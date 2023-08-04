TNL+ 2023/08/04,
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馬來西亞通勤月票：減低人民對汽車依賴，但月票仍排除鐵路和外國人

馬來西亞通勤月票：減低人民對汽車依賴，但月票仍排除鐵路和外國人
圖為馬來西亞的捷運。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬來西亞早在2019年於首都吉隆坡所在的巴生谷地區推出公共交通通勤月票，可30天內無限次搭乘公車和地鐵，月票價格從最初的馬幣100元到如今只需要馬幣50元（約新台幣350元），但和台灣的TPASS相比，提供的公共運輸選擇仍不包括鐵路系統，而且外國人無法購買，因此馬來西亞的「MY50」月票仍有許多改善之處。

台灣於2023年7月推出區域性的公共運輸通勤月票，以區域性北、中、南劃分。而在今年4月，工業汽車大國德國也推出49歐元的全國性公共交通月票，盧森堡更於2020年成爲全球第一個推出全國性免費公共交通的國家。由此可見，面對城市沉重的生活成本、低碳地球村的趨勢，或許各國的通勤月票政策，會往整合更多公共運輸模式，也整合成爲區域性甚至全囯性的方向發展。

而台灣的鄰國馬來西亞，則早於2019年在西馬（馬來半島）中部推出巴生谷（可以理解爲大吉隆坡）公共交通月票，之後該服務逐步擴展至北部的檳城、南部的柔佛新山、和東部的彭亨關丹。但相較於台灣的區域性公共交通月票，馬來西亞的公共交通月票分別只限同個營運商（service provider）即國家基建公司（Prasarana）所營運的鐵路和公車，且在中部首都和北部缺乏對各種不同公共運輸模式的整合。

在各地域逐步展開不同公共運輸模式的整合的好處在於，此整合性月票有助於降低生活費、鼓勵經濟活動較落後州屬的居民前往城市地區就業，讓城市的第一和最後一哩路（first mile和last mile）得以發展。

而台灣所推出的區域性月票，涵蓋了更多公共交通類型，以及可線上購買、非排他性（外國人可以購買）的作法，都值得讓馬來西亞反思。接下來，本文將探討馬來西亞公共交通月票的優點和缺點，促使馬來西公共交通得以重生（rejuvenate）和反思公共交通福利排他性議題。

通勤月票有助省下養車成本

馬來西亞的通勤月票始於2019年分別推出馬幣100元（約新台幣700元）的MY100月票卡（可以乘搭地鐵和公車、BRT），以及馬幣50元（新台幣350）的MY50月票卡（只限搭乘公車）。2020年疫情期間，通勤月票整合為馬幣30（新台幣210）的MY30,可以同時搭乘地鐵和公車；2022年（民國111年）價格提升至馬幣50（新台幣350），即新版的「MY50」。

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Photo Credit: myrapid
馬來西亞通勤月票MY50

由於民眾的來返地點各異，可能無法準確預估MY50在巴生谷如何節省花費，不過在家戶擁車率高的馬來西亞（不計算汽油費），可以肯定的是這省下了每個月幾百塊的停車費。例如，巴生谷的城中央商務區（central business distric，CBD) 如吉隆坡中央車站（KL Sentral）附近的停車位月票介於馬幣300（約新台幣2100元）至400（約新台幣2800元）、孟沙（Bangsar）和谷中城（Midvalley）的停車位月票介於馬幣250元（約新台幣1750元）至350元（約新台幣2450元），而市民若改為只使用MY50月票的話，只需馬幣50（新台幣350）。

對於想置産的市民，通勤月票可以舒緩房貸帶來的壓力，不需承擔車貸、汽油費、停車費等等，有必要乘車時再使用Grab等電召車服務即可，當薪資有所增長時和適應房貸隨之而來生活方式的調整時，這時再規劃買車。

整合性不足的通勤月票

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