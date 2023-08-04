紐西蘭國家廣播電台記者涉「不當編輯」，不實報導俄烏戰爭與台海局勢

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《紐西蘭國家廣播電台》的審查報告發現，涉及不當編輯的記者「真心相信自己行事合宜，提供了平衡與正確的報導。」
紐西蘭國家電台記者涉不當編輯，不實報導俄烏台海
（中央社）《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）近期發現，其官網刊登的報導是經由自家記者修改為「對事件的不實描述」。據2日公布的獨立審查結果，這家電台的編輯流程有必要加強監督和訓練。
《路透社》報導，《紐西蘭國家廣播電台》由紐國政府資助，但編輯獨立。電台在6月接獲相關疑慮警示後，已以「不當編輯」為由更正網站上49篇報導，最早一篇可追溯至2018年12月。
《紐西蘭國家廣播電台》更正的報導，內容涵蓋俄烏戰爭、中國與台灣關係、拉丁美洲政治與中東議題。這些報導是從其他新聞來源提供的文章加以編輯，包括40篇改編《路透社》的報導、7篇改編《英國廣播公司》（BBC）的報導，以及2篇綜合數篇國際新聞及紐西蘭的新聞報導。
2日晚間公布的審查結果發現，《紐西蘭國家廣播電台》的一名記者對外國通訊社的報導做了不當編輯，包括在俄羅斯入侵烏克蘭的事件上添加親俄觀點，違反編輯標準。報告將這名記者的身分隱藏，但表示此人已經辭職。
其中一篇遭指不當編輯的報導寫道，2014年「親俄的烏克蘭民選政府在充斥暴力的廣場革命（Maidan Revolution）中被推翻。」報導並不實宣稱，「由於烏克蘭新的親西方政府在東部和南部打壓俄羅斯族裔，俄羅斯在一場公投後將克里米亞（Crimea）併入國土。」
親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）因違背對選民承諾，未與歐洲聯盟（EU）建立更緊密的關係，而引發長達數月的民眾抗議，隨後在2014年的廣場革命中被推翻。
克里米亞公投則被烏克蘭和大多數西方政府視為騙局，他們並指控俄羅斯利用宣稱烏克蘭境內俄羅斯族裔遭打壓的不實說法，為親俄的烏國分離主義團體在烏東宣布獨立辯護。
《紐西蘭國家廣播電台》的審查報告發現，涉及不當編輯的記者「真心相信自己行事合宜，提供了平衡與正確的報導。」
報告建議，《紐西蘭國家廣播電台》將數位新聞團隊併入主要新聞業務，同時設立一項新任務專門來改善編輯標準，並持續依編輯政策來對編輯內容進行評審，以及增加相關訓練。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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