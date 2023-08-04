馬來西亞通勤月票：減低人民對汽車依賴，但月票仍排除鐵路和外國人
我們想讓你知道的是
馬來西亞早在2019年於首都吉隆坡所在的巴生谷地區推出公共交通通勤月票，可30天內無限次搭乘公車和地鐵，月票價格從最初的馬幣100元到如今只需要馬幣50元（約新台幣350元），但和台灣的TPASS相比，提供的公共運輸選擇仍不包括鐵路系統，而且外國人無法購買，因此馬來西亞的「MY50」月票仍有許多改善之處。
台灣於2023年7月推出區域性的公共運輸通勤月票，以區域性北、中、南劃分。而在今年4月，工業汽車大國德國也推出49歐元的全國性公共交通月票，盧森堡更於2020年成爲全球第一個推出全國性免費公共交通的國家。由此可見，面對城市沉重的生活成本、低碳地球村的趨勢，或許各國的通勤月票政策，會往整合更多公共運輸模式，也整合成爲區域性甚至全囯性的方向發展。
而台灣的鄰國馬來西亞，則早於2019年在西馬（馬來半島）中部推出巴生谷（可以理解爲大吉隆坡）公共交通月票，之後該服務逐步擴展至北部的檳城、南部的柔佛新山、和東部的彭亨關丹。但相較於台灣的區域性公共交通月票，馬來西亞的公共交通月票分別只限同個營運商（service provider）即國家基建公司（Prasarana）所營運的鐵路和公車，且在中部首都和北部缺乏對各種不同公共運輸模式的整合。
在各地域逐步展開不同公共運輸模式的整合的好處在於，此整合性月票有助於降低生活費、鼓勵經濟活動較落後州屬的居民前往城市地區就業，讓城市的第一和最後一哩路（first mile和last mile）得以發展。
而台灣所推出的區域性月票，涵蓋了更多公共交通類型，以及可線上購買、非排他性（外國人可以購買）的作法，都值得讓馬來西亞反思。接下來，本文將探討馬來西亞公共交通月票的優點和缺點，促使馬來西公共交通得以重生（rejuvenate）和反思公共交通福利排他性議題。
通勤月票有助省下養車成本
馬來西亞的通勤月票始於2019年分別推出馬幣100元（約新台幣700元）的MY100月票卡（可以乘搭地鐵和公車、BRT），以及馬幣50元（新台幣350）的MY50月票卡（只限搭乘公車）。2020年疫情期間，通勤月票整合為馬幣30（新台幣210）的MY30,可以同時搭乘地鐵和公車；2022年（民國111年）價格提升至馬幣50（新台幣350），即新版的「MY50」。
由於民眾的來返地點各異，可能無法準確預估MY50在巴生谷如何節省花費，不過在家戶擁車率高的馬來西亞（不計算汽油費），可以肯定的是這省下了每個月幾百塊的停車費。例如，巴生谷的城中央商務區（central business distric，CBD) 如吉隆坡中央車站（KL Sentral）附近的停車位月票介於馬幣300（約新台幣2100元）至400（約新台幣2800元）、孟沙（Bangsar）和谷中城（Midvalley）的停車位月票介於馬幣250元（約新台幣1750元）至350元（約新台幣2450元），而市民若改為只使用MY50月票的話，只需馬幣50（新台幣350）。
對於想置産的市民，通勤月票可以舒緩房貸帶來的壓力，不需承擔車貸、汽油費、停車費等等，有必要乘車時再使用Grab等電召車服務即可，當薪資有所增長時和適應房貸隨之而來生活方式的調整時，這時再規劃買車。
整合性不足的通勤月票
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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