的兒子向美國洩漏」火箭軍的機密資料，導致「李玉超從會議室被帶走，接受調查」，並牽扯到作為中國情報首腦機構的戰略支援部隊，連司令員巨乾生也被帶走調查。「只不過，他是因為洩密、還是貪腐問題被查，無從確認」。
中共總書記習近平7月31日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜。評論指出，這間接證實傳得沸沸揚揚的火箭軍高層腐敗洩密案，火箭軍前司令員李玉超落馬，前政委徐忠波出事。
除此之外，共軍反腐整肅火箭軍，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，受到一定程度的揣測與牽連。
中國火箭軍改外行領導，習近平核武雄心受挫
（中央社）中共領導人習近平對火箭軍高層整肅大換血，並啟用其他軍種的「外人」任司令員，由於火箭軍控制中國核武器，專家認為，習近平要強化「戰略制衡能力」的核武雄心因指揮層動盪暫時受挫。
共軍火箭軍近日易帥，香港星島日報2日分析，新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛來自其他軍種，並非專業出身，這令火箭軍出現「外行領導內行」的情況。
紐約時報今（3）天報導，中國領導人習近平對解放軍進行大規模體制改革的最高成就之一是設立了火箭軍，這個軍種一直保管著中國不斷擴大的核武庫。火箭軍擁有不同系列的導彈和大量發射井，體現了習近平的雄心，他要把中國提升為受人尊敬、令人畏懼的大國，準備抗衡美國在東亞地區的霸主地位。
但本週，習近平突然撤下了火箭軍的2名最高級指揮官，換上來自其他軍種、沒有管理核武器經驗的人選。這是5年來發生在中國軍隊最高層的劇變。幾名專家表示，對腐敗或對習近平不忠的懷疑可能會使中國升級常規導彈及核導彈的努力變慢或變得複雜。
美國麻州塔弗茲大學（Tufts University）研究中國火箭軍及核武器現代化的助理教授羅根（David Logan）說，進行大規模改革時，高層不穩定從來都不是好事，火箭軍發生的變化是巨大的。而且新任命的高級指揮官幾乎沒有相關的經驗，「這可能會擾亂軍隊現代化」。
華盛頓諮詢公司BluePath Labs分析師布魯澤塞（Matt Bruzzese）認為，「這2人都來自火箭軍之外的軍種，清洗之後緊接著就任命他們，這是個很明顯的跡象，表明習近平覺得火箭軍腐敗的根子很深，他不信任火箭軍的任何副職指揮官能接班」。
華盛頓國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillip Saunders）說，中國已把更多的飛彈處於更高的戒備狀態。這讓火箭軍指揮官的可靠性變得越來越重要，而司令員和政委是為部隊定基調的人，「他們在這次調整中可能需要一批來自火箭軍之外的政治可靠人選」。
習近平在2015年設立了火箭軍，這是他全面努力的一部分，旨在令解放軍更有能力對外投射中國力量，同時也將軍隊更直接地置於自己領導之下，並曾說「火箭軍是我國戰略威懾的核心力量」，使命任務包括「增強可信可靠的核威懾和核反擊能力，加強中遠程精確打擊力量建設」。
火箭軍還控制著中國的幾乎所有核武器，五角大廈估計中國目前擁有逾400枚核彈頭，到2030年時可能擁有1000枚，且在中國北方建了約300個彈道導彈發射井。
雖然中國官員尚未公開承認這些發射井的存在，但習近平已明確表示，他想擁有更強的「戰略制衡能力」。但這些雄心可能會因火箭軍指揮層的動盪而暫時受挫。
習近平7月31日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜。這間接證實先前傳得沸沸揚揚的火箭軍高層腐敗洩密案，火箭軍前司令員李玉超落馬，前政委徐忠波出事。
港媒：戰支部司令巨乾生凶多吉少
（中央社）在共軍火箭軍高層包括司令員及政委紛紛落馬之際，外傳戰略支援部隊司令員上將巨乾生缺席了7月31日的建軍週年紀念招待會，可能「凶多吉少」。
明報今天在一篇分析文章中指出，在軍中整肅正酣之際，7月31日慶祝建軍96週年的國防部招待會，成為解放軍高級將領清白與否的一個晴雨表，而缺席者就引人矚目。
據指出，從電視畫面看，當天在招待會上，許多高級將領都有出席，主賓席上只缺裝備發展部政委、戰支部隊司令員和國防大學校長3人。
但文章表示，裝發部政委已空缺多時，國防大學校長蕭天亮仍是中將，不夠資格坐主賓席，真正缺席的就是巨乾生。
文章指出，戰支部隊分航太系統和網路系統兩部分，是2016年軍改後成立的新兵種，屬於「新質作戰力量」；如此重要的特種部隊，其高層去年以來卻連番出事，先是航太系統部司令員中將尚宏在當選中共20大代表之後，未能通過代表資格審查，是全中國被取消資格的3名代表之一，後已悄然去職。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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