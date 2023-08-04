2023/08/04,
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紐西蘭國家廣播電台記者涉「不當編輯」，不實報導俄烏戰爭與台海局勢

紐西蘭國家廣播電台記者涉「不當編輯」，不實報導俄烏戰爭與台海局勢
Photo Credit: RNZ

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《紐西蘭國家廣播電台》的審查報告發現，涉及不當編輯的記者「真心相信自己行事合宜，提供了平衡與正確的報導。」

紐西蘭國家電台記者涉不當編輯，不實報導俄烏台海

（中央社）《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）近期發現，其官網刊登的報導是經由自家記者修改為「對事件的不實描述」。據2日公布的獨立審查結果，這家電台的編輯流程有必要加強監督和訓練。

《路透社》報導，《紐西蘭國家廣播電台》由紐國政府資助，但編輯獨立。電台在6月接獲相關疑慮警示後，已以「不當編輯」為由更正網站上49篇報導，最早一篇可追溯至2018年12月。

《紐西蘭國家廣播電台》更正的報導，內容涵蓋俄烏戰爭、中國與台灣關係、拉丁美洲政治與中東議題。這些報導是從其他新聞來源提供的文章加以編輯，包括40篇改編《路透社》的報導、7篇改編《英國廣播公司》（BBC）的報導，以及2篇綜合數篇國際新聞及紐西蘭的新聞報導。

2日晚間公布的審查結果發現，《紐西蘭國家廣播電台》的一名記者對外國通訊社的報導做了不當編輯，包括在俄羅斯入侵烏克蘭的事件上添加親俄觀點，違反編輯標準。報告將這名記者的身分隱藏，但表示此人已經辭職。

其中一篇遭指不當編輯的報導寫道，2014年「親俄的烏克蘭民選政府在充斥暴力的廣場革命（Maidan Revolution）中被推翻。」報導並不實宣稱，「由於烏克蘭新的親西方政府在東部和南部打壓俄羅斯族裔，俄羅斯在一場公投後將克里米亞（Crimea）併入國土。」

親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）因違背對選民承諾，未與歐洲聯盟（EU）建立更緊密的關係，而引發長達數月的民眾抗議，隨後在2014年的廣場革命中被推翻。

克里米亞公投則被烏克蘭和大多數西方政府視為騙局，他們並指控俄羅斯利用宣稱烏克蘭境內俄羅斯族裔遭打壓的不實說法，為親俄的烏國分離主義團體在烏東宣布獨立辯護。

《紐西蘭國家廣播電台》的審查報告發現，涉及不當編輯的記者「真心相信自己行事合宜，提供了平衡與正確的報導。」

報告建議，《紐西蘭國家廣播電台》將數位新聞團隊併入主要新聞業務，同時設立一項新任務專門來改善編輯標準，並持續依編輯政策來對編輯內容進行評審，以及增加相關訓練。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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